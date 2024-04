POSTA! – CARO DAGO, DALLE DICHIARAZIONI DI PIERO FASSINO, MI SEMBRA DI CAPIRE CON CERTEZZA CHE L’ESPONENTE DEL PD NON CONOSCA BENE LA NOSTRA BELLA LINGUA. IN TASCA NON SI “APPOGGIA” NIENTE. IN TASCA SI “METTE” QUALCOSA. MI SEMBRA ANCHE DIFFICILE CAPIRE CON QUALE MANO ABBIA “APPOGGIATO” IL PROFUMO IN TASCA SE, COME DICE, UNA MANO ERA IMPEGNATA CON IL TROLLEY E L’ALTRA CON IL TELEFONO...

filo palestinesi al corteo per il 25 aprile a milano

Caro Dago

A guardare ieri le bandiere sembrava la giornata della liberazione della Palestina.

Saluti, Usbergo

Caro Dago, costo medio della tazzina di caffè al bar in Italia, 1,20 euro. Io da tempo ci ho rinunciato: preferisco assopirmi che ascoltare le cazzate che raccontano nei tg su guerre, migranti e cambiamenti climatici.

Bobby Canz

ANTONIO SCURATI ALLA MANIFESTAZIONE PER IL 25 APRILE A MILANO

Caro Dago, l'oscurato Scurati ha letto per l'ennesima volta il suo monologo. Noi l'abbiamo imparato a memoria. Lui no.

Signoramia

Saggio D,

ogni 25 di aprile ricordo Aldo Moro, moriva pochi metri dalla mia abitazione in via Stesa angolo via Fani. Tutti lo definivano persona mite e onesta, anche chi lo criticava per il suo passato giovanile in Bari, studioso della Mistica Fascista. Vittima sacrificale di interessi stranieri, gli stessi che ieri animavano gli scontri tra connazionali ebrei e filo palestinesi, per la disunità del Paese.

la censura di giorgia meloni meme by 50 sfumature di cattiveria

Daje sempre magico D.

- peprig –

Caro Dago, è stato pubblicato in questi giorni un report che certifica che ogni anno circa 960 persone sono oggetto di ingiusta detenzione, che lo Stato (ovvero i cittadini) devono risarcire con decine di milioni. Come mai i magistrati che denunciano continuamente i mali che affliggono la giustizia non parlano mai di questi errori?

FB

Caro Dago,

Il 25 aprile e' la festa della Liberazione,

VLADIMIR PUTIN PILOTA DI CACCIA - IMMAGINE CREATA DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MIDJOURNEY

quella liberazione ottenuta anche grazie alla partecipazione attiva e dolorosa degli ebrei.

I palestinesi non c'entrano proprio niente e tutto l'appoggio che ricevono inizia a profilarsi come una situazione da periferia parigina, col sostegno di quattro ignorantelli/e che non si rendono conto di quello che fanno.

Giovanna Maldasia

meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino

Caro Dago, non so se a te ma a me il neomartire del regime della "Ducetta", che, a differenza degli altri, pretende monologhi tutti per sé, che non tollera domande e spocchiosamente disprezza chi gliele pone, e che definisce squadristi i giornali che osano dissentire dai suoi dogmi, ricorda quer tale che monologava da un balcone e definiva sovversivi, disfattisti, traditori della patria, ecc. i suoi oppositori.

FILO PALESTINESI AL CORTEO PER IL 25 APRILE A ROMA

Cambiano quindi i tempi, cambiano gli strumenti, non viene più suonata da un balcone ma dal salotto di mamma RAI, ma la musica è sempre la stessa. Monofonica!

Antonio Pochesci

Dago,

Cacciari questa volta la dice giusta: 'i politici vanno giudicati sulle scelte dell'oggi'. Finalmente un'affermazione reale. Le ideologie, i fanatismi, le ipocrisie, i polveroni per distrarre, lasciamoli perdere, ne guadagna l'Italia tutta e non solo qualche piccolo personaggio.

MP

aggressione alla brigata ebraica corteo del 25 aprile a milano 2

Dago Lumen,

riguardo al carcere per i giornalisti nulla di nuovo. I In quel di Trento, una giovane pm in difesa dei santissimi magistrati del pool di Milano chiese 5 anni di galera per il sottoscritto, noto mariuolo.

