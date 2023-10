POSTA! – CARO DAGO, MA LA CINA CHE ADESSO SI PREOCCUPA COSÌ TANTO DEGLI ISLAMICI, NON TI SEMBRA UNA GRAN PRESA PER I FONDELLI? SE AI CINESI INTERESSANO COSÌ TANTO I VALORI E GLI INTERESSI DEI MUSULMANI, PERCHÉ AI MUSULMANI PRESENTI SUL PROPRIO TERRITORIO, GLI UIGURI, HA FATTO DI TUTTO E DI PIÙ? LI HA IMPRIGIONATI SENZA ACCUSE E NE HA UCCISI UN NUMERO IMPRECISATO…

Lettera 1

PERSONE FUGGONO DA GAZA

Caro Dago, Abu Mazen: "Le azioni di Hamas non rappresentano il popolo palestinese". Rappresentano il popolo svizzero?

Bibi

Lettera 2

Caro Dago, Zelensky: "Lavoriamo per evacuare gli ucraini da Gaza e Israele". Per portarli "al sicuro" in Ucraina?

Neal Caffrey

Lettera 3

Caro Dago, Biden: "Un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe un grosso errore". Della serie "I preziosi consigli dell'uomo che ha riconsegnato l'Afghanistan ai talebani".

Oreste Grante

uccisione ali qadi di hamas da parte di israele

Lettera 4

Caro Dago, ottima la scelta dell'Anm di difendere l'indifendibile giudice Iolanda Apostolico: sta dando lustro a tutta la magistratura...

Kevin DiMaggio

Lettera 5

Che forte la boria di codesti Orsini, Basile (un'altra lui la definisce), Di Cesare che si prestano all'onnipotenza mediatica di voci indignate . Su le guerre che si stanno combattendo de facto hanno le stesse posizioni di Forza Nuova sulla resistenza ucraina e Israele . Le voci pacifiste a conforto e ad assoluzione degli stragisti di Hamas e i tagliagole al soldo del Cremlino che vogliono rimuovere il governo nazista degli omosessuali e drogati di Kiev e del pupazzo Z. con "gente per bene". Ergo, la vodka è la stessa di Medvedev?

alessandro orsini

Dark Fenix

Lettera 6

Caro Dago, Abu Mazen contro Hamas: "Non rappresentano i palestinesi". Lo dice lui, è una fantasia sua e di qualche altro perché manifestazioni di dissenso non se ne vedono.

Pino Valle

Lettera 7

Di Calvino lessi “Gli amori difficili” e mi piacque tanto. Poi, però, mi hanno detto che è perché sono nato a marzo pesci: pertanto tendo a complicare il semplice, a piacere nello spiacere, a deferire la gioia, a rinviare la felicità, a intrattenermi nella noia e a “fingere così completamente, che fingo che sia piacere, il piacere che davvero si sente” semicit.

Ho capito che Calvino si deve leggere, ma meglio solo le citazioni. Mentre i libri migliori di Calvino sono i “Centopagine”: la collana da lui diretta e pubblicata da Einaudi con “Fosca” di Tarchetti e “Lazzarillo de Tormes” e con nessuno dei suoi.

israele bombardamenti su gaza

Ho comunque letto a scuola “Il sentiero dei nidi di ragno”, “Il barone rampante”, “Il visconte dimezzato”, “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, ma l’unico che mi piace è “Le città invisibili”, che leggo e rileggo ancora. E’ stato il testo che mi ha introdotto a Borges, e non è poco. Il vero scrittore non deve raccontare meglio quello che noi sentiamo confuso, ma deve creare ponti verso vie nuove, aumentare il potere di chi legge: “palese o oscuro che fosse, tutto quel che Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né confondere” da Le città invisibili di Italo Calvino.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 8

Caro Dago

il braccialetto elettronico non avrebbe funzionato...

elena basile lascia lo studio di piazzapulita 9

trovo un pò strano che sia partito l'allarme in ritardo...

più verosimilmente chi doveva intervenire non lo ha fatto

mi dite allora a che servono ?

saluti

LB

Lettera 9

Dago,

sono quasi le ore 12 di oggi 16 ottobre, lo spread e il mib sono invariati rispetto l' ultima chiusura, nonostante il boom di Fazio sulle reti unificate yankee property, circa 11% di share. Aspettiamo l' apertura di Wall Street. Per ora una risposta uguale da parte dei mercati finanziari al ciaone della Annunziata a mamma RAI. Si resta in attesa dei sassolini che si toglierà dalle scarpe Littizzetto e le variazioni del mercato dei preziosi.

- peprig –

xi jinping

Lettera 10

Dago, ma la Cina che adesso si preoccupa così tanto degli islamici, non ti sembra una gran presa per i fondelli? Se ai cinesi interessano così tanto i valori e gli interessi dei musulmani, perché ai musulmani presenti sul proprio territorio, gli Uiguri, ha fatto di tutto e di più? Li ha imprigionati senza accuse. Ha sterilizzato le uigure. Ha ucciso un numero imprecisato di questi cittadini. E chi più ne ha, più ne metta! I cinesi(i comunisti al potere intendo) sono proprio una grandissima schifezza!

Francesco Polidori

Lettera 11

BENJAMIN NETANYAHU

Caro Dago,

se, come dice la costituzione, la sovranità appartiene al popolo il Potere dovrebbe discendere esclusivamente dal voto e dal consenso popolare.

Nel nostro paese vediamo invece che un magistrato, che è tale solo in quanto ha superato un concorso pubblico ed il cui compito dovrebbe essere quello di applicare la legge, ha più potere del parlamento eletto con voto popolare e può tranquillamente e senza responsabilità alcuna disattendere le leggi dello stato.

Ma la nostra è ancora una una democrazia?

Pietro Volpi

