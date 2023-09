POSTA - CARO DAGO, IL SEDICENNE CHE HA UCCISO IL GIOVANE MUSICISTA A NAPOLI PER UNA BANALE LITE AVEVA GIÀ DENUNCE PER TENTATO OMICIDIO E TRUFFA, NON MALE PER UN RAGAZZINO APPENA SEDICENNE, MA LA DOMANDA È, PERCHÉ UN SIFFATTO SOGGETTO È LIBERO E PER DI PIÙ CIRCOLA ARMATO? – PERFINO DAL PAKISTAN I SOSPETTATI CRIMINALI VENGONO ESTRADATI! SOLO LA ‘DEMOCRATICA E CIVILE’ FRANCIA SI TIENE STRETTA I TERRORISTI CONDANNATI IN ITALIA PER TERRORISMO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

PAPA FRANCESCO E LA CINA

Caro Dago, Mongolia, Papa Francesco a Xi Jinping: "Prego per il benessere della Cina". Dopo aver elogiato la Russia facendo impazzire Zelensky, il Santo Padre tenta il bis pregando per il "nemico" di Joe Biden?

Camillo Geronimus

Lettera 2

Caro Dago, tassi, Bce: "Siamo al rettilineo finale". Mah... L'impressione era che fossimo andati a sbattere già da un bel po'...

P.T.

Lettera 3

antonio guterres volodymyr zelensky

Caro Dago, Onu, Guterres: "In Ucraina non vedo chance di pace nell'immediato". Che figura! Zelensky subito smentito dopo che aveva annunciato possibili accordi per la Crimea.

Ulisse Greco

Lettera 4

Candido Dago. L'uomo che ha ucciso l'orso Amarena: "Ho sparato per paura ma non volevo uccidere, l'ho trovato dentro la mia proprietà è stato un atto impulsivo, istintivo". Pensava fosse un extracomunitario.

Regards.

Phantomas.

Lettera 5

ricostruzione dell incidente alla stazione di brandizzo 4

Caro Dago, incidente ferroviario Torino, la Procura: "Gravi violazioni sulla sicurezza". La scoperta dell'acqua calda: l'avevano capito tutti che la procedura seguita per l'esecuzione dei lavori non è stata regolare!

Arty

Lettera 6

Caro Dago, terza giornata alla Mostra del Cinema di Venezia e Zelensky ancora non s'è visto...

Kevin DiMaggio

Lettera 7

Uomo ucciso a Roma, cadavere in un carrello della spesa. A chi può interessare l'acquisto di una salma? E poi chissà che prezzo al chilo!

J.N.

Lettera 8

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 9

Caro Dago, perfino dal Pakistan i sospettati criminali vengono estradati! Solo la "democratica e civile" Francia si tiene stretta i terroristi condannati in Italia per terrorismo...

FB

Lettera 9

Caro Dago, due turisti con doppia cittadinanza francese e marocchina, in moto d'acqua al largo del resort di Saidia, nel nord est del Marocco, sono stati uccisi dalla Guardia costiera algerina dopo aver oltrepassato il confine marittimo fra i due Paesi. Ecco come si fa con chi oltrepassa illegalmente i confini. L'Algeria, come noi, fa parte dell'Onu? E allora se lo possono fare loro perché non possiamo farlo anche noi?

Nino

matteo salvini e francesca verdini alla mostra del cinema di venezia 8

Lettera 10

Caro Dago, sullo stupro a Caivano e la proposta di Salvini sulla castrazione chimica, interviene il presidente della Società Italiana di Sessuologia (?), Marco Rossi "E' una misura inutile, l'unica via è il lavoro psicoterapeutico-educativo". Concordo pienamente:

Dieci anni di lavori forzati in una miniera!

Saluti.

Cips.

Lettera 11

Dago carissimo,

sulla vicenda di Luca Orlandi, l'ex ufficiale dell'esercito asseragliato in casa sua, armato fino ai denti, in quel di Cordovado, la cosa che trovo più sconvolgente è che sia in pensione a 55 anni. Io ho ricevuto una lettera arancione, in cui c'e scritto che dovrò lavorare fino a quando sarò 69-enne . La legge Fornero è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale (e anche si lamentano).

Cordialità dal profondo Nord Est

Ivan Viola

Lettera 12

luca orlandi

Povero Putin, gonfio come una rana! Non bastava lo sputtanamento a reti unificate di Prigozhin sulle ragioni del conflitto in Ucraina , gli è arrivato sul tavolo il risultato di un sondaggio ufficiale secondo cui la popolazione non voglia fare a meno del blockbuster hollywoodiano "Barbie" e non ne possa più delle produzioni "patriottiche in cui uomini completamente vestiti in uniforme militare urlano "Evviva!" per ricordare la vittoria sul nazismo nel 45.

