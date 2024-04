POSTA! - CARO DAGO, UN SUV GUIDATO DA UNA DONNA CON PRECEDENTI PENALI, PROBABILE TOSSICODIPENDENTE, INVESTE ED UCCIDE DUE CARABINIERI. CHIEDO: COME FACEVA AD AVERE LA PATENTE? - FINALMENTE HO CAPITO QUALE SIA LA VERA FUNZIONE DELLE PREFERENZE. SERVONO A VERIFICARE, CON L’AIUTO DEGLI SCRUTATORI NOMINATI DAI PARTITI, CHE CHI HA VENDUTO IL SUO VOTO PER 50 EURO O PER UNA BOMBOLA DI GPL ABBIA EFFETTIVAMENTE VOTATO COME GLI ERA STATO ORDINATO…

massacro di hamas in israele 2

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

Dago,

Quei fiorellini di Hamas, perché' non rilasciano gli ostaggi? Vogliono la pace, dopo aver causato la guerra? Sanno cosa c’è da fare. Ed ancora esistono personaggi che stanno dalla loro parte.

MP

Lettera 2

Dagovski,

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE

Corruzione: Conte scarica il PD.

Contanti saluti.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, ma cosa fumano a Milano per avercela con le statue? Quella di Montanelli continuamente imbrattata, ora anche una semplice (e bella) statua di Vera Omodeo è oggetto di contestazione!

FB

LA STATUA DI INDRO MONTANELLI IMBRATTATA DI VERNICE VIOLA

Lettera 4

Caro Dago, Superbonus, al 31 marzo onere per lo Stato oltre 122 miliardi. E meno male che Conte diceva che era "gratis"!!!

Stef

Lettera 5

Caro Dago, Fondazione Magna Grecia presenta all'Onu rapporto su "Mafia e Cyber Crime". È tutto un magna magna!

John Doe Junior

Lettera 6

MATTEO BERRETTINI

Caro Dago, Berrettini vince l'Atp di Marrakech. Cioè noi salviamo centinaia di migliaia di marocchini perché - come tutti gli africani fuggono da "guerra, fame e povertà" - affinché il Marocco possa organizzare tornei di tennis?

Maxmin

Lettera 7

Oh Sommo Vate,

dall'Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, se a Bari ahimè si bara, in Piemonte nondimeno

Tonyborg

Lettera 8

Dago,

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

I mancati aiuti americani condannano l'Ucraina alla sconfitta. Un copione gia' visto in altre parti del mondo, quando non servono piu' all'ideologia imperialista americana, i paesi vengono abbandonati al loro destino. Di questo non c'e' da sorprendersi, stupisce e molto, che l’Europa non faccia niente essendo la diretta interessata. L'imperialismo russo, parzialmente fomentato dall'accerchiamento americano, ci riguarda eccome. Chi saranno i prossimi?

MP

Lettera 9

Caro Dago,

finalmente ho capito quale sia la vera funzione dell’inserimento delle preferenze in una legge elettorale.

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Dalle indagini che la magistratura sta svolgendo in Puglia si evince infatti che l’uso delle preferenze svolge essenzialmente la funzione di verificare, con l’aiuto degli scrutatori nominati dai partiti, che chi ha venduto il suo voto per 50 euro o per una bombola di GPL abbia effettivamente votato come gli era stato ordinato.

Altro argomento. La sanità italiana, ivi compresa quella del nord del paese, è allo sfascio.

Un mio cugino gira da 14 mesi con il catetere in attesa di un intervento chirurgico.

giorgetti e il superbonus come lsd meme by rolli per il giornalone la stampa

Qualcuno sostiene che evitando l’evasione fiscale si risolverebbe il problema ma io non lo credo perché è da quando ho l’età della ragione, e cioè da oltre settant’anni, che sento parlare di lotta all’evasione fiscale senza che si sia ottenuto alcun risultato al riguardo quali che fossero i colori politici dei vari governi a capo del paese. Chi sostiene che la destra strizza l’occhio agli evasori non sa dirci cosa abbia fatto la sinistra per combattere l’evasione fiscale.

Di certo, se i 150/200 miliardi di euro che sono stati gratuitamente elargiti tramite il bonus del 110% ad una percentuale limitata di italiani, che si trovavano di certo in buone condizioni economiche, fossero stati investiti nella sanità del paese forse la situazione sanitaria sarebbe migliore per tutti.

