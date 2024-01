POSTA! - CARO DAGO, VEDO CHE LA FERRAGNI CONTINUA A FARE CARRIERA: DA REGINA DELLA FUFFA A REGINA DELLA TRUFFA - HAMAS, ISRAELE UCCIDE IL RESPONSABILE DEI LANCI DI RAZZI DALLA SIRIA..TIÈ, UN RAZZISTA IN MENO! - CHIARA VALERIO DISQUISISCE SU GIULIA CECCHETTIN, MA NON SI CAPISCE DOVE VOGLIA ARRIVARE. BISOGNA PROPRIO DIRLO, CHIARA DI NOME NON DI FATTO…

Lettera 1

Caro Dago, Chiara Ferragni, Codacons lancia azione collettiva per ottenere rimborso. Come no. Tutti quelli che hanno comprato il famoso pandoro hanno salvato lo scontrino per incorniciarlo...

Ugo Pinzani

Lettera 2

Caro Dago, Hamas, Israele uccide il responsabile dei lanci di razzi dalla Siria..Tiè, un razzista in meno!

Nino

Lettera 3

Caro Dago, scrivi che i telegiornali perdono "lettori" come e peggio dei quotidiani stampati. Forse è per tentare di affondare insieme a loro che ogni giorno le TV asfissiano i tele-morenti d'inverno e d'estate fino a notte fonda con rassegne stampa di un palloso infinito?

Se uno non compra i giornali per non leggerli, poi si ritrova tra le mele lo stesso tale informazione "colorita" ?!

Cincinnato 1945

Lettera 4

Caro Dago, la giornalista Chiara Valerio disquisisce su Giulia Cecchettin, ma non si capisce dove voglia arrivare. Bisogna proprio dirlo, Chiara di nome non di fatto.

Saluti-

Cips.

Lettera 5

Caro Dago,

qualcuno dica alla studentessa col cane taglia maxi che anche con bambini piccoli rischi di non trovare casa in affitto! E pure i bimbi hanno bisogno di poco spazio!

Tra lezioni e impegni vari questo cane quante ore starebbe da solo? Chi studia Medicina in genere ha da fare in università e ospedale, il cane starebbe sempre a casa...? Mi avevano raccontato (ma non un legale) che il reato di maltrattamento di animali per un cane da solo a casa scatta dopo poche ore...

Saluti al cagnolone,

Lisa

Lettera 6

Caro Dago , vedo che la Ferragni continua a fare carriera : da regina della fuffa a regina della truffa

Marco di Gessate

Lettera 7

Dago Grande,

perchè il tuo sito viene letto da anni ? Basta leggere il pensiero che riporti di Mughini sulla cerimonia di Acca Larentia, sia quella istituzionale alla presenza del Presidente della Regione e del Comune rappresentato da Gator sia quella della " plebe " che non può dimenticare 46 anni di NON indagini.

Sì la plebe che vive nell' eterna rimembranza. Era il 1978, i tre ragazzi morivano per mano di noti, poche settimane dopo la storiaccia di Aldo Moro. La Repubblica di Scalfari fondata da poco, in quel 1978 vendeva 140.000 copie, ci lavoravano poche decine di giornalisti. Oggi vantano oltre 500 giornalisti, vendono 70.000 copie. Allora la plebe si riuniva per non dimenticare, oggi lo stesso. Mentre Tevere corre.

- peprig –

Lettera 8

Caro Dago sul caso Lufthansa-Ita verrebbe da pensare che a Bruxelles, quando c'è di mezzo l'Italia, anche la Germania "smette" di essere la Germania!

Amandolfo

Lettera 9

Buongiorno Dago, si dice spesso che quelli di sinistra leggono tanti

libri. Poi votano Pd e da questo si deduce che o hanno letto i libri

sbagliati oppure non li hanno capiti bene e mi sa che dovranno rileggerli.

un caro saluto, pballa

Lettera 10

Caro Dago,

stavolta Salvini ha lanciato una bella frecciata a Giorgia Meloni, affermando di voler continuare a fare il ministro, e ha perfino detto una cosa giusta. Infatti, oltre ogni altra considerazione, la candidature di Giorgia Meloni alle Europee, nonostante non abbia nessuna intenzione di andare al Parlamento Europeo, sarebbe una vera presa in giro degli elettori, forse un sondaggio a gratis, sicuramente una furbata anche un po' narcisista se non una truffa. L'incredibile è che la Schlein la voglia seguire in questo imbroglio. Per i giornali invece, come sempre, le cose strane che avvengono solo in Italia sono normalissime.

Francesca

Lettera 11

Caro Dago,

I dati a livello internazionale relativi al rendimento scolastico degli studenti italiani dovrebbero farci vergognare, invece se un prof ne denuncia il disinteresse e la maleducazione viene crocifisso. E in più si parla di posticipare l'orario di inizio delle lezioni perché ,udite udite, i ragazzi stanno fino a tardi incollati al telefonino e alla mattina sono sonnolenti e taaaanto stressati...... Se si girasse oggi "Ritorno al futuro" dovrebbe essere ambientato nell'età della pietra, probabilmente.

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Dago colendissimo,

il (politicamente) giovane Vannacci viene invitato dal Salvini a candidarsi alle elezioni europee. Qualcuno avverta il generale che da molto tempo i potenziali candidati di spessore fuggono dal Salvini, a causa delle radiazioni tipo Kryptonite che emette.

Il capitone ha bisogno di ramazzare voti, non di mettere in campo politici dal pensiero indipendente (e che quindi disturbino il conducente). Basta vedere il trio Giorgetti, Zaia, Fedriga, gli eunuchi della Lega. Il destino del Vannacci leghista è già scritto: il ruolo di “donna cannone” nei talk show circensi a venire.

Saluti da Stregatto

