Lettera 1

Caro Dago,

Ci siamo rotti il cazzo!

La Meloni, Salvini e Tajani facessero un gioco: per una settimana provassero a muoversi in taxi a Roma come delle persone normali. E vediamo se a lavoro ci arrivano. Siamo al punto più basso di sempre: a mia zia che domani deve andare in ospedale per fare la chemio il centralinista di una nota compagnia taxi le ha appena risposto che non si può più prenotare e che, se vuole, può provare a mandare una certificazione di malattia.

Ma chi si credono di essere? Che autorità hanno per chiedere a una 60enne di esibire un certificato di malattia, che tra l’altro gode del principio di riservatezza. È uno scandalo.

O interviene il governo sul Comune di Roma, oppure fra poco interveniamo da soli. Alla prossima manifestazione ci schieriamo con la celere e li asfaltiamo uno ad uno. Non se ne può più. O noi o loro!

Lettera firmata

Lettera 2

Caro Dago, Sanchez: "Ue e Kiev insieme fino alla vittoria finale". La cosa interessante è che, saggiamente, non specifica di chi...

Nereo Villa

Lettera 3

Caro Dago, in Italia vogliono le dimissioni di Daniela Santanchè ( giuste), quello che sta succedendo in Francia chi deve dimettersi?....Bobilduro

Lettera 4

Caro Dago,

Sarò breve: finché continueranno ad invitare questi personaggi che in più si fanno pagare a peso d’oro, le loro cazzate continueranno a deliziare i nuovi fessi della cultura.

Buona domenica.

Alb.

Lettera 5

Caro Dago,

Sgarbi, spesso assume dei comportamenti inappropriati e cade facilmente nel volgare. Sbaglia, per carità, però mi fa riflettere, la sinistra, che ad esempio osanna il regista Roman Polanski, uno che ha violentato una ragazzina.

Che sdegno sia, ma non a fasi alterne.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 6

Buongiorno Dago,

leggendo i giornali in questi giorni, non si fa altro che leggere di quanto sia aumentato il prezzo dei biglietti aerei, degli alberghi per le vacanze, degli stabilimenti balneari e di tutto quello che concerne le vacanze.

Lo sai che ti dico? Fanno bene!! Fanno bene ad aumentare tutto per la vacanza!! Tanto la gente ci va lo stesso!! Magari si fanno prestare i soldi ma fanno a gara per dire " vado in vacanza in Sardegna, vado in Sicilia, vado in Grecia, ecc."

In Italia tutti morti di fame, ma l'estate diventano tutti nababbi. Poi ritornano morti di fame a chiedere i sussidi per la scuola dei figli, per i libri, per le visite mediche e tutto quello che possono spillare allo Stato.

Fanno bene a spellarli! Tanto poi ci siamo noi dipendenti con le nostre tasse a pagargli tutto durante l'anno. Fategli pagare tutto il doppio!! Tanto vengono lo stesso, non vi preoccupate.

Gabriella.

Lettera 7

È giusto che un museo prenda le distanze da un artista invitato a parlare su “gusti e passioni”, perché ritiene scorretto il suo modo di esprimersi? O è più giusto chiedere all’invitato di correggere la propria forma perché il museo deve essere politicamente corretto?

Ma non dovrebbe essere proprio il museo - come il teatro - un luogo libero e plurale per vocazione? accogliente con artisti corretti e scorretti, bravi e cattivi, angeli e diavoli, provocatori e scandalosi. Un museo dovrebbe insegnare a “tollerare”, nella significazione più antica del termine ovvero portare in alto le contraddizioni dell’esistenza, senza nasconderle o peggio ancora senza fingere che non ci siano contraddizioni nell’uomo con la retorica del “va tutto bene”, a condizione, però, di lasciare fuori dal museo l’arte che rimane incomprensibile, indocile e scorretta proprio come la vita.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 8

Caro Dago,

che poi volendo la Santanché è per la destra quello che Soumahoro è per la sinistra. Soumahoro mostra quello che c’è dietro le belle parole della sinistra di assistenza ai migranti, imprese cooperative, impegno a favore degli ultimi. Santanché mostra quello che c’è dietro alle belle parole della destra di libertà di impresa, innovazione, creazione di posti di lavoro e made in Italy.

