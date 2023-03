POSTA! - EGREGIO DAGO, BERLUSCONI HA "COMPRATO" UNA GRANDE QUANTITÀ DI ITALIANI CON QUIZ ED ALTRE LUSINGHE ALL'EGO DI TANTI COMPLESSATI. NON DIMENTICHIAMO PERÒ CHE LA PARTE POLITICA A LUI CONTRARIA HA "COMPRATO" (LETTERALMENTE) MILIONI DI PERSONE CON PENSIONI ANTICIPATE, POSTI DI LAVORO INUTILI, NUOVE PROVINCE, NUOVI MINISTERI. NE PAGHIAMO DA ANNI I COSTI ESORBITANTI E LE NUOVE GENERAZIONI PAGHERANNO PER DECENNI…

Caro Dago, quando arrivano le cavallette? Sono la manna del cielo che arriva gratis ma che noi pagheremo a peso d’oro quando saranno farina…..Bobilduro

Caro Dago, migranti, Meloni: "Fino a 30 anni di carcere per i trafficanti di esseri umani". Come dire: se portate i migranti in Italia, vitto, alloggio e cure mediche gratis per tre decenni!

Fosse che la pantomima degli euroscappati di casa del QatarGate fosse solo un’arma di distrazione di massa mentre i cetrioli grossi delle magagne cinesi spacciate per ecologia siano invece passati sottotraccia completamente indisturbati (quando non applauditi) così da fare addirittura approvare l’eventuale abolizione dei motori termici?

Perché se ci pensiamo bene bene tolta l’industria automobilistica in Europa non ci sono manco rimaste le fabbriche dei fazzoletti per asciugarci le lacrime come produzione. Saremmo ridotti, quando ci andrà bene, a montare i pezzi di cose già fatte in Cina al 90%.

Alla fine dei conti poi, anche con gli eurosfigati corrotti, chi davvero avrebbe creduto alla favola che Qatar, Marocco e chi altri per loro fossero nazioni democratiche???

Caro Dago, 3mila migranti sbarcati in 3 giorni e 17mila arrivi nel 2023 con un incremento del 194% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Visti i numeri, l'accusa al Governo delle opposizioni di aver volutamente lasciato morire 70 persone in mare - rispetto agli altri 17 mila questi stavano antipatici? - sta assumendo sempre più i contirni di un'arrampicata sugli specchi.

Caro Dago, Papa Francesco: “Darò le dimissioni solo se la stanchezza mi annebbierà”. Ma allora Joe Biden non avrebbe dovuto nemmeno insediarsi alla Casa Bianca. Nella sua testolona più che la nebbia sembra essere calato il buio pesto, visto il procedere a tentoni nel cercare una soluzione alla guerra in Ucraina.

Egregio Dago,

visto tua intervista alla presentazione del libro di Barbacetto. Concordo su tutto. Berlusconi ha comprato una grande quantità di Italiani con quiz ed altre lusinghe all'ego di tanti complessati. Non dimentichiamo però che la parte politica a lui contraria ha comprato (letteralmente) milioni di persone con pensioni anticipate, posti di lavoro completamente inutili, formazione di regioni, nuove provincie, nuovi ministeri nuovi enti etc Ne paghiamo da anni i costi esorbitanti e le nuove generazioni pagheranno per decenni .

Dago carissimo, mi permetto di ricordare alla banda del Colbricon che quel ragazzo non ha potuto decidere se nascere "normale" o con disabilità; loro, al contrario, scelgono tutti i giorni di essere delle merde fumanti.

Caro Dago, ricordando una celebre pubblicità di "carosello" potremmo dire che la Schlein "dura minga!". La immagino in una direzione del PD sciorinare i suoi slogan preferiti, un misto di centro sociale e corteo lgbt, e i volti tra il sorpreso e deluso dei vari Orlando, Guerini, Zingaretti e Bonaccini… se questa sarà l'opposizione la Meloni durerà dieci anni tranquilli!

Caro Dago, gli scienziati hanno calcolato che più di 170 milioni di particelle di plastica galleggiano negli oceani. E allora come mai i pesci non escono dal mare già confezionati nel sacchetto di plastica come ce li consegna il pescivendolo?

Caro Dago, oramai è di tutta evidenza che in Europa è stato siglato un patto scellerato: l'Italia si tiene tutti i migranti che sbarcano e in cambio l'UE ci concede un po' di flessibilità su recovery fund. Meloni si sta comportando come Renzi a suo tempo.

Caro Dago, migranti, nell'hot spot di Lampedusa 2.624 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. Massì! Accogliamone 500 mila che poi vediamo se riusciamo a farli entrare tutti là dentro...

Caro Dago,

ho letto su Dagospia che il governo di Londra intenda introdurre un permesso a pagamento per chi vuole entrare in Gran Bretagna. Il nuovo permesso dovrebbe entrare in vigore per i paesi europei entro la fine del 2024, costare circa 12 Euro a persona ed avere una validità biennale. Mi auguro che l’Unione Europea faccia immediatamente altrettanto per i cittadini inglesi che intendono entrare in Europa.

Caro Dago, Zelensky non interverrà alla Notte degli Oscar per il secondo anno consecutivo. Siamo allibiti. Ma come è possibile tanta insensibilità da parte di Hollywood? Sono agli ordini di Putin?

Stavo tentando di capire i criteri secondo cui i Manetti Bros. abbiano scelto Gianniotti per interpretare l'attesissimo Diabolik ("Ginko all'attacco"). Esteticamente non solo è piu' basso di statura di Ewa Kant (Leone), anche la recitazione lascia alquanto a desiderare. Piuttosto che lo spietato ladro che semina il terrore a Clerville, sembra che provenga o abbia rubato il ruolo ad un concorrente di un reality molto goffo nelle arti attoriali.

Caro Dago, Meloni: "Siamo abituati all'Italia che si occupa di cercare migranti in tutto il Mediterraneo, quello che vuol fare questo governo è cercare gli scafisti in tutto il mondo". Ma a noi che ci frega degli scafisti che portano i cubani in Florida?

Se chi usa il termine lesbica come un offesa va licenziato, occorre fare lo stesso con chi non ripara le strade.

Caro Dago

Giornalisti all’attacco della Meloni. Se dicono che non risponde possono sempre andare a fare domande a Prodi sui fatti del 1997.

Caro Dago,

"La sanità' italiana sbarca negli Emirati Arabi".

Così finalmente anche negli Emirati si dovra' aspettare circa un anno per ottenere un appuntamento in caso di bisogno?

Ora, va bene che noi italiani ci beviamo tutto, da Ruby nipote di Mubarak ai soldi inspiegabilmente nella cuccia dei cani e alle case pagate all’insaputa, ma leggere (“Libero Quotidiano”) che tal Panzeri buttasse nei cassonetti della spazzatura i soldi che riceveva, ricevendone troppi, mi pare difficile. Anche se è scritto su uno dei più autorevoli quotidiani al mondo.