Pietro Volpi

Lettera 10

Caro Dago,

GHALI ALLA MECCA

islamofobia a parte (che è innegabile che esista dall'attentato di New York), ma Ghali a La Mecca che si fa tanto vedere fedele a Maometto poteva farsi scattare la foto? Mi risultava che fosse vietato o per lo meno poco ben visto a La Mecca.

Avevo sempre letto anche che i ritratti sono propri della cultura cristiana perché non è un problema rappresentare l'essere umano per i cristiani. Già più problematico e a volte "haram" per la religione islamica. Così i selfie e il culto di se stessi sono mal visti o vietati (teoricamente) nell'Islam.

Saluti ai ritratti,

Lisa

Lettera 11

Caro Dago, lady Bertinotti come lady Soumahoro! Anche lei reclama il diritto di non essere "ineleganti". Giusto per carità ma atteggiarsi a difensori degli ultimi e svantaggiati frequentando salotti e personaggi facoltosi stona un pochino. E' come il milionario che dice al mendicante che "i soldi non fanno la felicità", sa di presa per c.....tutto qui.

FB

Lettera 12

fausto e lella bertinotti foto di bacco

Caro Dago, naufragio al largo delle coste del Mozambico, morte 90 persone. Come mai non c'erano le navi delle Ong? Il soccorso in mare non è obbligatorio? Ma forse questo era un naufragio vero, non organizzato come quelli del Mediterraneo...

Corda

Lettera 13

Caro Dago, un suv guidato da una donna con precedenti penali, probabile tossicodipendente, investe ed uccide due Carabinieri. Chiedo: come faceva ad avere la patente? Una preghiera ed un saluto commosso ai due tutori dell'ordine ed ai loro familiari.

Cips.

ghali

Lettera 14

Caro Dago, Kiev: "La Russia ha colpito l'80% delle centrali elettriche". Un'occasione unica per convertirsi al Green Deal europeo prima di entrare in Ue!

Tas

Lettera 15

Gentile Dago , grazie che Tajani è favorevole a un Berlusconi in politica,gli venisse in mente a loro di voler rientrare dei 100 milioni che avanzano da Forza Italia scapperebbero via tutti , Gasparri in primis, finché c'è da prendere va tutto bene , il Cavaliere era un generoso i figli un po' meno.

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 16

Preclaro Dago,

sandro ruotolo

ma il Sandro Ruotolo che si lamenta delle notizie VERE su corruzione ed incontri con sorelle di boss del PD date dal TG1 è lo stesso Ruotolo che con il suo amico Michele invocava la libertà di stampa anzi "l'obbligo" di informare con grande clamore mediatico le veline date da mani "amiche" in magistratura su indagini su esponenti non di sinistra e che quasi sempre sempre alla fine delle indagini risultavano nulle... Come cambia il mondo... ora pretende che un telegiornale non debba dare notizie su casi di corruzione ed "incontri" borderline solo perchè vanno a "sporcare" l'immagine immacolata del PD, notizie che tra l'altro non sono veline "amiche" ma notizie pubbliche... una addirittura detta da un loro presidente di regione in un comizio...

Asgaqlun

Lettera 17

A Dagospia.

L’ostacolo alla trattativa a breve per porre un termine alla guerra in Ucraina è la “Democrazia”, vera o falsa che sia. Gli eventuali interlocutori coinvolti direttamente o indirettamente nella guerra non sono tutti legittimati a trattare, secondo le regole del diritto internazionale.

Putin è appena stato rieletto Presidente della Federazione Russa e a meno che non muoia per cause naturali o fatto fuori da un complotto interno al potere russo, rimarrà in carica per i prossimi 6 anni.

MAGHALI - MEME BY EMILIANO CARLI

Biden è in fine di mandato e non sembra logico nello spirito della tradizione USA, che egli prenda decisioni storiche importanti in fase di eventuale non rielezione. Il mandato presidenziale di Zelens'kyj è scaduto a marzo 2024 e secondo la Costituzione Ucraina le elezioni presidenziali si dovrebbero tenere entro maggio 2024.

Il Parlamento Europeo e tutti gli organi di governo dell’Unione Europea devono essere rinnovati con le elezioni europee del prossimo giugno. Ora sono tutti scaduti. In conclusione, a parte Putin, quali sono gli interlocutori nello scacchiere ucraino che possono legittimamente prendere decisioni storiche entro il 2024?

Olho.

Lettera 18

Caro Dago

Codice etico. 50 euro onestamente sono pochi.

Saluti, Usbergo