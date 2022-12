POSTA! - IL M5S CANDIDA ALLA REGIONE LAZIO LA EX PRESIDENTE DEL WWF PERCHÉ È UN MOVIMENTO IN VIA DI ESTINZIONE,ORMAI SOSTITUITO DAL PARTITO DI CONTE - CARO DAGO, UCRAINA, MUORE IN INDIA DEPUTATO RUSSO CRITICO SU GUERRA. PAVEL ANTOV È PRECIPITATO DAL TERZO PIANO DELL'ALBERGO IN CUI SI TROVAVA. AH, BEH... SONO COSE CHE IN PASSATO SONO SUCCESSE ANCHE A SIENA...

tempesta di neve negli usa 2

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, tempesta artica negli Usa, sono oltre 50 le persone morte a causa delle condizioni meteo estreme. Tanto di cappello a Biden: in men che non si dica ha risolto il problema del riscaldamento globale!

Neal Caffrey

joe biden

Lettera 2

Il M5S candida alla regione Lazio la ex presidente del WWF perché è un movimento in via di estinzione,ormai sostituito dal partito di Conte.

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago, Afghanistan, 5 Ong sospendono attività. In reazione alla scelta dei talebani di vietare alle donne di lavorare nelle organizzazioni non governative. Quindi il soccorso in mare è obbligatorio invece le donne musulmane possono essere abbandonate alla mercé dei loro aguzzini da chi già si trova in loco?

Pop Cop

donatella bianchi 1

Lettera 4

Caro Dago, Zelensky: "Sopravviveremo all'inverno". Beh, lui di sicuro. Dubitiamo viva in ambiente non riscaldato senza né luce né acqua, come tanti suoi connazionali.

Marella

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Ho parlato del piano di pace con il premier indiano". La persona giusta. Come quando uno ha mal di denti e si rivolge all'idraulico...

zelensky e biden alla casa bianca

Tas

Lettera 6

Caro Dago, Taiwan, Casa Bianca: "L'attività militare della Cina è provocatoria". Sì, invece quella della Nato in Ucraina ha portato ottimi risultati.

Arty

tempesta di neve negli usa 1

Lettera 7

per il "Cucù di Sebastiano Messina:

la Meloni criticava la mancanza di dibattito e la fiducia imposta alle camere sulla legge di bilancio dell'anno scorso del governo Draghi.

Verissimo, ma il governo Draghi aveva avuto tutto il tempo possibile per redigerla e discuterla, il governo Meloni, entrato in carica il 22 ottobre, ha dovuto battere ogni record di velocità per evitare l'esercizio provvisorio.

Non è necessario essere fans della Ducetta, basterebbe avere un po' di equilibrio e di onestà intellettuale!

Lettera 8

MEME SULLA VITTORIA DELL ARGENTINA AI MONDIALI IN QATAR 2022

Caro Dago, Ucraina nuovo appello di Papa Francesco all'Angelus per la fine della guerra: "Chiedo pace per questo popolo martoriato". E ai fedeli lo dice? Perché non prende il telefono e chiama il suo "grande amico" Joe Biden che non la smette di mandare armi a Kiev?

Bibi

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, muore in India deputato russo critico su guerra. Pavel Antov è precipitato dal terzo piano dell'albergo in cui si trovava. Ah, beh... Sono cose che in passato sono successe anche a Siena...

Nick Morsi

franco frattini

Lettera 10

Caro Dago, la giornalista Donatella Bianchi, ex presidente del Wwf, candidata dal M5s alla presidenza della Regione Lazio. Lo avevamo detto che i grillini sono animali!

Ferguson

Lettera 11

Caro Dago, nel 2022 in Italia sono stati minacciati il doppio di giornalisti rispetto all'anno precedente. Chissà se per aver fatto bene il loro lavoro o perché eccessivamente sdraiati dinnanzi il potere...

Diego Santini

Lettera 12

Caro Dago,

SILVIO BERLUSCONI FRANCO FRATTINI

hanno scoperto l'acqua calda gli amici dei cinghiali dicendosi loro "fratelli". Noi l'abbiamo sempre saputo che avevano la mamma in comune. Cincinnato 1945

Lettera 13

Caro Dago, almeno 48 morti nella tempesta artica negli Stati Uniti , 27 nello stato di New York. "Global warning", che testoni gli americani! Quando capiranno che bisogna tenere il riscaldamento spento perché altrimenti si contribuisce all'aumento dell'anidride carbonica nell:atmosfera che poi spinge le temperature a livelli elevati mai visti?

F.G.

Lettera 14

Caro Dago,

CINGHIALI

vorrei riportarti un episodio ai più sconosciuto che riguarda Franco Frattini.

Finalizzato un libro in lingua inglese (tecnico, non per il grande pubblico - di quelli da poche copie per addetti al settore) chiedo agli “amici-di-chiara-fama” (in Italia tutti ne abbiamo) di scrivere un paio di pagine di premessa. Inutilmente.

Faccio un disperato tentativo con alcune personalità mai incontrate prima e che contatto via mail, con indirizzi trovati sul web. L’unico che mi risponde è Franco Frattini, già da tempo affermatissimo e all’apice della fama.

Poche ore dopo avere ricevuto la mia mail notturna con allegata la bozza finale del libro, mi risponde con un commento dettagliato e super pertinente, segno di una lettura attenta (altrettanto notturna) del manoscritto.

tempesta di neve negli usa 9

Morale della favola, il libro esce con una ottima premessa di Frattini, con il quale dopo ho continuato ad avere solo un cordialissimo rapporto via mail e non ho avuto mai l’opportunità di conoscere di persona.

Penso che l’episodio dica molto dello spessore umano e professionale che aveva Franco Frattini.

Un tuo affezionato lettore della prima ora

(Ps – ti prego di non riportare la mia firma. Questo necrologio non ha secondi fini di auto-promozione di chi lo scrive).

Lettera 15

antonio panzeri con una valigia all hotel steigenberger wiltcher di bruxelles

Caro Dago

ci si domanda come facevano ad arrivare i contanti delle mazzette dal Qatar: magari sulla barca a vela al comando di Francesco Giorgi (è arrivata una barca carica di ....)

Lorenzo B.

Lettera 16

A Dagospia.

I perché di una possibile tregua in Ucraina. Tutte le principali parti in causa nella guerra in Ucraina oggi possono avere interesse a firmare una tregua.

La Confederazione Russa può godere di alcuni obiettivi minimi conseguiti: l’Ucraina non entrerà nella NATO, il Donbass, la Crimea e il Mar d’Azov possono restare territori russi. L’Ucraina può conservare la sua indipendenza dalla Russia e godere del supporto di USA e Europa e può entrare a pieno titolo nell'Unione Europea.

Gli USA hanno ridimensionato la potenza militare ed economica della Confederazione Russa per un bel po’ di anni a venire, senza entrare in guerra direttamente, ma con l’utilizzo dell’esercito mercenario ucraino.

MEME QATARGATE BY MACONDO

L’Europa ha pagato le bollette e ha avviato un processo di ammodernamento della politica di difesa. La Gran Bretagna ha dimostrato di essere sempre più uno stato vassallo degli USA senza trarne alcun beneficio reale in Europa e tantomeno in Russia.

Tutti i contendenti diretti e indiretti hanno finito i soldi e si sono convinti che è inutile continuare a far soffrire i propri popoli: chi più, gli Ucraini, chi meno, gli Americani. Per forza di cose siamo vicini a vedere un inizio di negoziati seri.

Francisco o primeiro.