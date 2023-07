POSTA! – CARO DAGO, SOLO 30 MILIONI A DELL’UTRI? PORELLO, HA PRESO SOLO IL TRIPLO DI UNA RUBY QUALSIASI ED È STATO VICINO A SILVIO PER SESSANT’ANNI. È PURE FINITO AL GABBIO - I GRILLINI RISCOPRONO LA LORO ANIMA GIUSTIZIALISTA CON LA SANTANCHÈ, CHE SI DOVREBBE DIMETTERE. MA COME MAI LA "CONDANNATA" APPENDINO NON È STATA ESPULSA DAL MOVIMENTO, SECONDO LE REGOLE AUREE DEL GRILLISMO? -

elon musk mark zuckerberg

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dago,

Del nuovo social di Zuckerberg non si sentiva il bisogno. Certo, progresso e concorrenza non si possono fermare, i cattivi maestri che stanno condizionando il mondo, invece andrebbero fermati.

MP

Lettera 2

Caro Dago, Yellen arrivata a Pechino per una visita di quattro giorni. Fosse arrivata "Yellow" sarebbe stata perfetta!

Antonello Risorta

bianca berlinguer silvio berlusconi 2

Lettera 3

Caro Dago,

secondo Open la Signora Berlinguer ha un contratto da 500.000 euro all' anno per lavorare a Rete4. Buon per lei. Mi domando solo se qualcuno si ricorda che lei e i suoi "compagni di lotta (e,specialmente, di governo) nel 1995 promossero un referendum per togliere di mezzo proprio Rete4. Sconfitta politica, successo personale.

Daniele

Lettera 4

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, i Dem voteranno la mozione di sfiducia presentata dai 5 Stelle nei confronti della Santanchè. Giusepp-Elly Schlein!

Dario Tigor

Lettera 5

Caro Dago,

“Ho visto lui che indaga lei, che lo dice a loro e non lo notifica a lei… mon amour !”

Saluti, Usbergo

Lettera 6

ciao Dago.Non so tu quanto ti intenda di bilanci aziendali,però ti dico subito:come si fa a fare impresa in Italia, quando se sei sotto nel c.c.aziendale x poche migliaia di euro ti rompono ...la minchia...e sei sei sotto di ....milionate...tranquillo....hai sempre.....UN AMICO....saluti Ale

MEME SU DANIELA SANTANCHE

Lettera 7

Caro Dago indipendentemente da come vada a finire la Santanchè ha l'onore di essere informata prima a mezzo stampa ed indagata dalla mitica Procura di Milano...

Amandolfo

Lettera 8

Caro Dago, Biden: "Putin sta perdendo la guerra in Iraq". Qualche giorno dopo viene trovata cocaina alla Casa Bianca. Cercare un nesso tra i due avvenimenti...

Furio Panetta

Lettera 9

Dago colendissimo,

al di là del groviglio giudizial-politico, da un punto di vista pratico la sig.a Santanchè è una imprenditrice fallita. Capita. Rimane un indovinello: la suddetta faceva politica per puntellare le sue aziende, oppure le aziende le servivano per autoassegnarsi cospicui bonus, necessari a sostenere il suo tenore di vita (in quanto l’indennità parlamentare non bastava)?

DANIELA SANTANCHE - VIGNETTA DI VAURO

Saluti da Stregatto

Lettera 10

I parlamentari che hanno apprezzato l’autodifesa della Ministra, sono gli stessi che sottoscrissero Ruby nipote di Mubarak?

Francesca

Lettera 11

Caro Dago, Covid, Speranza: "Commissione d'inchiesta è un tribunale politico". E invece le trasmissioni tv di Rai Tre, condotte da raccomandati di sinistra, sono "giornalismo d'inchiesta"?

Mario Canale

Lettera 12

Caro Dago,

marina berlusconi silvio berlusconi veronica lario pier silvio berlusconi

Le ultime volontà di Berlusconi mi fanno fare alcune riflessioni. Che volesse privilegiare Piersilvio e Marina era dato risaputo, ma se come si è visto il testamento è datato 2006, come mai non è presente Veronica Lario?

Il divorzio e lo scandalo Ruby Bunga Bunga doveva ancora accadere. Inoltre se Veronica Lario fosse stata ancora sposata con Berlusconi, la quota legittima del coniuge, che è la piu grossa ed è indisponibile per legge, sarebbe stata sua. I cinque figli si sarebbero divisi il resto in parti uguali.

silvio berlusconi veronica lario

Se hai presente l’eredità Caprotti, Gruppo Esselunga, la vedova e la figlia Marina controllano il gruppo avendo messo in minoranza i figli di primo letto Violetta e Giuseppe.

Se adesso Barbara, Eleonora e Luigi volessero incolpare qualcuno della attuale suddivisione del patrimonio, temo che dovrebbero prendersela con la madre che avrebbe dovuto starsene buona, cornuta e contenta in un angolo fino ad oggi. Ne valeva la pena? Per qualche miliardo di euro, ognuno faccia le sue valutazioni.

Ps solo 30 milioni a Dell’Utri? Porello, ha preso solo il triplo di una Ruby qualsiasi ed è stato vicino a Silvio per sessant’anni. Ed è pure finito al gabbio...

MARCELLO DELL UTRI E SILVIO BERLUSCONI

Daniel

Lettera 13

Egregio Dago

come riportato dal tuo "aggraziato" sito, il Primo Ministro potrebbe procedere ad un piccolo rimpasto. Speriamo invece in una grande infornata, dove vengano inseriti tutti quei ministri che, unici in Europa, non spiccicano una parola d'inglese, coprendo di ridicolo e vergogna questo povero paese. E per buona misura ci metterei anche quelli che a domanda rispondono: assolutamente sì! Patetici!

Cordialità

Sanvic

Lettera 14

chiara appendino - processo piazza san carlo

Mio cugino dice che Silvio non ha citato Luigi nella letterina di commiato perché ancora arrabbiato per quella famosa foto…proprio suo figlio…

Giuseppe Tubi

Lettera 15

Caro Dago, Oms: "1,4 milioni di morti in Europa per inquinamento e clima". Un vero dramma... Fortuna che si può crepare anche schiantandosi col monopattino elettrico "non inquinante"!

Piero Nuzzo

Lettera 16

Caro Dago, I grillini riscoprono la loro anima giustizialista con la Santanche' che si dovrebbe dimettere ecc. ecc. Ma come mai la "condannata" Appendino non è stata espulsa dal movimento, secondo le regole auree del grillismo?

FB

MARCELLO DELL UTRI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Lettera 17

Caro Dago

“Ho visto lui che indaga lei, che lo dice a loro e non lo notifica a lei… mon amour !”

Saluti, Usbergo