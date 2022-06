POSTA! - È INVEROSIMILE CHE A PALERMO 150 PRESIDENTI DI SEGGIO SI SIANO ACCORTI SOLO SABATO CHE DOMENICA SERA SI SAREBBE GIOCATA LA PARTITA PALERMO-PADOVA. È PIÙ PROBABILE CHE ABBIANO SEGUITO IL CONSIGLIO DELLA LITTIZZETTO E SIANO ANDATI AL MARE - FRANCO GABRIELLI SOSTIENE CHE IN ITALIA NON ESISTE IL GRANDE FRATELLO. MAGARI! CI SAREMMO RISPARMIATI ROCCO CASALINO...

volodymyr zelensky a kharkiv 13

Lettera 1

Caro Dago, Zelensky: "Kiev ha bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica". E Superbonus 110% no?

Bobby Canz

Lettera 2

Caro Dago, dopo 6 settimane consecutive con il segno "meno", tornano a salire contagi e decessi per Covid in Italia: sono stati quasi 30mila in più la passata settimana rispetto alla precedente, con 73 morti in più. Finalmente un po' di "ossigeno" per il ministro Speranza!

Arty

macron putin

Lettera 3

Democrazia è lasciare che una piccola minoranza spesso ideologizzata ed estremista decida per tutti Esempio la Francia, dove la sinistra radicale ha "vinto" con il 25% dei voti del 47% degli aventi diritto di voto, cioè meno del 12% reale. A questo punto siete sicuri che la Russia sia peggio?

Antonio

Pescara

Lettera 4

Caro Dago, Macron: "La Francia è entrata in economia di guerra". Bingo! Mandare armi in Ucraina è servito a qualcosa.

Eli Crunch

chiara ferragni liliana segre

Lettera 5

Caro Dago, Croce Rossa: "Dati allarmanti sulla raccolta del sangue, donate". Se vogliono raggiungere i giovani devono fare come la senatrice Liliana Segre: rivolgersi a Chiara Ferragni. Ormai l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro... dell'influencer.

Bibi

Lettera 6

Caro Dago, terminati i 170 milioni di euro che il ministero dello Sviluppo economico aveva messo a disposizione come incentivi per l'acquisto di automobili con motore a benzina o diesel. Adesso chi entro il 2035 non la sostituirà con una elettrica dovrà pagare una grossa multa?

E.Moro

bergoglio in carrozzina 4

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Mosca: "Dialogo aperto e riservato con Vaticano". In arrivo un biglietto aereo per la capitale russa destinato a Papa Francesco?

A.Reale

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Abbiamo bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica". Questo signore ha ogni giorno una nuova richiesta. E sono tutti soldi buttati al vento perché i russi continuano ad avanzare...

F.G.

Lettera 9

lightyear 9

Caro Dago, bacio tra donne, gli Emirati Arabi Uniti bloccano cartone Disney 'Lightyear'. È il Paese giusto. Compriamo subito il loro petrolio al posto di quello russo!

P.T.

Lettera 10

Dago darling, della serie Fantasmi a Roma. Dopo la carnevalata del Pride, chissà quanti fantasmi - anche di attori, scrittori, artisti vari - hanno invaso il Colosseo per ricordare le loro antiche celebrazioni in onore del dio Priapo quando i gay erano froci ma avevano mille occasioni per divertirsi.

roma pride 2022 foto di bacco (25)

Ci sono vari tabù su questi accadimenti, tanto che non si sa quando iniziarono, ma si sa quando finirono (chiusura notturna del Colosseo). Ovviamente Elodie non sa nulla di questi riti pagani, anche se in fondo erano pur sempre una forma di diritti. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 11

Caro Dago,

è inverosimile che a Palermo 150 presidenti di seggio si siano accorti solo sabato che domenica sera si sarebbe giocata la partita Palermo Padova. È più probabile che abbiano seguito il consiglio della Littizzetto e siano andati al mare...

Gualtiero Bianco

Lettera 12

il libro di rocco casalino

Esimio Dago,

Franco Gabrielli sostiene che in Italia non esiste il Grande Fratello. Magari! Ci saremmo risparmiati Rocco Casalino...