Subito dopo, trattandosi di toga rigorosa, rifece i conti, esigendo soltanto 4 anni e otto mesi. Il mio efferato crimine consisteva nell'aver utilizzato in un saggio di oltre 300 pagine un periodo ipotetico contenente la parolaccia "sinergia". Spiegai che "sinergia" non era parente neppure alla lontana di "complotto", ma per la pm l'oscena "sinergia" avrebbe dovuto farmi rinchiudere per 4 anni e 8 mesi.

IL 25 APRILE DI GIORGIA MELONI E IGNAZIO LA RUSSA - MEME BY OSHO

L'ordine dei giornalisti non profferì parola, giacchè all'epoca i santissimi magistrati milanesi erano sacri ed inviolabili, avendo favorito parecchie carriere all'interno dell'orda dei cronisti acritici forcaioli.

Giancarlo Lehner

Dago colendissimo,

il 25 Aprile dell’ANPI puzza. Puzza per la presenza degli amici di Hamas, i cui nonni negli anni Quaranta – quando in Italia prendeva forma la Resistenza - erano entusiasti alleati di Hitler, e dopo la sconfitta militare, sono diventati ferventi devoti di Stalin. Puzza perché non si parla di Iran, il burattinaio di Hamas. Puzza perché non si parla di Putin e dei suoi cleptocrati, che applicano con successo il metodo hitlerian-staliniano.

aggressione alla brigata ebraica corteo del 25 aprile a milano 3

Puzza perché la Brigata ebraica – che ha partecipato a suo tempo alla Liberazione – viene a malincuore tollerata con molto fastidio. D’altronde l’ANPI ha abilmente sequestrato il 25 Aprile – e strepitando a piè sospinto di antifascismo - ne ha fatto la ridotta degli eredi degli stalinisti che nel dopoguerra non erano riusciti ad inghiottirsi l’Italia. E stanno ancora cercando la rivincita. Auspico pertanto la costituzione di un movimento anti-antifascista!

Naturalmente non ci dobbiamo dimenticare dei neofascisti de’ noantri, pellegrini da Colle Oppio a Predappio. Per loro, che si distinguono a malapena dai terrapiattisti, si suggerisce invece una nuova denominazione: fasciocretinetti.

Saluti da Stregatto

meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino

Caro Dago, Fassino si "distrae" e mette in tasca un profumo da 100 euro! La notizia è che "lei non sa chi sono io" questa volta non ha funzionato...

FB

Caro Dago, 25 aprile. Ennesima giornata di retorica. Anche a noi come al Moulin Rouge sono cascate le pale.

Signoramia

Caro Dago, ma se Meloni si dichiarasse "antifascista", Schlein, Landini, Fratoianni, Bonelli e Boldrini voterebbero per lei alle Europee?

Lucio Breve

Caro Dago,

filo palestinesi al corteo per il 25 aprile a milano

Quando una famosa cantante pubblica le sue memorie in cui rende noto al pubblico in generale ed ai suoi ammiratori in particolare il desiderio che la sua faccia sia una vagina e' arrivato il momento di dirle "ma cara, il tuo desiderio si è realizzato da un pezzo".

Giovanna Maldasia

Caro Dago,

Da quello che leggo sui giornali non sono in grado di giudicare se Piero Fassino abbia cercato di rubare un profumo al duty free di Fiumicino anche se oggi si parla di filmati che smentirebbero la tesi sostenuta dal parlamentare.

Lui infatti si è difeso dall’accusa di furto dicendo che “Avendo il trolley in mano e il cellulare nell’altra, non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone”.

meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino 1

Peraltro, dalle sue dichiarazioni, mi sembra di capire con certezza che l’esponente del PD non conosca bene la nostra bella lingua. In tasca non si ‘appoggia’ niente. In tasca si ‘mette’ qualcosa. Mi sembra anche difficile capire con quale mano abbia ‘appoggiato’ il profumo in tasca se, come dice, una mano era impegnata con il trolley e l’altra con il telefono.

Pietro Volpi

