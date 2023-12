POSTA! - CARO DAGO, GLI "SCATTI BOLLENTI" DEI FERRAGNEZ SONO SEXY COME LE CARTOLINE PASQUALI COI CONIGLIETTI - ELLY SCHLEIN DEVE AVER CAPITO CHE LE PRIMARIE NON SEMPRE GARANTISCONO LE SCELTE MIGLIORI ED HA PERFETTAMENTE RAGIONE: È COLPA DELLE PRIMARIE SE LEI È DIVENTATA SEGRETARIA DEL PD...

Lettera 1

Lettera 1

Elly Schlein ha abolito le primarie per la scelta dei candidati alle prossime elezioni. Deve aver capito che le primarie non sempre garantiscono le scelte migliori ed ha perfettamente ragione: è colpa delle primarie se lei è diventata segretaria del Pd...

Bobo

Lettera 2

Caro Dago, Cop28, Pichetto Fratin: "Sicurezza alimentare e cambiamento climatico sono collegati". Con un aumento delle temperature la farina di grillo diventerebbe indigesta?

Theo

Lettera 3

Caro Dago, Papa Francesco: "Mi preoccupa la denatalità. In Italia cagnolini al posto dei figli". Meglio i gatti?

Rob Perini

Lettera 4

Lettera 4

Gli "scatti bollenti" dei ferragnez sono sexi come cartoline pasquali coi coniglietti.

Giovanna Maldasia

Lettera 5

Caro Dago, Onu: "Gaza è l'inferno in terra". Chi semina vento raccoglie tempesta: è stata Hamas ad accendere la fornace!

Diego Santini

Lettera 6

Lettera 6

ribaltando la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado ad Ascoli, la Corte d'Assise d'Appello di Ancona ha assolto perché il fatto non sussiste Leopoldo Wick, 60enne infermiere ascolano, dall'accusa di aver ucciso alcuni anziani nella Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Offida (Ascoli Piceno) mediante indebita somministrazione di farmaci tra il 2017 e il 2018.

I giudici hanno ordinato l'immediata scarcerazione dell'imputato. Sembra quindi che l'infermiere in questione dopo essere stato condannato all'ergastolo sia invece del tutto innocente dei reati a lui imputati. Com'è possibile che vengano fatti dei simili errori? Qualcuno mai risponderà degli errori fatti? Provo orrore pensando che quello che è successo a quell'infermiere possa succedere ad un qualsiasi cittadino.

Pietro Volpi

Lettera 7

Caro Dago, provo tanta tenerezza e commiserazione per questi antifascisti "all'amatriciana" (mi scuso se uso un tuo iconico termine). Magari sono i discendenti di quegli "antifascisti" che pochi minuti prima della caduta del fascismo indossavano camicia nera e fez, prendevano ricchi stipendi dal PNF e giuravano fedeltà al Duce. Poi visto che era finita si sono riciclati.

Se questo poteva essere capito, con qualche conato di vomito, nel 1943, oggi sembra davvero una misera scorciatoia per avere attenzione da parte di una parte "perdente" della storia, quella vera intendo non manipolata da chi si millanta vincitore contro i nazifascisti, che non sono sicuramente le poche migliaia di persone uscite fuori a guerra già vinta da americani, inglesi e russi, questi ultimi con 10 milioni morti!

Fa più danno il cosiddetto antifascismo militante che il fascismo che non esiste più...

FB

Lettera 8

Lettera 8

alla prima annuale della Scala milanese eri presente e potrai indossare la maglietta: " 7 dicembre 2023 IO C'ERO IDENTIFICATEMI ". Sai la rosicata di quei noti che associandosi all' urlo del loggionista ippofilo stanno mostrando i loro documenti sui media per essere puressi identificati dalla Digos ?

- peprig –

Lettera 9

Lettera 9

Stalkers,personaggi gia' noti per tentato omicidio, borseggiatoresse incinte,soggetti che terrorizzano le ex con minacce e persecuzioni,autori di furti e rapine girano allegramente mentre QUATTRO membri della Digos indagano su chi ha urlato uno slogan antifascista alla Scala .

Giovanna Maldasia

Lettera 10

Lettera 11

quer pasticciaccio brutto de viale Trastevere. Chi sarà il coordinatore del progetto “Educazione alle relazioni”? Il ministro nomina la qualunque. Ndo cojo, cojo.

L’elettore triste

Lettera 11

Caro Dago, rogo San Giovanni Evangelista di Tivoli, in Italia un ospedale su tre non rispetta le norme antincendio. Quindi l'Unione Europea ci criticherà perché non rispettiamo il diritto dei malati ad essere ricoverati in luoghi sicuri? Oppure esistono solo i "diritti" dei migranti?

Maxi

Lettera 12

Caro Dago, in Italia un ospedale su tre non rispetta le norme antincendio. Pazienza. L'importante è mandare equipe di medici e ospedali da campo a Gaza: paghiamo le tasse prima di tutto perché vengano curati i palestinesi...

Pino Valle

Lettera 13

Caro Dago, crisi climatica 2023, montagna e ghiacciai alpini sempre più minacciati. Minacciati in che senso? Per la Natura che ci siano o no i ghiacciai sui monti fa lo stesso. Non cambia nulla, è già successo. Invece per i produttori - e i loro "amici" - di auto elettriche, impianti fotovoltaici, pompe di calore etc. che si obblighi o no la popolazione a sistituire la vecchia tecnologia con la nuova cambia tutto: significa arricchirsi a dismisura.

SL

Lettera 14

Dago,

L'intelligenza artificiale incomincia a tagliare posti di lavoro. Quelli dei giornalisti sono i primi, a cui ne seguiranno molti altri. Siamo sicuri che questo tipo di progresso sia corretto?

MP

Lettera 15

Caro Dago, clima, Guterres alla Cop28: "Ridurre il riscaldamento globale, siamo quasi fuori tempo massimo". Quando c'è stata un'emergenza vera, tipo il Covid, in breve tempo tutti si sono mobilitati: dalla Cina, all'Europa, agli Stati Uniti. Nel volgere di poche settimane, da inizio 2020 alla primavera delli stesso anno, le cose sono cambiate radicalmente.

Ci siamo trovati tutti in lockdown, mentre il mondo scientifico era alla frenetica ricerca di un vaccino. Del fantomatico cambiamento climatico si parla da anni, ma nessuno ha mai fatto nulla. Segno che l'emergenza è tutta costruita e assai poco reale. Se ci fosse un pericolo vero, epocale, catastrofico, come dice il segretario generale dell'Onu Guterres, non avrebbero esitato a metterci tutti di nuovo in lockdown per non inquinare. Ma così non è.

Scotti

Lettera 16

Caro Dago, Roma, danneggiata alla Sapienza la panchina rossa contro "Violenza sulle donne". Perbacco. Adesso di sicuro i femminicidi raddoppieranno!

Lucio Breve

Lettera 17

Caro Dago, Kiev: "Se l'Ue non apre all'adesione sarà un errore devastante". Pari a quello che è stato per l'economia europea la decisione di sostenere la guerra contro la Russia?

Frankie

Lettera 18

Caro Dago, Guterres (Onu): "Corsa contro il tempo per uscire dai combustibili fossili”. Forse, visto che non è più giovincello, teme di non riuscire a "fare cassa" prima di tirare le cuoia?

Sasha

