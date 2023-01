POSTA! – CARO DAGO, NON AVENDO LEOPARD DA MANDARE ALLA GUERRA, IL GOVERNO HA DECISO: L'ITALIA INVIERÀ UN GATTOPARD - MA CON TUTTI GLI ESPERTI DI COMUNICAZIONE CHE CI SONO IN RAI, DAVVERO NON RIESCONO A CAPIRE CHE FAR PARTECIPARE ZELENSKY A SANREMO NON FARÀ AUMENTARE LA SIMPATIA NEI SUOI CONFRONTI MA OTTERRÀ L'EFFETTO OPPOSTO? COME SUCCEDE PER TUTTI I PERSONAGGI CHE SI ESPONGONO ECCESSIVAMENTE SUI MEDIA, IL TROPPO STROPPIA…

MEME SANREMO MATTEO MESSINA DENARO

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Matteo Messina Denaro avrebbe visitato le sue donne vestito da sacerdote o addirittura in abiti femminili per non farsi scoprire durante la latitanza. Un mafioso "arcobaleno" della comunità Lgbt?

SL

Lettera 2

Caro Dago, Berlino: "Tank a Kiev a fine marzo-inizio aprile". Ah ecco, tutri a preoccuparsi e invece si tratta di un pesce d'aprile!

Bibi

Lettera 3

OLAF SCHOLZ ESALTATO COME EROE SUI CANALI FILO RUSSI DI TELEGRAM

Caro Dago, gran peccato sarebbe lasciare il nome del PD. In fondo, insistendo un po' sulla parità di genere, potrebbero perfino cercare di rientrare al governo anche stavolta …. Cincinnato 1945

Lettera 4

Caro Dago, Scholz: "Sosteniamo l'Ucraina, ma non entriamo in guerra". Ma certo, un'«operazione militare speciale»...

Pikappa

Lettera 5

Caro Dago, esiste il rischio che, a forza di consegnare armi all'Ucraina, l'Italia resti sguarnita da un punto di vista militare? Mai! Piuttosto restiamo senza medici.

Mark Kogan

massimo gramellini

Lettera 6

Caro Dago,

una volta, quando uno commetteva una sciocchezza, i "buoni" lo giustificavano dando la colpa alla società. Adesso, come Massimo Gramellini nei confronti di Fedez, lo si giustifica dando la colpa ai social.

Sarà anche vero, ma, di base, c'è l'immaturità di chi, nonostante una famiglia e due figli, non riesce a superare la fase adolescenziale. Tutto comprensibile e persino legittimo, ma ricordiamocene la prossima volta che Fedez ci infliggerà un pippone su argomenti molto più grandi di lui e della sua sindrome di Peter Pan.

Gualtiero Bianco

TANK YOU - LA VIGNETTA DI GIANNELLI SULLA FORNITURA DI CARRI ARMATI ALL UCRAINA

Lettera 7

Caro Dago, ma con tutti gli esperti di comunicazione che ci sono nella politica e alla Rai, davvero non riescono a capire che far partecipare Zelensky al Festival di Sanremo non farà aumentare la simpatia nei suoi confronti ma otterrà l'effetto opposto? Come succede per tutti i personaggi che si espongono eccessivamente sui media, il troppo stroppia.

Gian Morassi

Lettera 8

Caro Dago, una persona comune dopo una dura giornata di lavoro - sapendo che parte delle sue tasse andranno a finanziare le armi che inviamo in Ucraina - la sera torna a casa e si mette in poltrona davanti alla tv per rilassarsi e distrarsi dal caro bollette e dall'inflazione... Accende l'apparecchio e sintonizzandosi sul Festival di Sanremo si trova davanti, per l'ennesima volta, Zelensky... Ma baaasta!!! Ha rotto i coglioni con queta sua mania di protaginismo! Faebbe bene ad "accontentarsi" di tutti gli aiuti che riceve!

Raphael Colonna

la pistola trovata nel covo di matteo messina denaro

Lettera 9

Caro Dago, ma gli "esperti" non avevano assicurato che si interveniva in Ucraina per evitare che Putin, essendo lasciato libero di agire, ci portasse, come Hitler, ad una nuova guerra mondiale? Beh, l'impressione è che anche con una strategia diversa dal secolo scorso, il risultato finale sarà uguale a quello del 1939: un conflitto mondiale.

Yu.Key

Lettera 10

Non avendo Leopard da mandare alla guerra, il governo ha deciso: l'Italia invierà un Gattopard.

Signoramia

il look di matteo messina denaro

Lettera 11

Caro Dago, Monza, 15enne spinto sotto il treno: era una spedizione punitiva per una ragazza "contesa". A colpi di buonismo - nessuno deve essere punito, tutti vanno "giustificati" - stiamo allevando una società di criminali.

Gildo Cervani

Lettera 12

Come mai Matteo Messina Denaro, che andava in giro in Sicilia con un Rolex da 35.000 Euro al braccio, non ha mai subito il furto del Rolex? Magari era intoccabile perché tutti sapevano chi era, anche i ragazzini che giocano per strada? Invece di 'cherchez la femme', cherchez l'uomo che porta il Rolex al braccio e nessuno glielo frega.

Patrizia Allegritti

ANTONIO CARIDI

Lettera 13

Caro Dago

e quando pensi di averle sentite tutte...arrivano i tiket per viaggiare gratis

sul frecciarossa

arraffati prima che finissero i mandati...ben 30 grillini...non rieletti

ma non diceva che erano francescani Casaleggio a differenza dei contiani ?

si ma in prima classe...

saluti

LB

Lettera 14

Caro Dago,

pietro grasso foto di bacco (1)

in questi giorni si deciderà al parlamento europeo se togliere l'immunità parelamebtare ad alcuni deputati .

Ma a cosa serve il fatto che i parlamentari europei godano dell’immunità parlamentare se questa può essere loro tolta in ogni momento sulla base di un voto espresso dal Parlamento medesimo?

Chi mai potrà eliminare il dubbio che i raggruppamenti politici detentori della maggioranza nel Parlamento europeo tolgano l’immunità parlamentare a un loro avversario politico e invece la confermino a un parlamentare del loro stesso gruppo?

Al riguardo, mi ricordo il caso del senatore di centrodestra Antonio Caridi di cui il Senato, allora presieduto dall’ex magistrato Pietro Grasso, decise la carcerazione, approvando la richiesta della magistratura con il voto favorevole del Pd. il cui segretario era allora Matteo Renzi. e dei Cinque stelle, partito allora totalmente controllato da Beppe Grillo.

Caridi fu incarcerato per 18 mesi e nell’estate del 2021 fu assolto da ogni accusa, ma intanto la sua vita, anche grazie al voto del Senato, è stata rovinata per sempre. L’immunità parlamentare o è incondizionata o non è immunità.

Pietro Volpi

Lettera 15

LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI

Caro Dago, migranti, i leghisti propongono di «sopprimere il riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere tra i motivi di persecuzione per i quali non si può disporre l'espulsione o il respingimento». Hanno ragione. Su un tema simile come si fa a verificare se uno dice la verità o se mente per convenienza?

Ettore Banchi

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, dopo l'annuncio dell'invio dei tank, Kiev ora chiede missili a lunga gittata. E pensare che quel grande statista di Mario Draghi preventivava che per far terminare la guerra gli italiani avrebbero dovuto scegliere tra "pace" e "aria condizionata"... Poveraccio, che figura!

F.T.