alberto ciapparoni

Lettera 1

Caro Dago, a proposito delle accuse di Lilli Gruber al premier Meloni, vorrei ricordare il silenzio assordante, quasi totale, che circondò l'allora presidente del Consiglio Conte, quando su Arcuri mi rispose provocatoriamente: "Se ritiene di poter far meglio, la terrò presente". Quindi, Meloni attenta alla libertà di stampa, Conte invece no... Questa doppia morale, questo doppio standard è veramente ridicolo: non è credibile criticare, sempre, il premier avverso alle proprie idee e sostenere, sempre, il premier vicino politicamente. Suvvia, un po' di serietà.

Alberto Ciapparoni

Lettera 2

Caro Dago, Cina: "Bene accordo Hamas-Israele su stop ai combattimenti". Lo dicono tutti... Ma hanno capito che è solo una pausa e fra cinque giorni si ricomincia?

Ettore Banchi

Lettera 3

Caro Dago,

vladimir putin xi jinping a pechino

Sembra che il ministro Lollobrigida, causa ritardo del treno, abbia fatto fermare un treno di alta velocità a Ciampino, per poi proseguire con la vettura ed arrivare in orario a destinazione.

Ovviamente si sono scatenate le polemiche tra i membri dell'opposizione. Spicca tra tutti Renzi, che ne chiede le dimissioni, lo stesso che nel 2015 andò a NY con un volo di stato a vedere la finale di tennis tra Pennetta e Vinci. In nome della par condicio, ad entrambi spetta il premio dell'uso arrogante dei mezzi di trasporto...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 4

ELLY SCHLEIN - MEME BY EDOARDO BARALDI

Caro Dago, Pd: "La segretaria Elly Schlein ha chiamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere". Ma i Dem non erano schierati con la teoria gender secondo la quale il genere uomo o donna di fatto non esiste?

Sandro Celi

Lettera 5

caro Dago,

sono un convinto sostenitore della società patriarcale. Primo perchè così in Italia ci sono e saranno meno femminicidi che nel resto dell'Europa, colpa anche del retaggio cattolico che ci portiamo dietro. Secondo perchè se arriva una società matriarcale finiamo per essere massacrati nell'arco di un decennio.

Tonyborg

Lettera 6

elly schlein a piazza del popolo

Caro Dago, "Una mattina mi son svegliato, oh bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! Una mattina mi son svegliato e ho trovato il patriarcato"...

Fritz

Lettera 7

Caro Dago, Ilary Blasi: "Totti sposato per amore, non per soldi". Ma dai... E noi che pensavamo fosse rimasta colpita dalla vasta cultura del Pupone...

Bobby Canz

Lettera 8

Caro Dago, Schlein a Meloni: "Lavoriamo per prevenire la violenza di genere". A quale genere dell'arcobaleno Lgbtq+ si riferisce?

Claudio Coretti

elly schlein chiara valerio

Lettera 9

Caro Dago, Elena Cecchettin: "Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella Giulia, e non ne aveva il diritto". Ma perché, la sinistra ha manipolato i giovani ad un punto tale da far credere loro che in alcuni casi esista anche un "diritto" ad uccidere?

Ricky

Lettera 10

Caro Dago,

in che senso "nel cibo italiano non c'è segregazione, autonomia differenziata, premieriato" come dice l'intellettuale Valerio?

1. Segregazione - Cita male l'annosa questione arancina/arancino. Non sono la stessa cosa e pure io dal Nord so che uno è tondo (arancina) e l'altro a punta (arancino). Mi risulta che ci sia anche una fiera contesa in Sicilia su chi produca la vera specialità.

chiara valerio

2. Autonomia differenziata: quanti cibi e piatti diversi vanta l'Italia proprio per la differenza territoriale? La sigla IGP, indicazione geografica protetta, mai sentita?

3. Premierato - Non ditele che in cucina il capo o la capa si chiama chef. Inoltre saper cucinare è un'arte che si apprende con tanto esercizio, studiando e avendo anche la mano, la fantasia e il gusto. Esiste eccome un capo e una gerarchia, è forse la peggior metafora della democrazia mai usata.

Infine mi vanto di essere una buona forchetta, ma non so spadellare e tutti gli uomini della mia vita hanno dovuto cucinare per me. In particolare la pasta aglio -olio e pochissimo peperoncino per me.

Saluti alla pasta,

Lisa

Lettera 11

Caro Dago, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin raddoppiate le telefonate al numero antiviolenza 1522. Tutte vere o un esercito di mitomani?

