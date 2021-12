POSTA! - CARO DAGO, QUIRINALE, CONTE: "NON ESCLUDO INIZIATIVA COMUNE CON IL PD SU UNA FIGURA DI ALTO PROFILO MORALE". È GIÀ UN INDIZIO. SI CAPISCE CHE "GIUSEPPI" ESCLUDA UN CANDIDATO GRILLINO... - SE CONTINUA COSÌ I MOVIMENTI NO-VAX SPARIRANNO PER MANCANZA DI SEGUACI. PURTROPPO NEL FRATTEMPO AVRANNO OCCUPATO DECINE DI TERAPIE INTENSIVE A DISCAPITO DI POVERETTI CHE NE AVEVANO BISOGNO PER CURARE PATOLOGIE CHE NON SI ERANO ANDATI A CERCARE...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

enrico letta atreju 3

Caro Dago, Quirinale, Letta: "Presidente mai stato un leader politico". Su questo non si può dargli torto. Quando ha pescato nel vivaio, la sinistra ha sempre scelto personaggi modesti dalla terza fila.

Simon Gorky

IL VIDEO APPELLO DEL NO VAX DI PIACENZA FINITO IN TERAPIA INTENSIVA

Lettera 2

Caro Dago, dispiace dirlo ma se continua così i vari movimenti no-vax spariranno per mancanza di seguaci. Purtroppo nel frattempo avranno occupato decine di terapie intensive a discapito di poveretti che ne avevano bisogno per curare patologie che non si erano andati a cercare...

FB

FABRIZIO PREGLIASCO ALLA MANIFESTAZIONE NO VAX

Lettera 3

Caro Dago, Pordenone, volevano occupare ospedale, No Vax bloccati dalla Polizia. Supponiamo non da agenti che hanno consegnato distintivo, pistola e manette...

Sonny Carboni

TERZA DOSE DI VACCINO ANTI COVID

Lettera 4

Caro Dago, ti seguo sin dagli albori del tuo sito: mi hai molto deluso, sei diventato un vaccinista sfegatato. Io sono per l'obbligo del siero, ma come mai non ne parli mai? Come mai non obbligano a farlo?

Grazie

Lettera 5

mascherine abbandonate 8

Caro Dago, Covid, Draghi: "Difendere normalità con le unghie e i denti". Noi che siamo meno violenti ci limitiamo a mascherina e gel igienizzante!

Claudio Coretti

Lettera 6

Caro Dago, Covid, come mai se i vaccini sono tanto "efficaci", il Consiglio dei Ministri ha messo l'obbligo di tampone per i vaccinati che arrivano in Italia dagli altri Paesi Ue? C'è qualcosa che hanno dimenticato di dirci? Saremo anche fessi, ma non per sempre.

Marella

antonio socci

Lettera 7

E così, Antonio Socci s'è imbergoglionito e fa mea culpa nei confronti di Francesco il papa. Allora, visto che Socci ha squarciato il velo di tenebre in cui vedeva male Bergoglio, potrebbe chiedere al papa perché ha commissariato i francescani dell'Immacolata.

E perché Francesco fa di tutto per trasformare le suore di clausura (non Covid) in sorelle in libera uscita di servizio? Perché non gli chiede conto della destituzione del cardinale Burke? Della revoca della messa in latino autorizzata da Benedetto XVI? Delle processioni di vescovi e cardinali che portarono a spalla la statuetta di Pachamama?

Sono solo alcune domande. Bergoglio non ha mai risposto ai dubia su Amoris Laetitia: spieghi lui, Socci o si faccia spiegare amorevolmente e lietamente e per favore, riferisca quello che il Socci ricreduto e corretto ci teneva tanto a sapere.

papa francesco 4

Ma questo papa, che sembra piacere così tanto a poteri e potenti di questo mondo che a lui non piace dispiacergli, è molto riservato, su questioni più e meno importanti. Il papa che oggi piace a Socci tace, per es., sulla legge che promuove il cambiamento di sesso nelle scuole, una specie di circonvenzione di incapace o peggio.