L. A. Voisin

Lettera 9

Caro Dago,

a proposito del MaXXI show di Sgarbi e Morgan: possibile che nessuno abbia fatto caso ai calici di vino sul palco?

I due sorseggiano amabilmente quello che sembra un chardonnay. Ed osservando vari spezzoni dei vari video rintracciabili in rete, si ha la certezza che i calici svuotati erano costantemente sostituiti da solerti mani fuori campo.

Che le esternazioni della coppia siano da attribuire in parte ai fumi dell'alcool? D'altronde in vino veritas. Bei tempi quando le incontinenze verbali del sottosegretario erano mitigate a ceffoni o, più recentemente, a calci in culo.

Lettera 10

Caro Dago, la Polonia rafforza la sicurezza al confine con la Bielorussia. Sai che roba! In opposizione alle atomiche russe hanno messo il cartello "Vietato oltrepassare"?

P.T.

Lettera 11

Dagò noble Chevalier,

i capaci governanti franzosi hanno ideato una nuova norma: i genitori che non controllano i propri figli minorenni che manifestano per le strade, distruggendo il Paese, rischiano due anni di carcere. Che dire di quel noto minorenne che distruggeva la quiete famigliare di una sua insegnante, sposata con tre figli, dopo anni di manifestazioni amorose, vietate da una Legge al di sopra di tutte e che ammonisce: non desiderare la donna d' altri. Darmanin facci sapere.

- peprig –

Lettera 12

Dago colendissimo, a proposito del corano bruciato in Svezia, il papa dichiara “sono indignato e disgustato da tali azioni”. Un po' di indignazione per i cristiani che vengono “bruciati” in diversi paesi musulmani, no?

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, dopo che Strasburgo ha bocciato tutti i ricorsi sulla registrazione all'anagrafe dei "figli" delle coppie omosessuali, ci si aspettava cortei di protesta contro la Corte fascista, omofoba e medievale... E invece, nulla. Forse la comunità Lgbt ha capito di aver tirato troppo la corda?

P.F.V.

Lettera 14

Caro Dago, come se niente fosse, russi in coda per raggiungere le località turistiche della Crimea. Un ingorgo di 13 chilometri si è formato sul lato russo del Ponte di Kerch. I meravigliosi risultati della "maestosa" controffensiva di Zelensky...

Soset

Lettera 15

Santanchè ha collezionato e non pagato 43 multe per divieto di sosta a Milano (“Il Fatto Quotidiano”, 3.VII.2023, pagina 3).

E allora?

Se ne sarà dimenticata, che diamine, una imprenditrice ha mille cose cui pensare.

Giuseppe Tubi

Lettera 16

Dago colendissimo,

la Francia brucia ed i fuffologi de’ noantri si sono tuffati sulla “mancata integrazione”! Abbastanza strana, visto che prevede scuole, sanità, case, aiuti al lavoro ed indennità di disoccupazione, asili, pensioni, libertà di moschea, libertà di impresa, etc.

O forse il tema vero è che i rivoltosi (fra cui molti diciassettenni che dovrebbero essere a scuola) non desiderano essere integrati, se questo vuol dire rispettare leggi e costumi del posto.

Se in famiglia sospirano ancora a quanto era bello il villaggio di origine, e ti allevano dicendo che sei di una cultura superiore, sei prediletto da Allah, e che i francesi sono cani miscredenti in quanto cristiani, atei, ebrei, se poi le forze dell’ordine non ti lasciano fare quello che ti pare, allora l’integrazione fallisce.

E cosa dovrebbero fare nelle banlieue dei francesi autoctoni, dove il tenore di vita non è dissimile delle banlieue magrebine? Al massimo hanno fatto qualche capatina alle manifestazioni dei gilet gialli ed ai cortei per le pensioni. Che deve fare Macron? Questi non li integra? O anche loro prossimamente avranno “diritto” a bruciare le stazioni di polizia?

Saluti da Stregatto

PS: Indovinello (minore). Coppa del mondo di calcio 2022: incontro Francia-Marocco. Per chi tifavano le banlieue? La squadra francese era formata in prevalenza da neri e musulmani, ma il tifo era per……