Lettera 1

Esimio Dago,

Forza Italia ha compiuto 29 anni. Per i gusti di Silvio Berlusconi 29 anni cominciano ad essere un po' troppi: quando la rimpiazzerà con una più giovane?

Bobo

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, Bloomberg: "Putin prepara una nuova offensiva a febbraio-marzo". Così poi Biden e Scholz l'indirizzo dove recapitare i tank non lo trovano nemmeno con Google Maps!

Berto

Lettera 3

Caro Dago,

Bryan Johnson spende due milioni di dollari all'anno per mantenersi giovane… Sembra un orrendo plastificato manichino. Qualcuno gli dica che lo stanno fregando!!!!

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Caro Dago, Giorno della memoria, il Papa: "Dissipare le radici di odio e violenza". Ma dai, basta guardarsi in giro e osservare quel che succede nel mondo e non sembra proprio che l'obiettivo dell' umanità sia questo.

Daniele Krumitz

Lettera 5

Caro Dago,

Non mi sembra giusto che, mentre tutti i partecipanti a San Scemo si esibiscono. accoppiati, Zelensky si presenti da solo. Sarebbe bello che fosse in gara con Putin,col Gufo Assonnato come damigello d'onore.

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Egregio sig. Dago. Ma tutti quelli che criticano la scelta di Zelensky di resistere all'invasione cosa avrebbero fatto al suo posto? Auguro agli svizzeri che non gli non venga mai in mente di invaderci. Per primo si ritroverebbero un Vauro pronto a 90 gradi.

E non è un bello spettacolo.

Antonio

Lettera 7

Caro Dago, una casa ordinata, i quadri alla parete, due leoncini di peluche, un divano marrone, una stanza adibita a palestra: l'appartamento in cui il boss Matteo Messina Denaro ha trascorso gli ultimi mesi della latitanza potrebbe essere l'abitazione di un uomo qualunque. E come doveva essere, con le teste mozzate delle vittime sui ripiani della libreria?

Fabrizio Mayer

Lettera 8

Caro Dago, Leopard, missili supersonici, quotidiani bombardamenti a tappeto, rischio nucleare ... non ce n'è una che abbia fatto il gesto di dimettersi di quelle fave (definizione ottimistica) che pretendevano di "spezzare le reni" alla Russia sequestrando le barchette sparse qua e la dai ricconi amici di Putin. Fino a quando potranno continuare a prenderci per il culo senza essere messe alla porta ? Cincinnato 1945

Lettera 9

Vero Dago,

dato che la spettacolarizzazione ammanta, trasfigura e insaporisce tutto - giustizia, politica, economia, informazione, medicina, etc. etc. -, invece di preoccuparmi per la noiosa guerra di posizione in Ucraina, ho acquistato il biglietto di poltronissima in prima fila, per assistere al più grande spettacolo del mondo: l'atteso kolossal, per la regia di Putin, Biden, Zelens'kyj, del primo ed ultimo conflitto nucleare di prossima programmazione sull'Europa.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, i carri armati non sono ancora arrivati e Kiev già chiede i caccia e i missili a lungo raggio. Zelensky come i bambini. Gli dai una caramella e chiede una merendina. Gli dai la merendina e chiede un gelato. Gli dai il gelato e chiede una torta... L’Occidente pensa di sconfiggere Putin con il metodo Montessori?

Piero Nuzzo

Lettera 11

Zelensky che chiede ieri carri armati, oggi F16, domani magari la bomba H, mi fa venire in mente i bambini che vogliono il trenino elettrico oggi, domani la macchinina radiocomandata. Con la stessa leggerezza. Saluti BLUE NOTE

Lettera 12

Meloni e Nordio vanno d’amore e d’accordo!

Lo scoop è del GR1 (27.I.2023, ore 7 e 3), che lo dimostra pure:

“La prova: la fotografia che ritrae i due seduti al tavolo sorridenti”.

Più chiaro di così!

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, dicono che Zelensky va al Festival di Sanremo "perché lo hanno invitato". Ovvio, ma avrebbe anche potuto ringraziare e rifiutare, se avesse un minimo di cervello...

Sergio Tafi

