POSTA! - CARO DAGO, A VOLTE È DAVVERO DIFFICILE COMPRENDERE LE "BATTAGLIE" DEL PD: GIUSTIFICATIVO CON CHI OCCUPA CASE PRIVATE, TOLLERANTE CON CHI ASSUME DROGHE, INDULGENTE CON CHI MANIFESTA DISTRUGGENDO VETRINE E ARREDI URBANI, ORA DIFENDE LE ROM CHE RUBANO IN STATO DI GRAVIDANZA PER EVITARE MISURE CAUTELARI. PIÙ CHE UN PARTITO SEMBRA UN SINDACATO A TUTELA DEI DISONESTI…

ROBERTO MANCINI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Nazionale, la "scelta strategica" di Roberto Mancini di saltare il Mondiale sta dando i suoi frutti: ieri gli azzurri, belli riposati, sono riusciti a vincere 2-0 addirittura con Malta!

Casty

Lettera 2

Caro Dago primo Airbus 321 neo fatto in Cina e consegnato, Cina piena di Mercedes e Volkswagen e poi....i "traditori" con la via della seta siamo noi.....

Amandolfo

STEFANO BONACCINI ELLY SCHLEIN

Lettera 3

Caro Dago, a volte è davvero difficile comprendere le "battaglie" del PD; giustificativo con chi occupa case private, tollerante con chi assume droghe, indulgente con chi manifesta distruggendo vetrine e arredi urbani, ora difende le rom che rubano in stato di gravidanza per evitare misure cautelari. Più che un partito sembra un sindacato a tutela di disonesti e malavitosi!

FB

Lettera 4

louise michel la nave di banksy a lampedusa

Caro Dago, abbiamo migranti che fuggono dai vari paesi, per guerre o dittature, con barconi e barchini al limite dell’affondamento. Con le cifre che pagano agli scafisti perché non fornire loro dei giubbini salvagente a prescindere che sappiano nuotare oppure no, avremmo molti meno morti con una soluzione molto semplice…o no?...Bobilduro

Lettera 5

Caro Dago, migranti e Ong, in stato di fermo, al porto di Lampedusa, la nave finanziata da Banksy. Sarebbe gradita cosa, all'artista, se la sua "Louise Michel" venisse pressata sul muro come un murale?

Diego Santini

Lettera 6

GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - SISTER ACT - BY MACONDO

Sotto le vesti dei sovranisti non si celano sorprese, cercano un supereroe che gliele dia da bere tutte, un campione della politica a cui la situazione non scappi di mano. D'altra parte come fanno a sminuire uno sofisticato statista come Putin che, per giustificare la guerra in Ucraina, prima accusa gli occidentali di "produrre armi batteriologiche ai loro confini" e poi di voler "denazificare l'Ucraina" per difendere le provincie separatiste di Doneck e Lugansk. Intanto che alla Svezia e Finlandia vengano affibiate le stesse colpe, io mi appellerei al quinto emendamento.

Impeto Grif

Lettera 7

ANA - LA BORSEGGIATRICE ROM INTERVISTATA DAL CORRIERE DELLA SERA

Caro Dago,

Secondo un giudice ( si,ho scritto giudice) italiano,una ladra che ruba per vivere va rilasciata. Cosa penseranno tutti quegli imbecilli che lavorano per vivere?

Giovanna Maldasia

Lettera 8

Caro Dago, ma sui migranti il Pd sbraita perché la Meloni ne ha accolti il triplo dell'anno scorso? Se sapevo che erano contrari agli sbarchi avrei votato per loro!

F.G.

Lettera 9

Caro Dago, armi nucleari in Bielorussia, Borrell (Ue): "Pronti a nuove sanzioni". Sequestreranno lo yacht a qualche altro oligarca russo? Che fessi, non ne hanno azzeccata una!

Furio Panetta

Lettera 10

israele proteste contro la riforma della giustizia di netanyahu 3

Caro Dago, dipo il ribaltone, Forza Italia più vicina alla Meloni. Nel Pd parleranno di svolta Fasci(sti)na?

Pikappa

Lettera 11

Dago Drago,

le manifestazioni militarmente organizzate in Israele contro la riforma della giustizia potrebbero esser parte della strategia antioccidentale di Putin. La breve e sterile vita degli Esecutivi in Israele è anche causata dallo strapotere della esondante Corte suprema.

