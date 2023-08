POSTA! - CARO DAGO, TAJANI: "LA GRAZIA AD AUNG SAN SUU KYI È IL FINALE PIÙ BELLO". SPERIAMO NON DECIDA ANCHE LEI DI TRASFERIRSI A BOLOGNA - CONTE: “SUL REDDITO È GUERRA IDEOLOGICA SULLA PELLE DEI POVERI". NON GLI RESTA CHE ORGANIZZARE UNA GRANDE MANIFESTAZIONE A CORTINA, LUOGO DI RITROVO PER QUELLI CHE NON RIESCONO A SBARCARE IL LUNARIO...

Caro Dago,

Sinceramente, detto tra noi.

Ma a Bologna non hanno nient'altro da fare? Perdinci! E diamoci un taglio! Zak.... zak.... zak! E bona lè

Tonyborg

Benzina sempre più costosa.

E meno male che Salvini aveva eliminato le accise, altrimenti ora

saremmo a 4,00 euro il litro!

Caro Dago, Tajani: "La grazia ad Aung San Suu Kyi è il finale più bello". Speeiamo non decida anche lei di trasferirsi a Bologna...

Diego Santini

Caro Dago: vorrei tanto che anche l'INPS si dotasse dell'algoritmo delle compagnie aeree che aumenta i costi in base alle richieste dei loro clienti, come cliente INPS comunico che non arrivo più a fine mese con la pensione che mi da...

Valter Coazze

Caro Dago, a proposito del RdC su cui si può discutere 25 ore su 24, c'è chi si è scandalizzato degli sms inviati dall'INPS. Anche se la data del primo agosto la conoscevano perfino i sassi, potevano essere noleggiati i piccioni viaggiatori. Già, ma anche loro: o hanno perso il lavoro o bivaccano appollaiati sui tetti. A oziare, in attesa di tempi migliori!!

Antonio Pochesci

Caro Dago, morte Andrea Purgatori, i legali della famiglia: "Gli esami confermano ischemie". Quindi niente metastasi a seguito di un tumore ai polmoni. Siccome il noto giornalista non è andato da qualcuno che curava le persone con latte di capra, ma dal top di quanto offriva il mercato nel campo della medicina (immaginiamo spendendo un bel po' di soldi), cosa devono pensare gli italiani quando per curarsi si rivolgono al Servizio sanitario nazionale dove si paga "soltanto" un tiket?

Nino

Caro Dago,

Ogni tanto sulla stampa salta fuori la denuncia della pericolosita' dell'India e della violenza sulle donne: e' tutto vero.

In India ci sono quasi un miliardo e mezzo di abitanti ,metropoli con 15,20 milioni di persone ,villaggi isolati nei deserti,nelle foreste o sulle montagne,dove si vive secondo regole tribali antiche di millenni,che,si sa ,non sono precisamente femministe.

In India per stupro e femminicidio si puo' anche essere condannati a morte.

Ma non so se in proporzione al numero degli abitanti l'India sia così tanto piu' pericolosa dell'Italia,dove femminicidio e violenza sulle donne sono notizie di ogni giorno e dove gli aggressori ( sia quelli che imperversano nelle strade che quelli che si scatenano nelle case) vengono rilasciati impuniti e recidivi ,liberi di continuare le loro persecuzioni fino a uccidere,mentre i nostri politici si vantano della nostra posizione fra le potenze mondiali ,del "ruolo dell'Italia" e blah blah blah.

Giovanna Maldasia

Esimio,

Chissà come mai ai distributori di carburante non viene esposto il cartello con la scomposizione del prezzo tra accise, iva e margine di guadagno lordo (diviso tra compagnia e gestore). Forse perché le accise le ha azzerate Salvini, come da promessa del 2018. Boh!

Gentile Dago , ma la bomba sociale pronta ad esplodere si è risolta nell'unica scenetta di Terrasini a favore di giornali?

Tuo lettore di lunga data

NIGER: Insomma se un paese fa casino per entrare nella nato e avvicinarsi all'Occidente è un popolo sovrano che cerca la libertà, se invece vuole cacciare l'occidente è un golpe , sono cattivi e va ripristinato lo stato di diritto

Caro Dago, roghi del Corano in Svezia. Ma davvero gli svedesi sono così idioti da mettersi in casa orde di musulmani sperando che tutto vada bene? Vivono sulla Luna? Non vedono cosa succede nei Paesi islamici tra i fanatici e quelli appena un po' moderati? Figurarsi se ci sono diverse religioni e modi di pensare antitetici!

Lino

Visto che le compagnie aeree stanno facendo abbondanti profitti potrebbero restituire le sovvenzioni avute durante le perdite del Covid...e forse non solo loro.....

Amandolfo

Caro Dago, Conte: “Sul Reddito è guerra ideologica sulla pelle dei poveri". Non gli resta che organizzare una grande manifestazione a Cortina, luogo di ritrovo per quelli che non riescono a sbarcare il lunario...

Axel

Caro Dago, Enac, 89 milioni di passeggeri nel primo semestre 2023, +29%. E quindi con grave incremento dell"inquinamento, primo responsabile dei cambiamenti climatici. Perché i pivelli di Ultima generazione non vanno sulle pista degli aerei anziché sulle strade a fermare le auto ?

L.Abrami

Caro Dago, qualcuno spieghi a Macron che in Niger hanno soltanto voluto cacciare l'Ancien Régime. Quando l'hanno fatto i francesi nessuno ha rotto i coglioni. Quindi zitto e... Mosca.

Maxi

Caro Dago, Kiev: "Mosca dietro il colpo di Stato militare in Niger". Zelensky cerca di parlare di tutto tranne che della granda controffensiva che si rivela essere sempre più un grande flop.

U.Delmal