POSTA - LE LAGNANZE DI FAVINO SULLA MANCANZA DI ATTORI ITALIANI NEL FILM FERRARI SONO INUTILI E PRETESTUOSE. SI TRATTA DI UN PRODOTTO AMERICANO, CHE NECESSITA DI VOLTI NOTI NEL CINEMA USA CHE ASSURGONO A STAR INTERNAZIONALI. QUANTI ATTORI ITALIANI POSSONO VANTARE UNA NOTORIETÀ MONDIALE? NESSUNO. IL CINEMA ITALIANO È CAPACE SOLO DI FARE PICCOLI FILMETTI CON PICCOLI ATTORI E ANCORA PIÙ PICCOLI RISCONTRI DI PUBBLICO E CRITICA, E COMUNQUE UN CONSOLATORIO DAVID DI DONATELLO NON LO SI RIFIUTA A NESSUNO DELLA COMPAGNIA DI GIRO…

Riceviamo e pubblichiamo:

giuseppe conte con la divisa

Lettera 1

Caro Dago, Conte: "Sul Pnrr la situazione si avvia ad essere disastrosa. Avevamo una Ferrari, sta diventando un bici a pedalata assistita". Invece con lui eravamo ai banchi a rotelle!

L.Abrami

Lettera 2

Dago,

Minacciare, di morte, quello che ha ucciso l'orso amarena e' eccessivo. Certo pero', che un adulto dovrebbe avere la testa per non commettere certi fatti. Chi sbaglia e' giusto che paghi, per esempio, rifondendo tutte le spese per la ricerca dei cuccioli oltre ad una salata multa. Troppi fanno come gli pare in questa nostra italia allo sbando.

MP

Lettera 3

Il Papa argentino si sta girando ogni angolo del pianeta in carrozzella, ma per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla brutale guerra russa in Ucraina evita di andare a Mosca. Teme che venga scambiato per l'ex cuoco di Putin, Prigozhin?

Dark Fenix

Stephen Chow Sau-yan - papa francesco - John Tong Hon - mongolia

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, a Cernobbio al ministro Giorgetti scappa la verità: "La guerra ha già un perdente certo: lo stato dell'economia europea". Ora vediamo se qualcuno, anche tra i grandi strateghi di Bruxelles, ha il coraggio di smentire...

RPM

Lettera 5

Dago,

La lettera della ragazza stuprata a palermo e' significativa. Oltre che violentatori, quegli esseri, sono pure sciacalli che approfittano di una donna che non ha avuto una vita semplice, quella debole, vista come preda piu' facile. Ed ha ragione, la giovane, pene molto severe servirebbero, altro che riabilitazione. La redenzione la lasciamo alla religione.

oleksii reznikov

MP

Lettera 6

Caro Dago, eccone un altro che tira fuori "un milione di posti generati" è tale Giuseppe Conte che attribuisce il "miracolo" al suo superbonus scassaconti! Dopo Berlusconi ora la volta Giuseppi prendere per i fondelli gli italiani. Non bastava il RDC elargito a ergastolani, truffatori, extracomunitari residenti all'estero? Stare zitti proprio no?

FB

Lettera 7

XI JINPING E JOE BIDEN GIOCANO A SCACCHI - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

Caro Dago, golpe in Gabon, Nguema giura da presidente ad interim e promette nuove elezioni. Bene. Vuole subito porre le basi per un nuovo golpe?

Nereo Villa

Lettera 8

Caro Dago, Biden deluso dall'assenza di Xi Jinping al vertice G20 in India. Evidentemente in Cina pensano che parlare con Sleepy Joe sia poco interessante e costruttivo. In una parola, "inutile".

Corda

Lettera 9

Caro Dago,

michele serra foto di bacco (3)

Favino, piuttosto di fare questa polemica assurda sugli attori americani che interpretano personaggi italiani, dovrebbe porsi la domanda del perché questi film, basati su personaggi famosi italiani, non vengano fatti nel nostro paese...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 10

Caro Dago, Michele Serra chiede il lutto nazionale per i 5 operai morti mentre lavoravano sui binari a Brandizzo? Cosa non si fa per essere al centro dell'attenzione! Forse che 5 operai morti sul lavoro assieme sono più "importanti" di uno che muore sul lavoro da solo?

GIORGIA MELONI - TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE - VIGNETTA DI GIANNELLI

Perché altrimenti non si spiega come mai il giornalista non abbia fatto la medesima richiesta anche per i 1090 morti sul lavoro del 2022. Ah, ma sì! Forse Serra è ancora un po' bambino, con l'ossessione per Berlusconi anche dopo che non c'è più, e cerca di fare i dispettucci al Governo che aveva proclamato il lutto nazionale dopo la scomparsa Silvio.