In Canada sono vietati i "percorsi di ritorno" al sesso alla nascita e addirittura, si vieta di pregare anche in privato per il ripristino del sesso naturale. Ci provi, Socci. Sono domande che lui stesso poneva al pontefice. Se ha saputo o saprà, faccia sapere. E grazie.

Raider

alba parietti cristopher lambert

Lettera 8

Caro Dago, a un follower che su Instagram aveva commentato “Te la canti e te la suoni”, riguardo alle foto del flirt con Christopher Lambert risalenti al secolo scorso, Alba Parietti ha replicato velenosa: “Io canto e suono pezzi della mia vita che ho vissuto. Tu invece invidi perché non hai mai vissuto e vivi la vita degli altri invidiandola”.

Per la Parietti "vita vissuta" è solo quella dei vip nelle ville in luoghi esclusivi della Sardegna, su mega yacht e jet privati. Gli operai che lavorano 8 ore in fabbrica e il sabato sera si concedono una pizza non hanno "mai vissuto". E meno male che la Signora dice di avere valori di sinistra! Poveraccia, frequentare vippume ricco le ha dato alla testa.

S.L.

Lettera 9

filippo scotti - e stata la mano di dio

Caro Dago, hai visto “È stata la mano di Dio”? Penso che non regga il confronto con il Sorrentino di “La Grande Bellezza”. Certo una bella storia, ma non un capolavoro artistico. I dialoghi hanno tolto vigore alle immagini ed è stato tutto troppo ridondante.

Charles Bukowski parlando di stile dice “lo stile è una differenza, un modo di fare… Sei aironi tranquilli in uno specchio d'acqua, o tu, mentre esci dal bagno nuda senza vedermi”. Questi versi hanno la forza di iniziarci ai sentimenti. Le immagini evocate ci fanno innamorare, che è il contrario di vedere tutto bello quando si è innamorati. È tutt’altra prospettiva.

e' stata la mano di dio

Riprodurre la bellezza non ha la stessa forza di crearne di nuova. Peccato. Di eterno rimane il profumo del mare di Napoli e la teatralità ineguagliabile dell’unico personaggio reale Lino Musella nel film Marriettiello.

#Kultura

GRETA THUNBERG SULLA BARCA DI PIERRE CASIRAGHI

Lettera 10

Caro Dago, la filiera dell'auto si ribella alla fine della produzione di motori benzina e diesel nel 2035. Solo in Italia si rischiano di bruciare oltre 70 mila posti di lavoro entro il 2030. Pazienza. I licenziati avranno più tempo per andare in barca a vela con Greta Thunberg.

Spartaco

Belen Rodriguez BECCATA MANO NELLA MANO CON Michele Morrone

Lettera 11

Stento davvero a credere esista un pubblico che apprezzi “artisti”* dì cui, Precly, pubblichi giornalmente foto, esternazioni, “idee”!

* palestrati vari, influencer, anziane tirate a lucido virtualmente, vecchi tromboni sfiatati…

Giuseppe Tubi

vincenzo spadafora foto di bacco

Lettera 12

Dagovski,

Tempismi contro natura. Spadafora: “Era giusto dire che sono gay”. Sì, se lo faceva quando era al Governo. Meno ora, che spera di tornarci.

Aigor

ARTICOLO DI PETER GOMEZ CONTRO GIUSEPPE CONTE

Lettera 13

Dago Amoroso,

come finiscono i grandi amori "disinteressati"? Ah saperlo! Di certo la coterie de Il Fatto Quotidiano ha amoreggiato con il M5S dall'inizio della sua apparizione in particolare con il leader attuale Conte.

PETER GOMEZ

Scelta disinteressata in linea con l'Onestismo di comune radice. Ieri però il Movimento si è astenuto in Commissione al Senato sulla questione Renzi-pm-Leopolda e giri vari, sentenziando che al Senatore tosco vennero violate certe sue prerogative o se si vuole immunità derivanti dall'essere un rappresentante del Popolo.