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 8

Chissà i danni provocati da "9 settimane e mezzo" sulla psiche di Mad Vlad. All'epoca aveva 34 anni, e si sarà chiesto come " i rappresentanti della cultura cinematografica occidentale si tormentassero a vicenda con cubetti di ghiaccio e fragole per vivere la loro relazione sado-maso"! Ma quella lince di Putin tira fuori dal cilindro un'idea geniale: per dimostrare una volta per tutte alla popolazione la "depravazione e la decadenza morale dell'Occidente, una fonte inesauribile di perversità" permette al comitato di censura russo che copie rubate del film "Barbie" vengano proiettate sul grande scermo.

barbie 2

Ma il risultato è sorprendente: all'improvviso, dopo essere andati al cinema, tutti vogliono una bambola Barbie ! Ma Mad Vlad non si arrende, e per salvare capra e cavoli ordina alle fabbriche la produzione di bambole russe "patriottiche", la bambola "Patriota" in tuta mimetica. Ma esistono anche le versioni "Orso" , " Cocciuto come un mulo" e "Occhi di lince".

Dark Fenix

Lettera 13

Caro Dago,

barbie margot robbie

il sedicenne che ha ucciso il giovane musicista a Napoli per una banale lite in merito a uno scooter parcheggiato male aveva già denunce per tentato omicidio e truffa, non male per un ragazzino appena sedicenne, ma la domanda è, perché un siffatto soggetto è libero e per di più circola armato?

E' un classico tutto Italiano, quando si arresta un soggetto sospettato di reati gravissimi si viene a sapere che il suo curriculum criminale è degno di Al Capone, ma ciò nonostante è assolutamente libero, vengono a delinquere pure dall'estero, tanto non gli succede nulla, c'e' sempre un giudice

"molto comprensivo".

Cordialmente

Luigi_lc

VLADIMIR PUTIN SI CUCINA PRIGOZHIN – POSTER BY MACONDO

Lettera 14

Caro Dago, in Abruzzo un "signore" ha ucciso a fucilate un' orsa che a suo dire era entrata nella sua proprietà e lui, impaurito ha sparato d'istinto. Solo una considerazione, ma quella "brava persona" gira armata pronta a sparare come fanno i killer di professione e i malavitosi in carriera?

FB

Lettera 15

Dago,

Che tristezza! Hanno ucciso l'orsa amarena, che simpaticamente vagava nel territorio senza infastire nessuno. Uno stupido, e ce ne sono troppi in giro, ha deciso di enunciare la propria inutilita' prendendosela con un animale. Peste lo colga!

MP

PUTIN BERGOGLIO

Lettera 16

Dago,

Chi è PM deve vivere a Palazzo Chigi per questioni di sicurezza e decoro. Chi non vuole faccia un altro lavoro.

SG

Lettera 17

Caro Dago, strage di Brandizzo, 5 operai morti travolti dal treno. Il Festival del Cinema di Venezia va avanti come nulla fosse, ci sono le star sorridenti. Il rispetto per "i valori della convivenza"...

A.B.

Lettera 18

Dago,

Oramai la violenza contro le donne e la microcriminalita' e' quotidiana, ad uscire di casa nelle grandi citta' si rischia un furto, una rissa, un pestaggio, una violenza. Qualcuno pensa di fare qualcosa? Seriamente? E non solo parole vane. Il buonismo e la 'comprensione' ha portato a questo, sarebbe ora di passare a fatti di altro genere.

MP

Lettera 19

elly schlein

Eminentissimo Dago,

leggemus: Francesco tende ad annullare l' opera di Giovanni Paolo e nel contempo Elly vuole derenzizzare il PD del nuovo Nazareno. Nessuno li aveva visti arrivare, ce l' hanno prima mandati e poi ce so' venuti. La forza dei poteri forti ed invisibili.

Sa benedica - peprig –

Lettera 20

Caro Dago, il capo della Direzione principale dell'intelligence ucraino, Kyrylo Budanov: "Mosca ha messo a punto invano diversi piani per assassinare il presidente Volodymyr Zelensky". Poi hanno visto quant'è incapace e stupido e ci hanno rinunciato: quando gli recapita uno così?

Diego Santini

PUTIN APPRENDE DELLA MORTE DI PRIGOZHIN - MEME DI OSHO MEME SULLA MORTE DI PRIGOZHIN matteo salvini e francesca verdini alla mostra del cinema di venezia 5