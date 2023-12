POSTA! - CARO DAGO, IL GIUSEPPE CONTE CHE HA STRAPPATO PLATEALMENTE LA PROPOSTA DI LEGGE SUL SALARIO MINIMO È LO STESSO CHE, CON IL SUO GOVERNO, HA CAUSATO 1,7 MILIARDI DI EURO DI CREDITI INESISTENTI TRUFFATI ALLO STATO (E QUINDI NOSTRI) GRAZIE AI BONUS RILASCIATI CON LEGGEREZZA? – L’ALBERO DI NATALE GUCCI È TALMENTE BRUTTO CHE CI VEDREI BENE GLI SCEMOTTI DI ULTIMA GENERAZIONE “INCOLLATI” SOPRA!

GIUSEPPE CONTE XI JINPING BY OSHO

Lettera 1

Caro Dago, e anche un altro danno dello "statista" Conte ce lo siamo messi alle spalle, la famosa "via della seta" che ha visto l'Italia unico paese europeo ai piedi dei cinesi. Certo non bisogna mai dimenticare gli 80 miliardi di superbonus, o il RdC, sicuramente necessario ma impostato solo per favorire le truffe...

Lettera 2

Caro Dago

Nota Bene. Giuseppe Conte che ha strappato platealmente le carte in Parlamento ieri, è lo stesso che ha creato 1,7 miliardi di euro di crediti inesistenti truffati allo Stato (e quindi nostri) grazie ai bonus rilasciati con leggerezza ai suoi tempi di governo.

Lettera 3

XI JINPING GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Milano, l’albero di Natale Gucci è talmente orrendo che ci vedremmo bene gli scemotti di Ultima Generazione "incollati" sopra!

Lettera 4

Caro Dago, il "Furbetto del quartierino" arrestato a Dubai. Danilo, che (s)Coppola!!!

Lettera 5

Dago,

L'approfittare dell'ex Ilva di Taranto da parte di molti, ricordano i tempi della Montedison, carrozzoni misto pubblico/privato. Ci vorrebbe coraggio, tutto pubblico o tutto privato, con i tagli l'occupazione. Ma oggi nessuno vuole prendere una posizione, perché cosi', sta bene a tanti.

DANILO COPPOLA

Lettera 6

Caro Dago, salario minimo, Schlein al Governo: "Pugnalate alle spalle le persone sfruttate". Senti chi parla. Berlinguer si rivolterebbe nella tomba se sapesse che in 10 anni di governo i suoi eredi del Pd non l'hanno fatto!

Lettera 7

Caro Dago, Biden si infuria contro lo stallo al Congresso sui finanziamenti all'Ucraina: "Il mancato sostegno all'Ucraina è assolutamente folle". Sleepy Joe è abituato col figlio Hunter che butta via un sacco di soldi in alcol e droga, ma forse i contribuenti americani non sono tanto contenti di veder sperperare i loro soldi per una guerra che tutti sapevano - anche se si affermava pomposamente il contrario - persa in partenza.

SALARIO MINIMO - PROTESTE DEL PD ALLA CAMERA

Lettera 8

Caro Dago, salario minimo, bagarre alla Camera: le opposizioni ritirano la firma. Poco male. Mai firma era stata più falsa. In anni e anni di governo Pd e 5 Stelle non l'hanno fatto e ora piangono le classiche lacrime di coccodrillo.

Lettera 9

Caro Dago,

or mi sovviene, causa imperdonabile smemoratezza, che il 7 ottobre, giorno dell’orrendo massacro nazi-islamico in Israele, era il compleanno di Putin.

Devo unire i puntini?

putin netanyahu

Lettera 10

Caro Dago,

sui social si vedono diversi “home tour“ di casa Ferragnez fatti da Fedez, è meravigliosa, tutti vorremmo averla, qualcuno è pronto ad imitarla, se avesse anche qualche libro sarebbe anche vivibile. In realtà una libreria si intravede, ma è carica di scarpe. Può intercedere Lei per chiedere di mostrarcela?

Lettera 11

Caro Dago, la senatrice a vita Liliana Segre alla Prima della Scala non vuole sedere nel palco accanto a Matteo Salvini e Ignazio La Russa? Good luck! Nella platea "de sinistra" troverà tanti "estimatori" di quanto fatto da Hamas in Israele il 7 ottobre: non proprio il massimo per una sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti...

la nuova casa di chiara ferragni e fedez 3

Lettera 12

Caro Dago,

le rappresentanze sindacali del teatro La Scala di Milano sono contrari alla presenza di Ignazio La Russa, poiché a loro dire, non ha mai rinnegato il fascismo. Chissà se tra le fila del sindacato c'è qualcuno che ha rinnegato il regime comunista di Maduro.

Lettera 13

Caro Dago, secondo la classifica di "Forbes", Giorgia Meloni è la quarta donna più potente al mondo. Giambruno si starà mangiando il ciuffo?

Lettera 14

Caro Dago,

seguo il sito con regolare frequenza e apprezzo la Vostra capacità di informare e divertire allo stesso tempo. Il taglio spesso ironico e sarcastico, come è giusto che sia, tocca tutti i potenti allo stesso modo, favorendo un dibattito non fazioso e manipolativo. Unica eccezione purtroppo la trattazione dei casi di cronaca veri o presunti che riguardano le persone di etnia rom e sinti, catalogandoli sempre sotto le voci ladri, delinquenti, furbi e, oggi, pure mafiosi.

SINTI

Chi scrive è stato per tre anni direttore dell'Ufficio Antidiscriminazioni della Presidenza del Consiglio (UNAR) e le questioni concernenti le persone rom e sinti le conosco, come conosco le tante persone oneste che vengono schiacciate da questa retorica piena di pregiudizi e, troppo spesso, da una propaganda politica mirata a lucrare sul malcontento. Queste stesse persone, che in Italia sono circa 120.000, combattono quotidianamente nel silenzio generale contro questi pregiudizi e provano ad isolare i membri della comunità che delinquono. Credo possa essere importante dare loro voce, magari intervistandoli. Nel caso sarei disponibile a fornire i contatti.

sinti

Lettera 15

Buongiorno Dago, vorrei porre una domanda:

In quale momento della nostra storia i funerali sono diventati carnevalate? (palloncini, applausi…)

Lettera 16

Caro Dago,

Il sig. Giambruno vuole far causa a Mediaset perché "gli hanno fatto fare una figura di merda". E noi che pensavamo che fosse perfettamente in grado di farsela da solo!?

Lettera 17

Caro Dago, nelle ore precedenti all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, le forze di sicurezza israeliane avevano ricevuto sufficienti segnali di allarme per prepararsi - almeno in parte - alla possibilità che i terroristi cercassero di infiltrarsi da Gaza in Israele. Bisogna vedere quante volte nel corso dell'anno ricevono lo stesso tipo di segnali di allarme. Perché se capita per 50 volte il difficile e sepsrare i falsi allarmi da quelli veri. Come quando c'è il terremoto, dopo una prima scossa di media intensità ce ne sarà un'altra distruttiva oppure no? Israele è una zona calda dove può succedere di tutto ogni giorno, la cosa più facile è teorizzare dopo su quanto accaduto.

Lettera 18

Mossad

Caro Dago, Unesco: il canto lirico italiano diventa Patrimonio dell'Umanità. Una cosa nostra che dobbiamo condividere con tutti... Ma allora facciamo così anche per i patrimoni di Elon Musk, Jeff bezos, Mark Zuckerberg e via divcendo dando una carta di credito unica a tutti gli esseri umani!

MOSSAD images mossad - servizi segreti israele