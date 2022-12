POSTA! - ECCO PERCHÉ MACRON CI CHIEDE RIGORE SUI MIGRANTI. I SUOI NON SANNO CALCIARLI - CARO DAGO, STAMANE, IN PROCURA A LATINA, INTERROGATORIO PER LILIANE MUREKATETE, MOGLIE DI ABOUBAKHAR SOUMAHORO. SI SARÀ PRESENTATA CON SCARPE FIRMATE O CON STIVALI DI GOMMA SPORCHI DI FANGO?

VOLODYMYR ZELENSKY

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, clima e emissioni, storica intesa in Unione europea: chi inquina paga. O più semplicemente... chi è ricco inquini pure!

John Reese

Lettera 2

Caro Dago, Zelensky annuncia la preparazione di un summit per la pace entro la fine del prossimo inverno. Difficile abbia successo. Senza acqua, luce e riscaldamento, Usa, Nato e Ue non vengono.

Rob Perini

cristiano ronaldo in panchina

Lettera 3

Caro Dago, ai Mondiali del Qatar, Cristiano Ronaldo è sembrato Enrico Letta...

Claudio Coretti

Lettera 4

Caro Dago, Twitter, nuova stretta di Musk: "Vietato condividere link di social media rivali". E infatti. Quando vai da Lidl mica trovi i volantini di Aldi.

Ice Nine

Lettera 5

Caro Dago

il limite del pos torna a 30 euro? Mai come ora: "ce lo chiede l'Europa"

Saluti, Usbergo

elon musk con jared kushner alla finale dei mondiali in qatar 2

Lettera 6

Maddecche, gnente gnente nun era finita la pacchia (pos)?

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Dago colendissimo,

i telecronisti di calcio oramai tracimano, allungando il brodo e cercando di essere loro stessi lo spettacolo invece che la partita in corso. Il massimo del ridicolo viene raggiunto in occasione dei rigori, con ululati di entusiasmo nel caso il rigore venga trasformato. Presentato come una incredibile performance.

MATTEO SALVINI POS DELLE CERIMONIE - MEME BY EMILIANO CARLI

Peccato che il 90% dei rigori viene segnato (anche da giocatori scarsi), mentre per quelli falliti i tifosi insultano il giocatore scellerato. Questi telecronisti sono lo specchio di un mondo calcistico fallito e strafallito.

Saluti da Stregatto.

Lettera 8

Caro Dago chiedo il silenzio stampa sull'importanza del mantello Bishit sulle spalle di Messi, per quello che rappresenta nel mondo arabo, altrimenti mi fate morire "Lo Renzi d'Arabia" d'invidia...

Amandolfo

Lettera 9

LIONEL MESSI - FINALE MONDIALE QATAR

Per aiutare il PD a superare la crisi e dare un forte segnale di cambiamento, il candidato segretario Bonaccini si farà chiamare Bonaccioni.

Signoramia

Lettera 10

Caro Dago, il capo della magistratura iraniana Gholamhossein Mohseni Ajaei ha chiesto che vengano eseguite "senza indugio" le condanne "definitive" dei manifestanti. Meglio questi o gli Stati Uniti che tengono in carcere un condannato a morte per 30 anni e poi eseguono la condanna quando è diventato una persona completamente diversa da quella che ha commesso il delitto?

D.H.

Lettera 11

francesco rocca foto di bacco

Caro Dago, invece di spiegare come mai al nono pacchetto di sanzioni in dieci mesi, la Russia non sia ancora colassata economicamente, sui nostri giornali si scrivono solo cazzate. Adesso è la volta degli spot tv usati da Putin per arruolare i russi. Ma chissenefrega!!! A noi interessa sapere come mai questa cazzo di guerra che doveva essere chiusa dall'Occidente in un paio di mesi, si stia invece avviando verso l'anno di durata senza dare alcun segno di cessazione. Possibile che il così stupido Putin sia in grado di resistere alle illuminate menti occidentali di Nato, Usa e Ue per un tempo tanto lungo?

E.S.

Lettera 12

Caro Dago, candidato centrodestra per la Regione Lazio, Francesco Rocca si dimette dalla Cri: "A disposizione". Adesso vedremo se in campagna elettorale Pd e 5 Stelle avranno il coraggio di sparare sulla Croce Rossa!

P.T.

gianni infantino tamim al thani leo messi mondiale qatar 2022

Lettera 13

Caro Dago, stamane, in Procura a Latina, interrogatorio per Liliane Murekatete, moglie di Aboubakhar Soumahoro. Si sarà presentata con scarpe firmate o con stivali di gomma sporchi di fango?

Maxmin

Lettera 14

Dagovski,

Ecco perché Macron ci chiede rigore sui migranti.

I suoi non sanno calciarli.

