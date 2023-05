POSTA! – CARO DAGO, RUBY TER, ASSOLUZIONE BERLUSCONI: PROCURA MILANO PREPARA RICORSO. VORREI VEDERE SE DOVESSERO PAGARE LE SPESE DI TASCA PROPRIA IN CASO DI SCONFITTA - COME SUCCEDE AI COMUNI CITTADINI - SE CONTINUEREBBERO A FARE RICORSI - A QUELLI CHE SI SENTIRANNO ORFANI DEL PRESENTATORE CHE FA DOMANDOTTE BANALOTTE E DELLA COMICA CHE FA BATTUTE SU CULO, TETTE, PIPÌ E PUPÙ, SAPPIANO CHE...

Lettera 1

Caro Dago

a quelli che si sentiranno orfani del presentatore che fa domandotte banalotte e della comica che fa battute su cul*, tette, pipì e pupù, sappiano che nessuno è scomparso, e che potranno trovarli facilmente spostando di sei posti il dito sui tasti del telecomando.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago, Ruby ter, assoluzione Berlusconi: procura Milano prepara ricorso. Roba da matti! Vorrei vedere se dovessero pagare le spese di tasca propria in caso di sconfitta - come succede ai comuni cittadini - se continuerebbero a fare ricorsi.

Nereo Villa

Lettera 3

Caro Dago, la Cia lancia un video sui social per reclutare spie russe: Proprio una brillante idea. Con la grande popolarità di cui gode Joe Biden in patria, chi non vorrebbe servire un presidente così?

John Reese

Lettera 4

Dago colendissimo,

la cartina di tornasole del “fluid” Fazio. Da anni ho cessato l’ascolto di un noioso, stucchevole e ripetitivo programma, officiato dal guru del mainstream, uno di quei personaggi che stanno regolarmente dalla parte giusta della storia (con la S maiuscola).

Traspariva anche come il suo perimetro culturale fosse convenientemente collocato a sinistra (d’altronde è un buon imprenditore…..). Le reazioni delle vedove di Fazio ne sono la dimostrazione.

Le ZTL tracimano di lacrime amare per l’inaspettata dipartita, lacrime che mai si sono viste appetto problemi ben più importanti. Ma allora ……. era vero che fosse uno di loro!

Saluti da Stregatto

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Nei tour in Ue accordi per armi di difesa". Sì, lui però aveva chiesto i jet, ma non glieli hanno dati: prima deve diventare maggiorenne...

F.T.

Lettera 6

Caro Dago, allerta maltempo in Emilia e Marche. Il Sindaco di Senigallia: "Salite ai piani alti". Uhhh, boom! Prevedono che l'acqua raggiunga il terzo piano degli edifici?

Pop Cop

Lettera 7

Stendo a crederci che il sosia di Baschar al-Assad venga considerato un "fuoriclasse" perché a 'Che Tempo che fa" intervistava gente come Ben Affleck, Clooney, Ken Follet. Con i potenti mezzi della Rai e gli sponsor milionari che pagavano perché ciò avvenisse verrebbe da dire Grazia, Graziella e Grazia al ....

In Rai Fabio 'Strazio' ha guadagnato una montagna di soldi e per prolungare il contratto emerge che voleva strappare un accordo ultra milionario pari a quello offerto da Discovery. Siamo oltre i limiti del ridicolo. È stucchevole vederlo fare la vittima che serve solo a sobillare gli animi degli allocchi e sentirlo parlare di "strabordante ingordigia della politica", quanto in realtà è più ingordo di un criceto affamato che ingurgita una pannocchia intera.

Impeto Grif

Lettera 8

“Buttare via l’acqua con il bambino sporco”.

L’esimio Onorevole Mulè offre una ennesima conferma della sua cultura.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago, Yellen: "Gli Usa potrebbero dichiarare default l'1 giugno". E quindi Biden sta rischiando di far fallire gli Stati Uniti perché ha speso svariati miliardi di dollari - in armi e aiuti - per assecondare i deliri di vittoria sui russi del bamboccione Zelensky. Ma si può essere più stupidi?

Maury

Lettera 10

Ciao Dago,

sono rimasto senza parole quando ho saputo che Fazio e la Littizzetto avrebbero dovuto lasciare la RAI, ma fortunatamente potrò continuare a non guardarli anche su Discovery

linformatico

Lettera 11

È in arrivo il gusto di gelato “Sgarbi”, fatto di ricotta di capra e gocce di bip-bip, ideato da un geniale gelataio di Arpino. Lo si apprende dal TG Lazio (16.V.23, ore 7 e 23), che dà spazio anche al fatto che Egli, nuovo Sindaco, al bar, consuma caffè o succo d’arancia.

