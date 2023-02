POSTA! - CARO DAGO, SE LA RAI FA SERVIZIO PUBBLICO PERCHÉ NON INVITA A SANREMO MESSINA DENARO PER FARLO CANTARE? - NON PASSA GIORNO SENZA CHE SI SENTA PARLARE DI BROGLI NEL TESSERAMENTO DEL PD. MA SE I RESPONSABILI DELLE VARIE CORRENTI DEL PD CERCANO DI IMBROGLIARSI FRA DI LORO IN MODO COSÌ PALESE, NON È CHE FACCIANO LO STESSO CON GLI ITALIANI APPENA POSSANO FARLO ?

Riceviamo e pubblichiamo:

mario draghi a praga

Lettera 1

Il massimo, per la politica italiana e per gli italiani, sarebbe Draghi che canta al festival di Sanremo.

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Ok, l'Italia non conta un cazzo in Europa. Ma l'Europa non conta un cazzo di fronte agli USA. E questi, se mollano Zelensky (e prima o poi succederà) e fanno la guerra alla Cina e la perdono, non conteranno un cazzo pure loro. Meglio sarebbe per tutti non fare guerre, e non accodarsi nelle guerre degli altri. Saluti BLUE NOTE

MATTEO MESSINA DENARO - IL CACCIATO - MEME BY EMILIANO CARLI

Lettera 3

Caro Dago, la latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro può essere vista in due modi. O aveva tanti amici assai bravi a coprirlo o chi lo ha cercato per tre decenni non era tanto interessato a trovarlo. Per saperlo ci vorrebbe un soggetto terzo che indagasse su emtrambe le ipotesi.

A.B.

Lettera 4

Leggo: La CIA ha fatto saltare il gasdotto North Stream. Penso: gli USA

non sono coinvolti direttamente nel conflitto Russia-Ucraina, quindi

questo è da considerarsi un atto di terrorismo. Non solo, hanno fatto

saltare il gasdotto per poi venderci gas a prezzo di favore (loro).

Concludo: le pecore tacciono.

ilm'ot

Lettera 5

LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI

Caro Dago, Zelensky vuole che i negoziati di adesione all'Ue inizino entro la fine del 2023. Perché dal 2024 l'Ucraina farà parte della Federazione Russa?

Jonas Pardi

Lettera 6

Caro Dago, la tragicomica elezione del segretario PD, sta assumendo toni esilaranti, tutti I candidati, compresa la stellina nascente Schlein, predicano la rottura con il passato, rinnovamento della classe dirigente, futuro... e poi fanno a gara per strapparsi l'appoggio dei vari D'Alema, Bersani, il sempiterno Franceschini; di loro ha parlato il grande vecchio Bettini indicandoli i "migliori" riportando il partito ai tempi di Togliatti! Quindi come avviene da quando il partito è nato non cambierà nulla e appena il nuovo segretario verrà eletto inizierà il lavoro per...sostituirlo!

GIORGIA MELONI E ZELENSKY

FB

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Macron: «Ho voluto ricevere il presidente Zelensky assieme al cancelliere Scholz. La Germania e la Francia, come sapete, hanno un ruolo particolare da otto anni sulla questione». Sì certo, abbiamo visto gli ottimi risultati...

Mauro Soffianopulo

Lettera 8

Caro Dago, gli ascolti a Sanremo stanno scendendo, vogliamo fare un boom di ascolti? Dopo tutto quello che sta succedendo manca solo una scopata in diretta…..Bobilduro

Lettera 9

Caro Dago,

Ultim'ora : c'è Presta dietro la rielezione di Mattarella a Presidente della Repubblica.

Cordialmente

MEME SU CHIARA FERRAGNI E MATTEO MESSINA DENARO - BY GRANDE FLAGELLO

Paul

Lettera 10

Caro Dago, Macron e Scholz si sono "appartati" a Parigi con Zelensky, ma secondo le opposizioni ad essere "isolata" in Ue è la Meloni rimasta assieme agli altri 25 Paesi...

Cocit

Lettera 11

Caro Dago, Alfredo Cospito, il ministro Nordio respinge l'istanza di revoca del 41 bis: "Pericolo di comunicazioni con l'esterno". Il Pd presenterà ricorso?

Ezra Martin

Lettera 12

Caro Dago, se la Rai fa servizio pubblico perché non invita a Sanremo Messina Denaro per farlo cantare?

amadeus

Claudio Coretti

Lettera 13

ciao Dago,

nemmeno Mussolini nel 1940, Mattei nel 1960 e Materazzi nel 2006 hanno fatto tanti danni alle relazioni con la Francia in così poco tempo... deve essere il "fattore M". Chapeau!

Ro

Lettera 14

Caro D’ago,

Leggo che il Senatore Calderoli, dopo aver ascoltato il discorso della Paola Egonu, cittadina italiana, ha dichiarato: “ Italia razzista? Vorrei incontrare la Egonu per capire le sue ragioni. È sbagliato generalizzare”.

Toglietegli le fette di Polenta dagli occhi!!!!!

Savogio

STEFANO COLETTA - AMADEUS - CHIARA FRANCINI

Lettera 15

Esempio di servilismo su RadioUno, 10.2.23, ore 7 e quaranta: per tal Silvestri, M5S, Conte è stato l’unico capace di rendere l’Italia protagonista in Europa.

Giuseppe Tubi

Lettera 16

Caro Dago, "L'Italia è razzista!". Paola Egonu, campionessa di palle al volo.

Pikappa

Lettera 17

Gentile Dago,

giorgia meloni roberto calderoli.

Per favore, avvisa Giorgia (aka Gegia) che prima di attovagliarsi coi Conservatori inglesi (peggiori nemici dell'UE) sarebbe bene dare un'occhiata ai sondaggi. Pare che alle prossime elezioni spariranno dal Parlamento.

Cordialmente,

Bass Reeves

Lettera 18

Caro Dago,

non passa giorno senza che si senta parlare di brogli nel tesseramento del PD per precostituirsi posizioni di forza in vista del prossimo congresso.

Ma se i responsabili delle varie correnti del PD cercano di imbrogliarsi fra di loro in modo così palese, non è che facciano lo stesso con gli italiani appena possano farlo ?

volodymyr zelensky giorgia meloni

Pietro Volpi

Lettera 19

Carissimo Dago,

Papa Luciani disse che "dio e' madre" e poi si addormento' per sempre,ci fu anche chi insinuo' che qualcuno l'avrebbe addormentato.

Adesso la chiesa d'Inghilterra rimette in discussione dio affermando (un concetto originalissimo di questi tempi ) che "dio non e' ne' padre madre".

luca jurman

Ma noi abbiamo la soluzione pronta,scriviamo Di* così facciamo contenti tutti con eleganza!

Giovanna Maldasia

Lettera 20

Caro Dago, Sanremo, Luca Jurman: "Non c'è una canzone che valga veramente il festival della canzone italiana". È questoa il problema della misoca leggera. Nei concorsi di musica classica quando non c'è nessuno all'altezza il primo, ma anche il secondo e il terzo premio non vengono assegnati. A Sanremo, invece, qualcuno deve vincere comunque...

Nino

GIORGIA MELONI TRA I LEADER EUROPEI APPLAUDE ZELENSKY volodymyr zelensky giorgia meloni