Irato e offeso dalla posizione lieve garantista, la meglio nasca del quotidiano Gomez Peter ha esternato la sua collera verso l'ex premier Conte, ammonendolo che alle prossime elezioni prenderà non più del sette per cento dei votanti. Attese tutte le toppate della coterie in tema, una bella notizia per Conte e il suo Movimento.

Saluti - peprig -

Terapia intensiva 3

Lettera 14

Ciao Dago,

leggiamo di no-vax che rifiutano le cure, contestano i medici e magari muoiono di Covid credendo nel complotto. Superando il primo impulso/insulto, cercando di capire, torna in mente il grande Alberto Arbasino. Quel genio acido parlava spesso di Zombie alludendo a quelle persone che, nate in un'epoca diversa, senza le cure e le opportunità della medicina attuale, sarebbero morte subito o da bambini, mantenendo nel proprio inconscio una pulsione negativa e l'avversione per lo stare al mondo. Forse è davvero così.

Rob

giuseppe conte sergio mattarella 1

Lettera 15

Caro Dago, Quirinale, Conte: "Non escludo iniziativa comune con il Pd su una figura di alto profilo morale". È già un indizio. Si capisce che 'Giuseppi' escluda un candidato grillino...

Furio Panetta

ibra papa francesco

Lettera 16

Caro Dago,

ma il Papa non aveva niente di meglio da fare che ricevere Ibrahimovic? Manco fosse un capo di Stato! A che titolo poi? Ciao e buon lavoro!

Giorgio

Lettera 17

Egregio Dago,

enrico letta matteo renzi

e se i nostri politici e giornalisti che hanno la querela pronta prendessero esempio dal sindaco e suo antagonista in Brasile? Immagina che sollievo per le procure e che spasso per gli spettatori (un po' meno per gli avvocati).

Un bel combattimento MMA tra Letta e Renzi ci manderebbe in estasi... e naturalmente un MEB vs Azzolina che audience! Cordialità e Auguri di Buone Feste… resto sul generico!

Sanvic

fabrizio corona ilary blasi

Lettera 18

Caro Dago,

domanda di pura matematica: Corona afferma che una sedicenne Ilary Blasi gli portava un book porcello per lavorare nello show business. (E va beh, aggiungerei io.)

fabrizio corona ilary blasi

Ora Corona è del 1974, Blasi 1981. Hanno a 7 anni di differenza. Così dicono le loro biografie ufficiali. Gli eventi sarebbero avvenuti nel 1997, quando Fabrizio Corona aveva a malapena 23 anni. Dovremmo credere che un pischellino ventenne dettava legge già nello scorso millennio? Ma poi sono sempre le stesse tre foto un po' porcelle della Blasi, già stra-uscite in passato?

Mi sembra che qui qualcuno abbia fatto una figura da peracottaio stagionato male...

Saluti dal 1997,

Lisa

fiorello corona di spine sanremo

Lettera 19

Caro Dago, anche quest'anno dobbiamo sorbirci la stucchevole e falsa pantomima sulla partecipazione di Fiorello a Sanremo! Gli italiani hanno altri problemi in testa, anzi se Fiorello se ne resta a casa risparmieranno il milione del cachet!

FB

Lettera 20

Caro Dago, Green pass, niente quarantena per bimbi 5-11 anni che entrano in Italia. Ah, e quindi li separeranno dalle famiglie: i genitori in quarantena e loro no?

Tommy Prim

caro bollette

Lettera 21

Caro Dago, Draghi: "Governo pronto a immettere nuove risorse per bloccare caro bollette". Se pensa di fare ancora il furbo abbassando di qualche punto percentuale l'Iva, può lasciar stare: abbiamo già la carta igienica.

A.B.

Lettera 22

Caro Dago, Covid, vaccini: arrivati nella notte 10 voli con dosi per bambini. Ma dai, e chi li ha portati Babbo Natale? No, forse è più un prodotto da Befana...

