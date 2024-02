POSTA! - CARO DAGO, TRATTORI A SANREMO? LOCATION PERFETTA. GRAN PARTE DI QUELLI PRESENTATI COME "ARTISTI" ASSAI PIÙ ADATTO A ZAPPARE LA TERRA! - VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA VERRÀ TUMULATO A SUPERGA . PER MOTIVI DI SICUREZZA , IL SUO FUCILE VERRÀ TUMULATO IN ALTRA LOCALITÀ SITA A DEBITA DISTANZA – LETTERA DI RETTIFICA DEL MINISTRO CASELLATI: “NON HO MAI INTERLOQUITO CON SANGIULIANO IN MERITO AL FUTURO VERTICE DELLA SCALA”

«Con riferimento alla pubblicazione sul giornale on line "DAGOSPIA", nella rubrica intitolata "DAGOREPORT" di una foto Ministro per le Riforme istituzionali e semplificazione normativa, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, seguita dalla pubblicazione di una notizia dal titolo: «FINCHE C'È L'OPERA (E IL GOVERNO MELONI) C'È SPERANZA PER LADY CASELLATI DI VEDERE UN GIORNO APPARIRE IL RAMPOLLO ALVISE SUL PODIO DELLA SCALA BRANDENDO LA BACCHETTA CHE FU DI TOSCANINI ED ABBADO» si precisa che il nominato Ministro non ha mai interloquito, né telefonicamente, né personalmente con il Ministro della Cultura, Dott. Gennaro Sangiuliano, in merito al futuro vertice della Scala di Milano e tanto meno ha mai propugnato la nomina, quale nuovo Soprintendente del predetto teatro, di Fortunato Ortombina, attuale direttore del Teatro La Fenice di Venezia.

Precisa altresì di non aver mai chiesto di incontrare né Abramo Bagoli che non ha mai conosciuto personalmente, né di aver mai chiesto o raccontato agli amici di avere nel CdA della Scala già il consenso di Fedele Confalonieri per la designazione di Fortunato Ortombina, quale nuovo Soprintendente della Scala. Il Ministro

Casellati è, ed intende rimanere, del tutto estraneo alle questioni ed agli interessi che attengono al rinnovo dell'incarico di Soprintendente della Scala di Milano e, quale che sia il nominativo che sarà espresso, non si attende (come non si è mai atteso) alcun premio e/o favoritismo di «figliolanza» nell'affidamento di incarichi di direzione d'orchestra in favore del figlio Alvise Casellati».

Caro Dago, 2.500 detenuti italiani all'estero e bisogna occuparsi solo di Ilaria Salis perché è un'estremista di sinistra?

Caro Dago, Martina Stella, quando può servire, è la controfigura di Giorgia Meloni (la sua stuntwoman).

Caro Dago

di Ferragni e Fedez : “Com’è triste Sanremo, soltanto un anno dopo”. Ah quelle belle promozioni mascherate dell’anno passato…

Caro Dago, trattori a Sanremo? Location perfetta. Gran parte di quelli presentati come "artisti" assai più adatto a zappare la terra!

Caro Dago ,

vittorio emanuele di savoia verrà tumulato a superga . Per motivi di

sicurezza , il suo fucile verrà tumulato in altra località sita a

debita distanza

TRATTORI OSHO

Dago colendissimo,

i trattori a Sanremo! Nel caso portassero Ercolina 2 sul palco, prepararsi alle deiezioni, che faranno comunque la loro porca figura in mezzo alle abbondanti deiezioni culturali. Il caro Amadeus ed i suoi mandanti – essendo Sinner sfuggito all’abbraccio – hanno ripiegato sui trattori. D’altronde non c’era il tempo tecnico per invitare la ragazzina tredicenne stuprata a Catania!