Max A

giulia cecchettin

Lettera 12

Dago colendissimo,

femministe, lgbt+++++, intellò, media, etc hanno da tempo individuato il colpevole di tutto: lo spaventevole maschio bianco, etero, forse cattolico, sicuramente patriarcale. La soluzione? A parte la realizzazione di gulag di rieducazione con interventi di lobotomia, ce n’è una semplice semplice. La compagnia di giro può anche smettere di frequentare i maschi brutaloni. Che se ne stiano fra di loro, e finalmente avranno un mondo ideale.

Se maschio=tossico, non ci uscire, non andarci a vivere, non ci fare figli. Se quelle che invece vogliono il maschietto da ostentare in giro con il guinzaglio, un attimo di pazienza che Amazon sta per lanciare l’articolo.

filippo turetta

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, Valditara: "Scuola dice stop al maschilismo". Aveva detto stop anche all'antisemitismo: e infatti basta osservare chi prendono di mira gli studenti in piazza..

Tony Gal

Lettera 14

Esimio Dago,

non sussistendo dubbi sulla sua colpevolezza, sarà il giudice a stabilire la pena da infliggere a Filippo Tutetta. Ma, se fosse possibile, la pena dovrebbe essere raddoppiata per aver scatenato i soliti opinionisti esperti in ogni ramo dello scibile ed aver provocato sui giornali, in televisione e sui social un dibattito che definire da pollaio è un eufemismo. Se, perdipiù, la sorella della vittima dovesse entrare in politica ed essere eletta (i precedenti non mancano...) la pena dovrebbe essere triplicata...

filippo turetta giulia cecchettin

Bobo

Lettera 15

Caro Dago,

quando si verificano fatti gravissimi come la tragedia della povera Giulia, c’è sempre qualcuno che chiede una sentenza “giusta”. Che significa? Chi ritiene ingiusta una sentenza può fare ricorso secondo i gradi di giudizio, nei quali non mi sembra siano contemplati né le sedi di partito né le redazioni dei giornali. Qualcun altro vuole una sentenza “esemplare”, come se il tribunale fosse il luogo della vendetta e non della giustizia. Cos’è, il nuovo codice di procedura penale sommaria populista?

L’elettore triste

Lettera 16

Egregio signor Dagospia,

Matone, ex magistrato e deputata Lega per Salvini Premier, ha affermato: "Io non ho mai incontrato soggetti gravemente maltrattati e gravemente disturbati che avessero però delle mamme normali".

Desideravo confidarLe che io spesso (non sempre) ho incontrato degli organi giudicanti per nulla formati ovvero educati all'equilibrio di giudizio. Aggiungo anche io la congiunzione però!

Ben distintamente saluto.

Ottoblick

la macchina di filippo turetta

Lettera 17

Dagosapiens, dopo gli applausi ai funerali pare che dovremo abituarci anche ai minuti di silenzio rumorosi.

Vittorio Quandoilsilenzioeradoro ExInFeltrito

Lettera 18

Caro Dago, che brava la Gruber, prima attacca il governo sul paternalismo, che cosa centri non si sa, poi se questi risponde,

si inalbera tirando fuori la storia delle democrazie mature.

E' come i magistrati che ogniqualvolta ne combinano una, si nascondono dietro l'indipendenza della magistratura.

Si dimentica che questa democrazia acida le permette di dire tutte le caz....te che ci propina in TV

Ci spieghi invece, DEMOCRATICAMENTE, che cosa ci va a fare in quelle riunioni segrete dei papaveri della terra?

Cari saluti.

VLADIMIR PUTIN - AMBASCIATORE DI CATONGA - MEME BY EMILIANO CARLI

Cips.

N.B. Bersani, come al solito, ha perso l'occasione di non dire fregnacce.

Lettera 19

Caro Dago, Cremlino: "Valutiamo positivamente l'accordo Israele-Hamas". E allora se l'accordo viene elogiato dai russi significa che gli Usa hanno fatto poco o nulla affinché si realizzasse?

Axel

Lettera 20

Caro Dago

C’è un grande assente, a mio avviso, nel dibattito che si è aperto dopo l’ennesimo femminicidio, quello di Giulia: il ruolo delle madri. Ma questi maschi da chi sono stati educati. Questi mostri - che pare trasudino patriarcato da tutti i pori – chi li ha cresciuti? Solo i padri? Non è che anche le donne, le madri possessive e pronte a idolatrare il figlio maschio, hanno delle colpe e responsabilità? Ne vogliamo parlare?

LA RICOSTRUZIONE DELL OMICIDIO DI GIULIA CECCHETTIN tweet sull omicidio di giulia cecchettin 7