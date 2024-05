POSTA! - CARO DAGO, SE SULLA SCHEDA SCRIVO “STRONZA”, IL VOTO È VALIDO? - FINALMENTE CHIAREZZA IN EUROPA: MACRON E SCHOLZ CONVERGONO SU "VÀTTENE A CASA DETTA URSULA" - INVECE DI OCCUPARSI DELLA PALESTINA GLI STUDENTI NON POTREBBERO ACCORGERSI CHE I BOMBARDAMENTI POTREBBERO PIOVERE SULLE NOSTRE TESTE

GIORGIA MELONI - VIGNETTA VUKIC

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Donald Trump condannato per tutti 34 i capi d'imputazione. Che fosse un processo farsa lo si è capito quando, fuori dal tribunale, è apparso Robert De Niro a recitare la sua particina...

Greg

Lettera 2

Caro Dago, secondo il New York Times, la condanna di Donald Trump "È la prova che lo stato di diritto vincola tutti". Tutti tranne i procuratori!

Neal Caffrey

Lettera 3

kim jong un assaltato da ragazze 4

Grazie di esistere. Senza di voi saremmo a livello della Ciccio Korea, la più autorevole fonte di informazione, forse solo uno squadro sulla realtà.

Lorenzo

Lettera 4

Caro Dago, in 100 anni la sinistra è passata da Giacomo Matteotti a Ilaria Salis. Dalla vittima al manganellatore: "progressisti" d'oggi!

Rob Perini

Lettera 5

emmanuel macron olaf scholz

Caro Dagospia,

la Pdc è un ottima stratega, picchia sul presidente sceriffo campano (legittimandolo) per indebolire il vero pericolo che è la segretaria PD.

Lettera 6

Caro Dago,

se sulla scheda scrivo “stronza”, il voto è valido?

M.

Lettera 7

VINCENZO DE LUCA CONTRO GIORGIA MELONI: LAVORA TU, STRONZA

Finalmente chiarezza in Europa: Macron e Scholz convergono su "Vàttene a casa detta Ursula".

Rob

Lettera 8

Lettera 9

GIORGIA MELONI E VINCENZO DE LUCA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Caro Dago, secondo i servizi segreti europei Putin avrebbe messo a punto un nuovo sistema di sabotaggio: gli incendi dolosi. E invece di romperci gli zebedei facendoci spendere centinaia di miliardi in armi, non poteva fare lo stesso Zelensky? Eh no! Perché lui - tranne che per il ponte in Crimea, il gasdotto Nord Stream 2 e altri numerosi episodi sospetti - si attiene saldamente al "diritto internazionale"... Ahahahaha!

Vic Laffer

Lettera 10

Caro Dago,

Si parla piu' della canzone vendetta di Fedez e della cafonaggine di Hilary che del fatto che l'Europa sta trascinandoci in una guerra che potrebbe essere la piu' spaventosa che si sia mai vista . Invece di occuparsi della Palestina gli studenti non potrebbero accorgersi che i bombardamenti potrebbero piovere sulle nostre teste?

Giovanna Maldasia

Lettera 11

fedez emis killa 3

Caro Dago, la mitica Ilaria Salis, in modalità "martire" dichiara al giornale degli Elkann " non sono ancora uscita dal pozzo". Io che sono una persona che ha sempre rispettato le leggi e il pensiero degli altri mi chiedo...ma in quel pozzo ci sei andata da sola, programmando un viaggio, prenotando mezzi e alberghi.

Per poi lasciarti andare a gesti di violenza...e allora? Ringrazia gli scopritore di talenti politici, Bonelli e Fratoianni che hanno trovato il modo di tirarti fuori dai guai e farti avere uno stipendio di 20.000 euro al mese.

PS ha dichiarato che si batterà per i diritti dei detenuti. Speriamo che scelga bene i detenuti per cui "battersi" visto che ci sono terroristi, mafiosi ecc.

FB

chiara ferragni 1

Lettera 12

Allora, colendissimo Dago, non è vero che la Ferragni non influenza più nessuno: Serena Bernabei dopo aver dato agli ebrei delle “merde”, “fate schifo come popolo e come persone” fa sto comunicato in cui dice che il post non la rappresenta (fortuna che non usa più “mi hanno hackerato”), che c’è stato un errore di comunicazione e insomma abbiamo capito male noi.

Cara Serena, ti aiuto. Si comincia con “scusate” ok e qui ci siamo, poi si continua con un “ho sbagliato/sono pentita”, magari un bel “la merda sono io” come assunzione dì responsabilità e si conclude con un bel “non lo faccio più”. “Ho tanti amici ebrei” poi ci sta sempre.

volodymyr zelensky e jens stoltenberg al vertice nato di vilnius 2

Lo so che sti ebrei oltre che merde so pure incontentabili eh, ma altrimenti mi sa che i contratti per il vino mica tornano…

Sempre grato, Bergman

Lettera 13

Caro Dago, Stoltenberg: "Più ci prepariamo per la guerra prima finirà". Quindi oltre due anni di "impreparazione" dovrebbero essere più che sufficienti per mandarlo a casa a calci nel sedere!

Sasha