Aigor

Lettera 15

ciao Dago,

GIORGIA MELONI ALLA FESTA PER I DIECI ANNI DI FRATELLI D ITALIA

parlando di Europa, pare che il problema principale sia lo stile del Governo Meloni, con la mancata aratifica del MES, la gestione diversa degli sbarchi, la tendenza a criticare le élites in nome del popolo. Sembra un problema di approccio burino verso un mondo di gente elegante. Ma forse i temi veri sono più profondi e strutturali.

Quando Crosetto chiede alla BCE di non fare politica, sembra quasi ingenuo, perché la BCE ha sempre fatto la politica decisa da Germania e Francia (e solo Draghi si è potuta permettere qualche autonomia, in quanto abbastanza amerikano). E ricordiamoci che gente come Antonio Fazio e Cesare Romiti era contraria pure all'ingresso nell'Euro.

stefano bonaccini

E poi, USA e Cina vanno verso un maggior impegno dello Stato a supporto dei settori strategici, mentre l'Europa continua a giocare con la libera concorrenza e non consente "aiuti di Stato" oltre miseri livelli. Forse questi sono i veri temi, e non sarà facile giocare queste partite per il Governo debole di un Paese indebitato.

Rob

Lettera 16

A Dagospia.

Liliane Murekatete con la madre, Marie Therese Mukamitsindo

Avatar 2, "La vendetta dell'uomo bianco", (ancora una volta sconfitto). E’ ancora lecito dire qualcosa fuori dal coro? Il film appena uscito è prolisso, ridondante, ripetitivo e con una storia banale, già descritta mille volte anche in salsa fantascientifica. Anche i famosi effetti speciali sono i soliti e forse non migliori di qualche videogioco di ultima generazione. I dialoghi poi, lasciamoli perdere, e questo anche nel primo Avatar originale. Insomma il film è noioso.

Alcune altre osservazioni sono ancora lecite? I nuovi personaggi sono tutti già visti, forse le balene ultra senzienti, tatuate, empatiche e ammiccanti, possono considerarsi nuove, ma vengono poi banalizzate con la storia biblica di “Giona e la balena”, e addirittura di Pinocchio. Le donne principali, la generalessa bianca, la moglie del polinesiano e la moglie del marine buono sono le vere “comandanti”. Sembra che Hollywood in tutti i film più recenti voglia esaltare le donne, di qualsiasi colore ed etnia, facendole diventare come gli uomini, e i peggiori, quelli di comando e di guerra . Sempre Hollywood che è capace di far diventare bianco Otello, cattivo e assassino, e di far diventare nera Desdemona, innocente e vittima, in Avatar arriva alla somma esaltazione del pensiero unico: i cattivi sono tutti bianchi e siccome non ci sono quasi uomini e donne buoni, ecco allora che tutti gli attori umani sono bianchi.

Francisco o primeiro.

Lettera 17

Caro Dago,

il primo ministro olandese mark rutte

L'Olanda, paese "frugale" ( per mancanza di cibo commestibile) per eccellenza e attenta sostenitrice dei diritti umani, l'Olanda che bacchetta tutti col suon perfettinismo moralistico e la sua "apertura" alle culture ,e' considerata dagli storici del colonialismo ( es : Pannikkar) come la potenza straniera che piu' ha distrutto l'economia delle colonie.

Gli olandesi ridussero letteralmente alla fame l'Indonesia imponendo la coltivazione delle spezie ,che che li arricchiva in modo spropositato ,a scapito delle coltivazioni del riso che era il principale sostentamento delle popolazioni locali.

Giovanna Maldasia

Lettera 18

Caro Dago,

leo messi in bisht coppa del mondo

non pensi che sia giunta l’ora di mettere fine all’odioso balzello rappresentato dal canone RAI ?

Che si sappia, qual’é il motivo per cui gli italiani devono pagare un canone annuale alla RAI quando il prodotto fornito ai telespettatori dalla tv di stato non differisce per nulla da quanto viene fornito gratuitamente dalle tv private ?

Pietri Volpi

Lettera 19

Martinez usa il premio a mo’ di simulacro fallico in mondovisione e direttamente in fronte al presidente della FIFA – all’emiro del Qatar – al presidente della Francia.

Ma il ragazzo avrà anche difetti credo…..

GUIDO CROSETTO ORAZIO SCHILLACI

p.s. meglio la sua goliardica irriverenza (ok magari up tantino fuori luogo…) della sottomissione totale di Messi che si mette l’abito cerimoniale degli emiri per ritirare il premio….. (inguardabile)

saluti

Stefano Colombera

Lettera 20

Caro Dago, Covid, il ministro della Salute Schillaci: "Calo importante dei casi, vacanze di Natale serene". Come no, in dolce compagnia delle bollette e dell'inflazione...

leo messi alza la coppa del mondo 1

Ulisse Greco

LILIANE MUREKATETE al thani premia leo messi al thani coppa del mondo