Intervengono a dare man forte una vagonata di morti di fama inneggiante ai trattori, senza che alcuno di loro abbia un vago sentore delle motivazioni. Emozioni… Sorprendono invece i trattoristi, che vengono dal mondo “scarpe grosse, cervello fino”.

protesta degli agricoltori a bruxelles 21

Evidentemente le nuove generazioni di agricoltori, cresciuti ad influencer, anelano a salire sul palco all’Ariston, dove probabilmente qualche scartellato autonominatosi capo-forcone – lo spettacolo ha sempre bisogno di guitti - provvederà a svalutare il senso della protesta. Esponendo pertanto la protesta alla maledizione del Festival della Grande Melassa! L’anno scorso era la più nota delle influencer a gigioneggiare: a distanza di tempo deve dare qualche spiegazione alla magistratura. Toccherà anche ai trattoristi?

Saluti da Stregatto

Caro Dago, bambini con due mamme, corte d'Appello di Milano non riconosce la trascrizione. Accolto l'appello della Procura: riconosciuta come madre solo quella biologica, l'altra mamma può accedere alla procedura di adozione per casi particolari. E bisogna perdere tempo e denaro per cose così lapalissiane? È come se avessero sentenziato che il Sole sorge ad Est e tramonta ad Ovest!

ciao Dago,

il Ministro Nordio, ex Magistrato, fa una descrizione preoccupante dei giudici ungheresi (forse per analogia, conoscendo anche i suoi ex colleghi e sé stesso?). Sarebbero uomini (e donne?) suscettibili, irritabili, permalosi... gente da non irritare con atti sconsiderati come la richiesta di arresti domiciliari.

CARLO NORDIO

Ma non ti pare strano che non sia stato ancora chiarito se: ipotesi A. la nostra concittadina è trattata in modo speciale, in senso negativo o perfino positivo, rispetto agli standard della procedura giudiziaria ungherese; ipotesi B. il trattamento è proprio quello previsto dal codice per tutti i detenuti in Ungheria.

Nel primo caso, roba da avvocati; nel secondo, il problema di quel Paese è da portare alla Corte europea, etc. Quanto all'Italia, sembra che si usino anche da noi questi strumenti di limitazione fisica della libertà dei detenuti durante i trasferimenti e le udienze; però è proibita o mal tollerata la loro esposizione al pubblico. Personalmente, ricordo le manette tragiche di Enzo Tortora e quelle, genialmente anarchiche, di Ugo Tognazzi capo delle Brigate Rosse.

Caro Dago,

Alunno che spara in faccia ad un insegnante,genitori che prendono a calci un preside,insegnante accoltellata da un allievo .... Colpiscono il silenzio totale e la mancanza di risposta solidale della categoria ormai piu' svilita d'Italia ,meno pagata in Europa, il cui compito dovrebbe essere la formazione delle generazioni future.

Caro Dago, Federica Brignone sul palco di Sanremo. Avrà chiesto di mettere dei "paletti"?

Caro Dago,

risulta, correggimi se sbaglio, che ogni anno sulla strada perdono la vita 400 pedoni e 200 ciclisti. Se i 30 all’ora salveranno anche uno solo di loro, ne vale la pena.

Caro Dago, secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe utilizzato anche due banche europee di primo piano - la britannica Lloyds e la spagnola Santander attraverso la propria filiale di Londra - per aggirare le sanzioni Usa. Ovvio. Se entrambe le parti hanno interesse e convenienza a fare affari, trovare un modo per salvare le apparenze e "accontentare" anche Sleepy Joe, non dovrebbe essere molto difficile...

Caro Dago,

Mi spiace ma non capisco l’amore per questa Ilaria Salis. Nemmeno come mossa strumentale per indebolire il fronte Meloni e destra europea.

PROTESTA TRATTORI

I detenuti ungheresi non hanno la carta igienica? Perché quelli italiani in Italia? Mi ricordo il caso recente a Napoli dove le detenute erano senza carta igienica e assorbenti! A Rebibbia un carcerato deve farsi basta un rotolo di carta igienica per 10 settimane! Ottimi testimonial per i rotoloni infiniti.

Inoltre mi permetto di far notare che pure i bambini vanno purtroppo a scuola senza spesso carta igienica e i genitori devono sopperire.

Insomma la stampa italiana che ora si occupa di Sanscemo, magari potrebbe davvero aprire gli occhi su cosa lo Stato Italia dà o non dà ai suoi cittadini. Liberi o no.

Saluti alla carta igienica di stato,

Lisa