Molto interessante.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Caro Dago, un mese fa ci chiedevamo: come faremo a campare con la siccità prevista per la prossima estate? Adesso, dopo che non smette mai di piovere, ci chiediamo: come faremmo a campare senza questi grandi esperti del clima che sanno tutto quel che sta per succedere da qui a fine secolo?

L.Abrami

Lettera 13

Dago Romano,

riporti dal Il Foglio articoli in stentato vernacolo roman popolare ad opera di un notista d' indagine, natio di Trinacria, già Repubblica oggi fisso, dice, in zona piazza Mazzini dove contatta un giornalista dee GGiorgia che gli renderebbe conto di cose di casa RAI.

Se capisse certi termini di roman popolare je dico che una " fojetta " meglio due prima de inventasse le cose di casa RAI je farebbe bene, chiedesse al Fondatore dello snob giornale. Se vedemo.

- peprig –

Lettera 14

Caro Dago, comincia oggi a Reykjavik il quarto vertice dei capi di Stato e di governo di 46 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Il summit, dove è attesa anche la premier Meloni, comincerà alle 16.30 ora locale (le 18.30 in Italia). Attesi oggi gli interventi di Zelensky, Macron, Scholz, Meloni e Sunak. Cosa potranno dire di diverso da quello che si sono detti negli ultimi quattro giorni incontrandosi ciascuno singolarmente col presidente ucraino?

Proprio si vede che hanno tempo e soldi da perdere! (Perché non si collegano in videoconferenza? Si inquina troppo poco se si evirano spostamenti con gli aerei?) Vadano piuttosto a raccogliere frutra e verdura nei campi: sarebbe più utile per tutti.

P.F.V.

Lettera 15

Grande Dago, oggi il tuo (disgraziato) Sito è in forma smagliante. Prima percula i giornaloni che danno sugli esiti delle elezioni letture opposte, poi la splendida "Dagonota" su Fabiolo Fazio che la sinistra, ormai a corto di idee e eroi, vorrebbe fare passare come martire della destra fascista!

Per chi capisce qualcosa sa che quei "contratti milionari"

hanno bisogno di mesi di colloqui, verifiche con commercialisti, avvocati ecc. Considerando l'esercito di persone che Fazio ha preteso di portare con se il calcolo è presto fatto. W Fazio che percula involontariamente i sinistrati...

FB

Lettera 16

Caro Dago, Francia, nipote di Brigitte Macron aggredito da oppositori del governo. Si consoli: quando incontrerà i sostenitori dello "zio" di sicuro lo inviteranno a cena!

Pino Valle

Lettera 17

Caro Dago, Mughini spiega a Feltri perché non è mai stato invitato da Fazio a presentare i suoi libri: "Fabio nella sua professione di comunicatore s’è scelto un pubblico all’opposto di quello che s’è scelto Vittorio. Che problema c'è?". Il problema è che Fazio, grazie al canone Rai, è sempre stato pagato anche coi soldi del pubblico di Feltri. È di una semplicità elementare…

Theo

Lettera 18

Dagosapiens, “Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni” Fabio Strazio dixit, mettendola in politica, lasciando la RAI. Poi si scopre che, mettendola in Economia, se ne voleva andare dove poteva far più milioni. Tra le lacrime di chi non ha mai capito quanto furbacchione è quell'imitatore.

Vittorio IlReFabioStrazioènudo! ExInFeltrito

Lettera 19

Caro Dago, elezioni comunali, Elly Schlein: "Noi avanziamo e la destra frena, è in difficoltà" Ha già cominciato a ragionare come Enrico Letta...

Ezra Martin

Lettera 20

Ohibò, che succede a Mad Vlad? Chi lo conosce bene narra che quasi si strozza con ripetuti colpi di tosse al solo accenno di 'Operazione Speciale', nemmeno gli fosse andato di traverso qualche moscerino durante la colazione. Il suo ego smisurato ridotto a fare da stampellina a Xi JinPing. Pensava che i topolini ucraini avrebbero affrontato gli elefanti del ras del Cremlino con la fionda artigianale? Pensava di abbattere il moscerino ucraino con l'ausilio delle armi tattiche nucleari e Sleepy Joe gli ha fatto cambiare idea (meno male che è Sleepy)? Perché non passa giorno che i sui ufficiali non lo sfanculino e i suoi mercenari lo considerino un assoluto coglione? Perché quando si guarda nello specchio vede il riflesso di un pugilie suonato con due occhi pesti neri dopo appena pochi gong? Come si suol dire...Ai posteri l'ardua sentenza.

Impeto Grif