Bobo

Lettera 13

Vorrei consolare tutti coloro che sono andati ieri a votare e che sono dispiaciuti dell’esito dei referendum sulla giustizia: anche se i referendum avessero raggiunto il quorum e si fossero affermati i SI, la malvagia classe politica avrebbe replicato quanto già fatto nel 1987 quando, il referendum sulla responsabilità dei magistrati (c.d. referendum Tortora), raggiunse l’80,21% dei SI: ben 20.770.334 italiani si pronunciarono espressamente a favore della responsabilità dei magistrati e ciò nonostante la volontà popolare fu accoltellata alla schiena dalla classe politica.

PS: il Presidente della Corte Costituzionale che non ha ammesso il “quesito dei quesiti” sulla giustizia relativo alla responsabilità dei magistrati, è stato ininterrottamente Ministro dal 1987 al 1989 (in precedenza è stato sottosegretario dei Governi Craxi di cui era anche Vice-Segretario del PSI; è stato poi addirittura primo Ministro dal 1992 al 1993).

Fabbixio

cingolani franco draghi giorgetti giovannini orlando

Lettera 14

Dago,

Gross la dice giusta sulla nostra situazione economica, servirebbero riforme funzionanti, un po' di austerita' sulle spese, servirebbe soprattutto una classe politica con una visione a medio termine, che pensi al bene del paese e non ad accontentare gli elettori (attaccati alle rendite di posizione) per perpetuare il posto in parlamento.

MP

Lettera 15

Caro Dagos, la caccia all'uomo di putiniana fattura fiscale regolarmente emessa è scattata in maniera da non lasciare nessuno libero di pensarla come gli pare. La democrazia e la libertà di cui ammantarsi da queste parti è stupefacente, negli effetti, se non pure nelle cause che sposa: per cui, si vorrebbe sapere quali opinioni non conformi alle consegne atlantiste si è autorizzati a esprimere per non passare come vittime o agenti della "propaganda putiniana."

Astenersi, però, dal suggerire o esigere che si proclamino banalità o strampalataggini che dispensino dall'onere e "onore" di dimostrarne l'infondatezza: mentre gli argomenti che mettono in difficoltà i dibattitori liberi - liberi, cioè, dal fastidio di trovarsi di fronte gente che gli fa la monelleria di dargli torto - non vanno presi in considerazione perché "propaganda putiniana."

E ti assicuro: non lo è neppure questa richiesta. Ci dicano cosa vogliono ascoltare per sentirsi liberi, loro, gli atlantisti e chi dicono loro. Ma non la chiamino democrazia: è un regime che prescrive cosa pensare e proscrive chi non si attiene alle disposizioni e agli ordini.

Raider

Lettera 16

Dago,

tweet sul flop del referendum sulla giustizia

L'ennesimo quorum mancato sui referendum dimostra due cose: che agli italiani non interessa partecipare alle cose politiche, gli basta lamentarsi dei politici, dell'economia e di tutto quello che non gli aggrada, lavandosi le mani quando vengono chiamati in prima persona ad esprimersi.

Infine dimostra che i politici usano i referendum come specchio per allodole, sapendo che non funzionano piu', insistono nel volerli proporre per poter dire: ecco noi ci siamo impegnati per voi, ma le forze plutocratiche ci impediscono di agire.

Tutti attori nella stessa commedia.

MP

luigi di maio 2

Lettera 17

Caro Dago, il ministro Di Maio: "Non accettiamo lezioni di giornalismo da chi, nel proprio Paese, non permette ai cittadini di manifestare liberamente o ai giornalisti di parlare di guerra". Giusto. Solo da chi pubblica "La lista dei putiniani"... Siamo un Paese democratico!

Nick Morsi

Lettera 18

Caro Dago,

Per poter avere a che fare con i Russi, M. Salvini avrebbe dovuto diventare maestro di scacchi di alto livello. Sicuramente non sapeva che loro lo sono da tempi remoti.

matteo salvini referendum sulla giustizia 1

E se non ha mai aperto nemmeno un Bignami di Storia Contemporanea, cosa assai probabile, si becchi l’ Homo Sovieticus in tutta la sua dimensione.

Absolutely beginner e ciò che è peggio, è un parlamentare eletto democraticamente.

Come direbbero Luca e Paolo, stavolta ha pestato una m...da. Magari! È invece caduto dentro un’enorme cloaca.

Alb. B.

P.S. In margine a tutto ciò, io che ho speso gran parte della mia vita a studiare la grande, immensa cultura russa, sono, sì, addolorata e penso spesso ai generosi amici russi che pur con varia visione del mondo, nel corso di oltre 40 anni tanto mi hanno insegnato.