Gary Soneji

Lettera 11

Caro Dago, Ucraina, Zelensky sostituisce il ministro della Difesa. Visto l'andazzo della guerra, sarebbe stato assai più saggio sostituire se stesso.

Tas

Lettera 12

Caro Dago,

la signora Meloni si vanta di aver introdotto una nuova tassa sui super profitti che le banche starebbero realizzando questa congiuntura di mercato. A quando una tassa sui super profitti di alcune categorie (es. notai, dentisti, etc,) che li realizzano sistematicamente e da sempre quale che sia la congiuntura del mercato ?

Pietro Volpi

stefania craxi foto di bacco

Lettera 13

Caro Dago, alla domanda «Secondo lei perché l’ex presidente Giuliano Amato ha deciso di raccontare proprio ora questa storia?», Stefania Craxi risponde: «Me lo sono chiesta anch’io e non ne ho idea. Potrei rifarmi a una definizione che ne diede Craxi: Amato è un professionista a contratto. Non so in questo caso a quale contratto faccia fede…».

Ma è semplicissimo. Basta guardare a chi ha messo su la sceneggiata: "Repubblica". Quindi trattasi di un tentativo da parte della "Gauche, gauche" - come direbbe Sarkozy - per seminare zizzania tra la Meloni e Macron e tra il Governo e la Nato.

Jonas Pardi

craxi amato

Lettera 14

Dago,

Sapere che il superbonus 110% ci costera' 80 miliardi nei prossimi anni, oltre ai 20 e passa delle truffe, fa cadere le braccia. I 5stelle si sono rivelati i peggiori governanti della storia della repubblica ed il tragico e' che sono stati selezionati tra la 'gente comune'. Ma cosi male siamo messi?

MP

Lettera 15

Caro Dago, Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa Oleksii Reznikov. Al suo posto Rustem Umerov. Reznikov era stato accusato di essere coinvolto in un caso di corruzione su alcune forniture militari a prezzo gonfiato. Centinaia di miliardi in armi e tecnologia militare più le migliori intelligence di tutto il mondo a disposizione e nonostante ciò, con la controffensiva, Zelensky non riesce a cavare un ragno dal buco, a parte la ridondante propaganda che non incanta più nemmeno i media Usa.

IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO

Al momento opportuno ci penserà Joe Biden a fare l'unica mossa che deve essere fatta: sostituire l'ex comico ora a capo dell'Ucraina. Lo butterà via come una vecchia Barbie passata di moda scambiandolo col nuovo pupazzo che firmerà la pace con Putin. E finalmente questa storia potrà essere archiviata.

J.N.

Lettera 16

Ciao Dago,

pierfrancesco favino comandante

Trovo le lagnanze di Favino sulla mancanza di attori italiani nei ruoli da protagonista riferendosi al film FERRARI assolutamente inutili e pretestuose. Da che mondo è mondo chi ci mette i soldi comanda nel bene come nel male.

Io vivo a Modena e ho potuto osservare di persona l'enorme, anzi, immane dispiegamento di mezzi utilizzati per girare le scene in esterno del film Ferrari. Quello che è stato fatto per riportare alcune zone di Modena agli anni ''50 aveva qualcosa di incredibile. Inoltre il produttore non è uno dei 'mitici' studios hollywoodiani, ma un'etichetta indipendente.

adam driver in ferrari di michael mann 6

Non entro nel merito del film che è secondario. Si tratta comunque di un prodotto americano, concepito in primis per il mercato americano (il resto del Mondo ci va dietro) e che quindi necessità di volti noti nel cinema USA che di rimando assurgono a star internazionali. Quanti attori italiani in attività possono vantare una notorietà mondiale? Ovviamente nessuno.

pierfrancesco favino venezia 2023

In Italia da quanti decenni i ns produttori sono incapaci di fare film così? Il cinema Italiano è un altro settore industriale (uno dei tanti) che abbiamo perso per sempre. Di quel solido tessuto produttivo, fatto di registi, sceneggiatori, produttori, costumisti, montatori, fotografi, artigiani ecc.. , sono rimasti solo alcuni frammenti sfilacciati, incistati nella politica e nulla di più, capaci di fare piccoli filmetti con piccoli attori e ancora più piccoli riscontri di pubblico e critica, e comunque un consolatorio David di Donatello non lo si rifiuta a nessuno della compagnia di giro. Questo è lo stato dell'arte del ns cinema, tutto il resto è fuffa.

CR Modena

adam driver in ferrari di michael mann 2 adam driver in ferrari di michael mann 4