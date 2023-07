POSTA! – CARO DAGO, MA LA DIPLOMAZIA ITALIANA CHE È RIUSCITA A RIPORTARE IN ITALIA UN CITTADINO EGIZIANO NON È ALTRATTANTO CAPACE DI "RIPORTARE" IN ITALIA I BRIGATISTI ROSSI CITTADINI ITALIANI? - SU RAI NEWS 24 NON HANNO PERSO IL VIZIETTO: NON POTEVA MANCARE L’OMAGGIO MATTUTINO DEL GIORNALISTA DI TURNO AL GOVERNO. ALLE ORE 5 E ALL’APPUNTAMENTO SUCCESSIVO, VERSO LE 5 E 30, IL GIORNALISTA ESALTA I SUCCESSI DELLA COMPAGINE GOVERNATIVA MA DIMENTICA DI DIRE CHE LA TERZA RATA DEL PNRR VIENE DECURTATA DI 500 MILIONI…

Lettera 1

Caro Dago, Gianluigi Donnarumma vittima di una rapina nel suo appartamento di Parigi. Ma non c'era nessuno in port(ineri)a?

Greg

Lettera 2

Su Rai News 24 non hanno perso il vizietto: non poteva mancare l’omaggio mattutino del giornalista di turno al governo. Alle ore 5 e all’appuntamento successivo verso le 5 e 30 il giornalista che introduce alla lettura dei giornali esalta i successi della compagine governativa ma dimentica di dire che la terza rata del Pnrr viene decurtata di 500 milioni.

Un lettore mattutino

Lettera 3

Caro Dago, l'ho appena ascoltata dal TG1 delle 13:00: "La grandine non ha risparmiato l'automobile delle polizia municipale". Giornalismo mastikazzi...!

Gatto Giacomino

Lettera 4

Caro Dago, Usa: "Bombe a grappolo efficaci nella controffensiva ucraina". Efficaci come le sanzioni?

Sasha

Lettera 5

Caro Dago, in Russia la pubblica accusa ha chiesto 20 anni di reclusione con l'accusa di "estremismo" per Alexey Navalny, principale oppositore di Vladimir Putin. Negli Usa, invece, per chi si oppone a Joe Biden ci sono 37 capi d'imputazione...

Ice Nine

Lettera 6

Caro Dago

Ho letto con orrore che la regione Toscana ha stanziato per i prossimi tre anni 900.000 euro da destinare ai cacciatori , per eradicare specie ritenute aliene in Toscana quali procioni, scoiattoli grigi, ibis sacri ed oche egiziane, quale strategia di controllo di specie invasive.

Non sono bravo con la tecnologia e non posso inviare link o altro , ma riuscirete a trovare la notizia cliccando con qualsiasi motore di ricerca: bighunter regione Toscana strategia controllo specie invasive.

Vi prego diffondere la notizia per bloccare la strage

Grazie! siete i meglio

Maurizio Mori

Lettera 7

Caro Dago,

Il tg1 ha appena diffuso le immagini di Zaki libero che abbraccia i familiari. Seguono alcuni ringraziamenti all' università di Bologna e alcune associazioni. Mi pare non abbia ringraziato chi effettivamente lo abbia fatto liberare, ossia il governo italiano.

Dimenticanza?

Ciao

Giorgio

Lettera 8

Caro Dago,

Ma la Diplomazia Italiana che e' riuscita a riportare in Italia un cittadino EGIZIANO non e' altrattanto capace di "riportare" in Italia i brigatisti rossi cittadini Italiani?

Lorenzo Delfino

Lettera 9

Caro Dago, riscaldamento globale, Rainews24: «Ieri sulla rivista scientifica 'Science' è uscito uno studio secondo il quale le coste di tutto il mondo finiranno sotto 7 metri d'acqua se i ghiacci della Groenlandia sì scioglieranno completamente come accadde già 400 mila anni fa e come ora sta succedendo di nuovo». Ma allora se è già successo 400 mila anni fa cosa c'entra la CO2 prodotta dall'uomo?

Jonas Pardi

Lettera 10

Caro Dago, secondo i medici di una clinica romana Andrea Purgatori era affetto da metastasi tumorali al cervello dovute a un cancro polmonare. Per i medici di un'altra clinica, invece, le lesioni al cervello emerse dalle immagini radiologiche erano dovute a un'ischemia. In che mani siamo? In Italia si diventa medici studiando o "pagando"?

Axel

Lettera 11

Caro Dago, Francia: "La Cina fornisce equipaggiamento miliare alla Russia". E adesso vedremo se qualcuno ha il coraggio di sanzionarla...

RPM

Lettera 12

Caro Dago,

il Codice di Procedura Penale (CPP) formulato sulla base di una legge delega del parlamento ed entrato in vigore il 24/10/1989 con decreto del presidente della repubblica, prevede all’art. :329 il segreto investigativo (*).