Bibi

COSTANZO MATTEI 19

Lettera 23

Gentile Dago,

Costanzo rivolge a Mattei la solita ritrita domanda: “Ma lei è vaccinato?”

Nonostante il conformismo (poco prima avevamo assistito alla medesima domanda, sulla stessa rete, da parte di Gruber e Giannini) Costanzo incassa i complimenti di Floris e l’approvazione del pubblico.

La retorica è sempre la stessa: chi non è vaccinato è un no vax, e non è legittimato a esprimere alcuna opinione, che sia di dubbio, di timore o di rifiuto.

COSTANZO MATTEI 19

Oggi è stato approvato il nuovo decreto del governo: chi entra in Italia da un altro paese dell’UE, anche se vaccinato, dovrà sottoporsi al tampone. Fortunatamente aggiungerei.

L’introduzione di questa norma è un’ammissione circa l’inutilità della politica del green pass, che da solo non assicura ambienti sicuri. Al contrario sembra dare ragione alla tesi di Mattei: anche i vaccinati possono contagiare.

(il doppiamente vaccinato) Pierre Bretonne

Lettera 23

Caro Dago, direttiva Ue: dal 2040 stop alle caldaie a gas per il riscaldamento. Dovremmo comprarci tutti cyclette e tapis roulant?

Gripp

gualtieri chitarra 7

Lettera 24

Caro Dago, Roma, il sindaco Gualtieri: "Capodanno? Niente eventi con assembramenti". Nemmeno se c'è qualcuno che suona "Bella ciao" con la chitarra?

Piero Nuzzo

ROBERTO GUALTIERI CON LA CHITARRA

Lettera 25

Caro Dago, Ucraina, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, avverte Mosca: "Cambi atteggiamento". Della serie "minacce dal divano"...

Mark Kogan

giovanni floris dimartedi'

Lettera 26

Preg.issimo Dago assistendo agli squallidi teatrini dalla Bianchina e da Floris non si è potuto fare a meno di notare gli effetti collaterali da parte dei plurivaccinati Scanzi Caprarica Cicciobaffo ormai incomprensibile, consistenti in scatti d'ira e completa perdita dei freni inibitori e rabbia diffusa, cosa non presente nei non vaccinati che si sono distinti per calma e raziocinio: come si farà per combattere i problemi di salute mentale se tutto questo continuerà? Alla prossima.

Alberto Gentile

Lettera 27

VARIANTE OMICRON 19

Caro Dago, il capo dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito: "La variante Omicron del coronavirus è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica dall'inizio della pandemia".

Antony Fauci una settimana fa: "Ci sono segnali incoraggianti su sintomi e malattia". I nostri "esperti" 5 giorni fa: Magrini (Aifa): "Meno grave". Cavalieri (Ema): "La Delta è più aggressiva". Siamo su "Scherzi a parte"???

Camillo Geronimus

il murales dedicato ad alexi navalny cancellato a sanpietroburgo 3

Lettera 28

Caro Dago, la figlia di Navalny: "Un giorno la Russia entrerà nell'Ue". Forse è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago.

Axel

Lettera 29

Una donna per la prima volta a capo della polizia di New York, l'afroamericana Keechant Sewell. Nera, donna... Non potrà che far bene come Kamala Harris alla vicepresidenza della Casa Bianca...

Kyle Butler

Lettera 30

Caro Roberto,

lazio juve immobile lotito

un tempo, visto che hanno portato il cacio a Roma, noi romanisti dicevamo con non poca cattiveria che gran parte dei tifosi biancoazzurri fossero inesorabilmente burini.

Alla luce della maleducazione dei calciatori della Lazio, che, dopo aver mangiato e bevuto alla cena organizzata dal presidente, se la sono filata prima del discorso di Lotito, bisogna dire che i grandi burini non si trovano nella tifoseria, bensì dentro la formazione della S.S. Lazio.

Giancarlo Lehner