La riforma, quindi, non è da considerarsi un'iniziativa insensata al punto da scatenare cortei e sommosse.

GLI ITALIANI E L'UNIONE EUROPEA - SONDAGGIO DEMOS PER LA REPUBBLICA

Visto che un sesto della popolazione è composta da ebrei e non ebrei provenienti dall'Urss, è lecito ipotizzare che il milione e mezzo di russofoni sia l'ennesima arma utilizzata dal Zar contro le liberaldemocrazie.

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Caro Dago, la fiducia degli italiani verso l’Unione europea ha ripreso a scendere: 38%. Ma se vi fosse un referendum per uscire dalla Ue oltre 7 su 10 voterebbero "no". Per forza. Già abbiamo visto il valore della lira dimezzarsi nel passaggio all'euro. Vedere il valore dei nostri soldi dimezzarsi nuovamente per tornare al passato, sarebbe francamente un po' troppo. Significherebbe che tra andata e ritorno la vecchia liretta avrebbe perso il 75% del suo valore, conservando un misero 25%!

Marino Pascolo

PUTIN MEDVEDEV

Lettera 13

Dago colendissimo,

la new wave del PD si sta battendo per la maternità surrogata, con l’abituale complicità dei giornaloni. Tutti i giorni denunciano il fascismo (forse per allontanare il sospetto da loro stessi…….), ma sarà il caso che approfondiscano il progetto “Lebensborn” dei nazisti, varato per produrre bambini con caratteristiche fisiche gradite al sor Adolf. L’eugenetica fino a non molto tempo fa era bollata come crimine. Però se lo chiedono gli elettori LGBT……….

D’altronde, un paese che vuol essere servito a casa dai riders, prima o poi avrebbe ordinato la consegna dei neonati a domicilio.

Saluti da Stregatto

meme putin medvedev su zelensky a sanremo

Lettera 14

Ma quanto rode ai vari Solovyev, Patrusheve, Medvedev e compagnia cantante che, il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Ron Desantis, abbia definito MadVlad un criminale di guerra, e la Russia “una pompa di benzina con un mucchio di armi nucleari”?

Impeto Grif

Lettera 15

Caro Dago, Viminale: "Oltre 26.900 arrivi in Italia da inizio anno. Evviva. Sui migranti, rispetto al 2022, abbiamo più che triplicato i "passi avanti"...

Theo

Lettera 16

paolo enzo jannacci

Dago. Lo so che può essere come predicare Allah in una chiesa cristiana, o viceversa predicare Cristo in una moschea, ma bisogna dirlo. La soluzione più logica e più umana per gestire il fenomeno dell’immigrazione incontrollata è quella di aprire e gestire i Campi Profughi in Europa e in primis in Italia.

Saranno subito chiamati “Campi di Concentramento” dai benpensanti e saranno subito osteggiati, ma è solo una soluzione tecnica. In effetti si “concentrano” le persone in luoghi di notevole dimensione, ma facilmente organizzabili e controllabili, solo per il tempo minimo necessario per valutare tutti i singoli casi umani e decidere cosa fare.

Con calma e precisione, nonché con umanità, tutti i rifugiati richiedenti asilo possono avere la migliore salvaguardia dei loro diritti, gli altri possono avere l’opportunità di rimanere in Europa o di essere rimpatriati con tutte le garanzie.

pia klemp

L’attuale sistema è dispersivo, inefficiente e barbaro e in ultimo non dà alcuna sicurezza alle persone immigrate senza permesso. Alla fine oggi i richiedenti asilo sono abbandonati a se stessi e anche gli individui che potrebbero essere accettati in Europa senza alcun problema soffrono senza motivo. Tre Campi Profughi, uno ciascuno in Sicilia, Calabria e Puglia, potrebbero ospitare decine di migliaia di persone protette e accudite per il minimo tempo necessario.

Olho.

Lettera 17

Caro Dago,

il figlio di Enzo Jannacci, Paolo, loda il padre dicendo che "Due lauree ha preso, medicina e chirurgia". Ecco, forse Paolo Jannacci non ha mai visto neanche col binocolo un'università visto che, come anche i sassi sanno, "Medicina e Chirurgia" non sono i nomi di due distinti corsi di laurea bensì di UNO!

Saluti e lodi per il tuo meritorio lavoro.

Mario Policastri

paolo enzo jannacci