Il CSM con due sue circolati del 1994 e del 1995 ha deliberato che tale segreto investigativo non possa essere opposto al CSM medesimo qualora oggetto dell’indagine siano dei magistrati. Ma può il CSM, con una sua delibera, modificare una legge approvata dal Parlamento ?

Io, al riguardo, avrei molti dubbi.

Pietro Volpi

Lettera 13

Caro Dago, se l'Italia non esistesse bisognerebbe inventarla per far ridere il resto dell'Europa. L'ultima chicca ci arriva da Torino, dove l' AD dell' azienda di trasporto invece di sanzionare o licenziare gli assenteisti cronici vuole premiarli se andranno regolarmente...al lavoro. Chissà se questa misura verrà accompagnata da multe e richiami per chi va regolarmente al lavoro e si guadagna onestamente lo stipendio...vedremo.

FB

Lettera 14

Caro Dago, Roma infernale, caldo record mai visto. E infatti - forse per rinfrescarsi? - in 60 mila si sono accalcati all'Olimpico per ascoltare i Maneskin! Quando i fatti non coincidono con la narrazione...

Ulisse Greco

Lettera 15

Caro Dago, Spagna, Mariano Latorre, candidato Vox in un centro della Castiglia: «Il matrimonio omosessuale non possiamo chiamarlo matrimonio, perché domani potremo chiamarlo l'unione di una persona con il proprio gatto. Il matrimonio, come indica il suo stesso nome, è un’unione tra un uomo e una donna che dovrebbe portare ad avere prole.

Sono d’accordo che esistono figure che hanno bisogno di essere sostenute socialmente, che hanno diritti attraverso sistemi pensionistici e cose del genere, ma personalmente credo che non possiamo chiamarli tutti matrimoni». Dal Psoe, indignati e ridicoli come al solito, hanno chiesto che ritiri la propria candidatura. Paura che non gli porti più voti?

Antonello Risorta

Lettera 16

Dagosapiens, la Russia é un paese “capace di coesistere con i vicini orientali e occidentali senza antagonismi” ci dice oggi il nuovo ambasciatore russo. Da Ucraina, Moldavia, Georgia, paesi baltici e scandinavi si sentono fin qui le risate amare…. Vittorio Putinconlulivonelbecco ExInfeltrito

Lettera 17

Caro Dago, altro che lupi per eliminare i cinghiali dalle nostre città. Come abbiamo visto a Berlino funzionano egregiamente le leonesse. Perchè non ne buttiamo un po' anche da noi ? Cincinnato 1945

Lettera 18

Caro Dago,

Si parla tanto dell'innovativa versione di Biancaneve, senza nani ne' principe, e nessuno contesta il fatto che l'eroina sia una ragazza nemmeno un po' fluida e che il nome dell'eroina sia rimasto quello originale, dalle connotazioni chiaramente razziste.

Propongo di ribattezzarla "Marroncin*"

Giovanna Maldasia

Lettera 19

Caro DAGO, l'art. 36 della Costituzione attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione "sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Il concetto di "salario minimo" è lì, e se non esiste un accordo deve provvedere la Politica, quella con la P maiuscola. Peraltro la proposta, che si riferisce a un minimo lordo, comporta come netto ben meno della metà di quanto ho sempre pagato alla mia colf. Confindustria si oppone? con che faccia? e comunque chissenefrega. La Meloni ci ripensi, è ancora in tempo. Saluti BLUE NOTE

Lettera 20

Passa la vita a fare indagini, e poi aprono un’indagine sulla sua morte.

Scherzi della vita (e della morte).

R.I.P.

Giuseppe Tubi

Lettera 21

Caro Dago

forse il cambiamento climatico sarà un problema quando le temperature del 25 luglio si registreranno al 25 dicembre.

Saluti, Usbergo

Lettera 22

Caro Dago,

per contrastare l'assenteismo alla municipalizzata dei trasporti di Torino hanno avuto la geniale idea di premiare i dipendenti che si presentano al lavoro con regolarità. Domanda stupida stupida: invece di pagare la gente due volte per fare il proprio lavoro, non si potrebbe licenziare chi non lo fa? Troppo innovativo per gli standard italosindacali?

Vorrei poi suggerire ai vari dirigenti & analisti che non è particolarmente strano che l'assenteismo salga dopo il primo anno.. all'inizio c'è il periodo di prova e si può essere licenziati in tronco, dopo subentra la garanzia della rendita a vita oops intendevo posto di lavoro e ci si rende pure conto che nessuno controlla efficacemente... l'occasione fa l'uomo (e la donna) ladri.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 23

Caro Dago andremo a vedere come finirà con Purgatori ma viene comunque alla ribalta la dicotomia generale tra il troppo "poco" del pubblico ed il troppo "tanto" del privato sempre naturalmente per motivi economici.

Amandolfo