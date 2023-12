POSTA! – CARO DAGO, A CHI SI CHIEDE SE IL PROGRESSO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SIA “CORRETTO”, RIVOLGO LA SEGUENTE DOMANDA: LO È STATO INTRODURRE LE MACCHINE PER MOVIMENTARE LA TERRA, UNA SOLA DELLE QUALI PUÒ SOSTITUIRE MILLE MANOVALI? - BOLLETTE, SECONDO UN'INDAGINE DI ALTROCONSUMO L'ACQUA POTABILE ORA COSTA IN MEDIA DAL 9,5 AL 35 PERCENTO IN PIÙ. OTTIMO. COSÌ NON C'È DISCRIMINAZIONE AL CONFRONTO CON QUELLE DI LUCE E GAS...

Riceviamo e pubblichiamo:

volodymyr zelensky discute con viktor orban al giuramento di javier milei 5

Lettera 1

Caro Dago,

veto dell’Ungheria all’ingresso dell’Ucraina nella Ue. Io farei cambio: fuori l’Ungheria, dentro l’Ucraina. Ci si guadagna.

L’elettore triste

Lettera 2

caro Dago,

era ora! Gino Checchettin e quel tale, Vizzardelli, saranno le nuove icone della sinistra. ci voleva! due stelle brillano nel buio totale

Tonyborg

gino cecchettin - che tempo che fa

Lettera 3

Caro Dago

che dici, il loggionista sarebbe stato più temerario a gridare “Viva Israele” ?

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Esimio Dago,

ma perché Papa Francesco ce l'ha tanto con chi ama i cani e i gatti? Non è vero che sono alternativi ai figli: la denatalità in Italia è legata principalmente alle scarse disponibilità economiche, ai lavori precari e alla poca fiducia nel futuro da parte delle giovani coppie.

bergoglio papa francesco

Perché demonizzare chi, non potendo per svariate ragioni avere figli, riversa il proprio amore verso gli animali domestici? Quel tale che ha scritto il "Cantico delle Creature" lodava Dio per aver creato la natura, tutta la natura, cani e gatti compresi. Come si chiamava quel tale? Ah sì! Francesco (non è stato Papa ma è stato proclamato Santo ed è il Patrono d'Italia...).

Bobo

Lettera 5

Caro Dago,

a chi, dopo aver appreso che l’AI sta iniziando ad eliminare posti di lavoro, si chiede se questo tipo di progresso sia “corretto” potremmo rivolgere la seguente domanda.

E’ stato "corretto" introdurre le macchine per movimentare la terra una sola delle quali può sostituire almeno mille manovali che lavorano con la pala ed il piccone ?

amore e intelligenza artificiale 6

O vorrebbe annullare i vantaggi derivanti dall’introduzione dell’AI e parimenti impedire la commercializzazione di macchine per la movimentazione della terra e farci tornare tutti a lavorare con la pala ed il piccone ?

In altre parole, vuole fermare il progresso che da sempre ha caratterizzato la presenza dell’uomo sulla terra e che consente di fare cos’è mai fatte prima e di fare in meno tempo e con meno persone lo stesso lavoro che prima si faceva con più tempo e con più persone? O qual è il tipo di progresso che si ritieni accettabile ?

Pietro Volpi

ROBOT GIORNALISTA - IMMAGINE CREATA DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MIDJOURNEY 1

Lettera 6

ciao Dago,

epoca di retorica appiccicosa, anche su temi veri come il degrado ambientale e la violenza nei rapporti di coppia. Fa quasi tenerezza il finto drammone montato dai giornali per un negoziato fallimentare che puzzava di fasullo dal principio. Ma che idea è quella di andare a discutere di abolizione dei combustibili fossili a Dubai? E il pranzo di Natale a casa del tacchino? Tutto grave ma non serio (cfr. il maestro Flaiano).

Rob

Lettera 7

Dago,

Addirittura La repubblica ad occuparsi di Monfalcone! Naturalmente dando addosso alla sindaca, perche' non segue i precetti della sinistra di accoglienza ed integrazione. Ma lo sanno lor signori che i musulmani hanno creato una divisione netta tra loro e chi li accoglie? Nonostante siano lautamente foraggiati di aiuti pubblici comunali, nonostante nessuno ce l'abbia con loro, ma vogliano vivere per conto loro?

VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO A NAPOLI

Come sempre la sinistra racconta la mezza verita', prendendosela con il sindaco che cerca di gestire una situazione creata da fincantieri, con lavori pesanti pagati poco, cosa che con gli italiani non potrebbe fare.

MP

Lettera 8

Dago,

Si ha voglia di parlare di legalita', se Brumotti, per il solo fatto di andare a fare reportage televisivi, viene regolarmente malmenato da orde di personaggi che delinquono costantemente. Esistono zone delle nostre citta' che sono feudi del malaffare, off limits per tutti e fa molta tristezza.

MP

Lettera 9

volodymyr zelensky discute con viktor orban al giuramento di javier milei

“Il fascismo non è stato altro che un gruppo di criminali al potere” disse Pasolini parlando della città di Sabaudia, e questo è ciò che ci dovrebbe preoccupare davvero.

Avere paura di nomi e città, statue ed edifici, libri e scritte è solo un capriccio dannoso.

Non bisogna temere il potere dei segni, che non hanno di fatto alcun potere, ma combattere i segni del potere, ove si manifesta con tutta la sua virulenza come monopolio della verità attraverso l’abuso della forza che impedisce la diversità, criminalizza l’avversario e riduce il giudizio critico e la libertà di esprimersi. Nomi, busti e poltrone a teatro non sono affatto una minaccia.

Giovanni Negri da Brusciano

matteo bassetti in sardegna

Lettera 10

Caro Dago, l'Ucraina ammette: "Le speranze di controffensiva non si sono avverate". È strano. Perché dai numeri forniti quotidianamente - decine di migliaia di soldati uccisi - sembrava che quasi l'intero esercito russo fosse stato sterminato dagli ucraini... Vabbè, comunque a Zelensky va riconosciuto il premio "Reuccio della propaganda".

Mark Kogan

Lettera 11

Caro Dago, l'infettivologo Matteo Bassetti: "L'identikit del paziente Covid oggi in ospedale: età media 85 anni e che ha ricevuto ultima dose di vaccino nell'autunno 2021. Nessun richiamo nel 2022 e nel 2023. Otto ricoveri su dieci sono così". Bingo!!! Chi non ha fatto tutti i vaccini è riuscito a vivere fino ad 85 anni: ben al di sopra dell'aspettativa media di vita nazionale!

John Reese

Lettera 12

UOMO TIENE AL BUIO LA MOGLIE CARO BOLLETTE

Caro Dago, Carta Dedicata a te, arriva proroga: nuovi fondi per spesa e carburante per famiglie in difficoltà. Spesa ok, ma carburante??? Non erano meglio abbonamenti gratuiti per i mezzi pubblici?

Bug

Lettera 13

Caro Dago, bollette, secondo un'indagine di Altroconsumo l'acqua potabile ora costa in media dal 9,5 al 35 percento in più. Ottimo. Così non c'è discriminazione al confronto con quelle di luce e gas...

Ezra Martin