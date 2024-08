27 ago 2024 16:49

POSTA – L'OSSERVAZIONE DELLA SIGNORA SELVAGGIA LUCARELLI PUÒ AVERE CASA, CERTAMENTE, NEL FOLKLORE DEL DIBATTITO GIORNALISTICO, MA COME RAGIONAMENTO NON SUPERA LO "IUS SCHOLAE". VORREBBE DIRE CHE TUTTI GLI ETEROSESSUALI CHE SI SPOSANO E HANNO PROPRI FIGLI SONO INCORENTI (E FICCANO IL NASO NELLE VITE DEGLI ALTRI) SE SOSTENGONO POLITICAMENTE E IN MANIFESTAZIONE POSIZIONI A FAVORE DEI DIRITTI LGBTQ+, L'UTERO IN AFFITTO, I MATRIMONI E LE ADOZIONI GAY ECCETERA...