POSTA! - CHE GRANDE E FANTASIOSO PAESE IL NOSTRO! SOMMERSA DALLE AVANCES, UN’ATTRICE (PER MANCANZA DI …ATTI) CI FA SAPERE CHE SUL SET DI UNA IMPORTANTE FICTION IL SESSO ANDAVA ALLA GRANDE: C’ERANO DELLE ROULOTTE, SINGOLE PER I MINISTRI E DI GRUPPO PER I DEPUTATI. E PER QUEI DISGRAZIATI DEI SENATORI, NIENTE?

Riceviamo e pubblichiamo:

elon musk e maye musk

Lettera 1

Caro Dago,

la mamma di Elon Musk: "Era un ragazzo molto timido. Non pensavo sarebbe diventato un genio". Siamo sicuri che la definizione giusta, per chi spende 44 miliardi di dollari per comprare Twitter, sia "genio"?

Gualtiero Bianco

Lettera 2

Caro Dago, ieri il ministro Urso è andato a Kiev per "preparare" la visita della Meloni. Benissimo, quanti russi ha ucciso?

Mauro Soffianopulo

ADOLFO URSO E CARLO BONOMI CON TALO' IN VIAGGIO VERSO KIEV

Lettera 3

via libera dell'Europa alla richiesta dell'Irlanda di adottare sulle etichette degli alcolici gli avvisi, come sulle sigarette, «il consumo di alcol provoca malattie del fegato» e «alcol e tumori mortali sono direttamente collegati».

Ma certo, la farina di grilli, invece, fa bene alla salute! Ricordiamoci che in Europa ci sono quelli che non hanno battuto ciglio quando la ex vice presidente del Parlamento, Eva Kaili, ha detto che il Qatar ha fatto enormi passi avanti nel rispetto dei diritti umani. Non vorremmo che per il via libera alle etichette fosse stato usato lo stesso metodo...

Ulisse Greco

Lettera 4

maria elena boschi elly schlein foto di bacco

Caro Dago. Maria Elena Boschi: il vuoto cosmico del PD. In assenza di idee , fanno la guerra a Renzi. Insomma tipo il vuoto cosmico di Renzi che fa la guerra a se stesso.

Phantomas.

Lettera 5

Caro Dago,

in questi giorni si parla quasi solo del costo della benzina. La signora Meloni e alcuni dei suoi hanno detto di non aver rinnovato lo sconto per non favorire i proprietari dei SUV e i ricchi ma perché nessuno gli ha fatto notare che ci sono anche lavoratori come i camionisti, gli agricoltori e i pescatori che subiranno l'aumento?

Grazie.

libro spare principe harry

Lettera 6

Carissimo Dago,

In questo scenario apocalittico di guerre senza fine,siccita',bollette da pagare ,orfani affamati sotto i bombardamenti,pericolo nucleare,pericolo estinzione da cambiamento climatico ,c'e' gente che si commuove per il principe ( rigorosamente orfano) Harry folgorato da un deja vu proustiano ( rivisitato): mette una crema profumata sul pisello ( congelato) e la mamma subitaneamente gli sembra presente,come se fosse la Madonna........e il pisello si scongela.

La Madeleine si raggrinzisce dalla vergogna.

Ma qualcuno si rende conto del livello delle baggianate che si devono raccontare per diventare ricchi e famosi?

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Certo che mette sconcerto realizzare che paghiamo lautamente e da 30 anni uno come Gasparri, che al di là degli svarioni “storici” (l’ignoranza ha diritto di esistere), mostra e ha sempre mostrato importanti limiti.

Mah…

Giuseppe Tubi

MAURIZIO GASPARRI CAVOUR MEME

Lettera 8

Caro Dago,

In questi giorni sono andato all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) per rinnovare la patente di guida in scadenza. Dovevo pagare 40 euro per la visita medica ma non l'ho potuto fare perché allo sportello venivano accettate solo pagamenti tramite POS mentre io non avevo con me alcuna carta di credito o di debito.

Per questo mi è stato stato consegnato uno stampato con il quale poi ho pagato in banca.

Ma è legittimo rifiutare un pagamento in contanti ?

Ho sempre saputo che la moneta è il mezzo di pagamento più diffuso mentre ora non viene più accettata dalle ASST che evidentemente ignorano l'obbligo di accettazione in quanto il creditore di un'obbligazione pecuniaria non può rifiutare il pagamento eseguito con banconote e monete aventi corso legale (art. 1277 cod. civ.).

principe harry ospite del late show di stephen colbert 9

Non le sembra che si stia violando la legge ed anche il buon senso quando si vieta di pagare alcune prestazioni in contanti ?

Pietro Volpi

Lettera 9

Apprezzabile lo sforzo di Meloni, che sta “ovviamente” cercando di sgrezzare lo stile espositivo e parla senza urlare, fingendo di rincorrere profondi pensieri.

Chissà chi è l’insegnante, di sicuro qualche bravo attore, magari Insegno.

Tra un po’, comincerà con pause riflessive, ponderate considerazioni, meditati ragionamenti.

marilyn monroe compleanno kennedy (2)

Vabbè, pazienza se si perde il nocciolo duro del seguito, lo riconquisterà facilmente con qualche roteare di occhi e sbraitare sconsiderato.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago,

commovente l'esempio di stakanovismo degli ultimi presidenti USA. Dopo Kennedy che se la spassava con la Marilyn e Clinrton che lavorava intensamente nello studio ovale, ora non ce n'è più uno che non si porti il lavoro (classificato) a casa.

Che se ne fanno dei documenti top-secret ? Ci vanno in estasi leggendoli la sera prima di addormentarsi ? Cincinnato 1945

Lettera 11

Buon Dago,

leggesi che Giorgia Meloni avrebbe emanato una direttiva in merito alla Comunicazione dei suoi eminenti esponenti che sarà tele - guidata dall' Ufficio Stampa del partito. Dopo il periodo tramontato del tipo " uno vale uno ", della rottamazione, del mandarino parlante ex Frattocchie di stanza e di peso nel regno della Thailandia, delle comparsate su La Sette dei vari aspiranti al trono di scope occupato da Letta, mi pare un sano anticipo di quanto tra decenni si dirà ... " quando c'era LEI ! .. "

joe biden

saluti - peprig –

Lettera 12

Dagosapiens, che grande e fantasioso Paese il nostro! Sommersa dalle avances, un’attrice (per mancanza di …atti) ci fa sapere che sul set di una importante fiction il sesso andava alla grande: c’erano delle roulotte, singole per i ministri e di gruppo per i deputati. E per quei disgraziati dei senatori, niente? Vittorio Atti(impuri)parlamentari ExInfeltrito

marilyn monroe compleanno kennedy party bob kennedy marilyn monroe john kennedy isidore miller robert kennedy marilyn monroe john kennedy isidore miller marilyn monroe compleanno kennedy marilyn monroe compleanno kennedy

DOCUMENTI CLASSIFICATI TROVATI NELL UFFICIO DI BIDEN