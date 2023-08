POSTA! – CARO DAGO, IN OLANDA MIA FIGLIA, NELLA PAUSA DELLE LEZIONI UNIVERSITARIE, HA DECISO DI LAVORARE IN UN BAR, SONO TURNI DA 8 ORE, MASSIMO QUATTRO A SETTIMANA, LA PAGA ORARIA È DI 14,50 EURO LORDI L'ORA, PIÙ LE MANCE. L'AFFITTO DI UNA STANZA COSTA MENO CHE A MILANO, GIUSTO PER PRECISARE A QUELLI CHE CON IL DITINO ALZATO DIRANNO "EH MA IL COSTO DELLA VITAAA". ECCO, E NOI IN ITALIA SIAMO QUI A CHIEDERE AL CNEL SE 9 EURO (LORDI)! L'ORA SONO TROPPI O SONO POCHI. TE LO DICO IO, SONO POCHISSIMI ED È UNA VERGOGNA GIÀ DISCUTERNE…

francesco paolo figliuolo foto di bacco

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago: ho l'impressione che il Governo snobbi la Romagna non considerandola una Regione Italiana, ma una Regione del PD. Figliuolo, se ci sei ancora, batti un colpo....se puoi.

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago,

fra le polemiche sui tassisti c’è quella sui bassi redditi dichiarati, ma la questione potrebbe essere risolta in un attimo. Quasi tutte le auto oggi portano una scatoletta data dall’assicurazione che misura i chilometri percorsi, e che segnala un allarme se smette di funzionare.

Basterebbe collegare questa scatoletta con l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza per sapere quanti chilometri il taxi percorre. Poi, sapendo le tariffe delle corse, si saprebbero gli incassi, tipo, 2 euro a chilometro, in un anno ha fatto 3.000 chilometri, ha incassato 6.000 euro, ha fatto 30.000 chilometri, ne ha incassati 60.000. Se poi la lobby dei tassisti piange, ce ne faremo una ragione.

L. A. Voisin

Lettera 3

le iene servizio sui tassisti evasori 6

Caro Dago, anche ieri ai telegiornali grandi concioni sull'intelligenza artificiale, quel meraviglioso ritrovato che oltre che lasciare milioni di persone senza lavoro e finire di disumanizzare tutta la baracca, sembra però che possa essere in grado di sostituire anche la classe politica. Che tu sappia allo scopo ne hanno già previsto anche una versione con tastiera faccia da culo ? Cincinnato 1945

Lettera 4

ROBOT GIORNALISTA - IMMAGINE CREATA DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MIDJOURNEY 1

Caro Dago, Meloni: "Non temo un autunno caldo". La solita negazionista!

Jonas Pardi

Lettera 5

Caro Dago, i Dem Usa lanciano un giorno sì e l'altro pure allarmi sui cambiamenti climatici. Poi scoppiano degli incendi devastanti alle Hawaii, non presunti ma reali, e il loro Governatore non riesce nemmeno a dare l'allarme alla popolazione affinché possa mettersi in salvo. Come si fa ad avere fiducia in persone così?

Ranio

Lettera 6

BARACK OBAMA DA GIOVANE

Caro Dago, che buffi questi progressisti! Prima hanno esaltato per anni l'amore gay e le famiglie arcobaleno e ora che si scopre dell'omosessualità repressa di Barack Obama - uno che a 21 anni sogna tutti i giorni di fare l'amore con degli uomini che cos'altro può essere?

I ragazzi etero a quell'età sognano di farlo con l'attrice o la cantante del momento... - tentano in tutti modi di rigirare la frittata per dimostrare che no, il marito di Michelle è un etero doc: quella confessione, messa nero su bianco in una lettera all'allora fidanzata, era solo "una connessione intellettuale o spirituale con gli uomini". Ma quant'è brutta l'ipocrisia! Si vergognano degli omosessuali e non possono dire apertamente per paura di essere lapidati sui social dai compagni della sinistra Lgbt...

Axel

Lettera 7

BARACK OBAMA DA GIOVANE

Caro Dago, 1981, la lettera di Obama ventenne alla fidanzata: “Faccio l’amore con gli uomini nell’immaginazione". E il Barack trentenne dei primi anni '90? Nell'immaginazione era nello Studio Ovale con Bill Clinton al posto di Monica Lewinsky?

Bug

Lettera 8

Caro Dago, il prossimo ct della Nazionale? Né Luciano Spalletti né Antonio Conte. Serve uno come Giuseppe Conte, che minacci di dare a tutti i calciatori il "reddito minimo"... Così poi col cavolo che restiamo fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva!

Tommy Prim

LUCIANO SPALLETTI

Lettera 9

Egregio Dago

Ci sono assassini e violentatori a piede libero ed un povero cristo che ha dato fuoco ad un mucchio di stracci ( Venerandi....) è in galera. Sono io che non capisco abbastanza di giustizia? Cordialità e buon Ferragosto

Sanvic

Lettera 10

Dagovski,

(Dite a “La Stampa” che) nel mondo reale dell’estate romagnola, Segre e’ gia’ un mito come Zanza.

Aigor

Lettera 11

mateusz morawiecki a turow

Caro Dago, dimissioni Mancini, la mamma: "Non ha mai superato la morte di Vialli". E quindi l'«offerta super al ct per guidare la Nazionale dell'Arabia Saudita» sarebbe la migliore "terapia"?

Stef

Lettera 12

Caro Dago, Polonia, Morawiecki annuncia un referendum sui migranti da tenere assieme alle elezioni parlamentari del 15 ottobre. Il quesito dirà: "Siete favorevoli all'ammissione di migliaia di immigrati clandestini dal Medio Oriente e dall'Africa nell'ambito del meccanismo di ricollocazione forzata imposto dalla burocrazia europea?".

CAMERIERA - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

Già immaginiamo le proteste "indignate"! Ai burocrati radical chic di Bruxelles la "demo-crazia" piace solo se rimane un regime ad applicazione limitata. Poi sanno loro ciò che è meglio o peggio per il popolino come dimostra il disastroso appoggio a Zelensky nella guerra in Ucraina.

Antonello Risorta

Lettera 13

Caro Dago,

visto che è uno dei pochi temi seri ancora vivi in questa calura estiva provo a dare il mio personale contributo riportando quanto succede in questi giorni, in un altro paese europeo.

In Olanda mia figlia, nella pausa delle lezioni universitarie, ha deciso di lavorare in un bar, sono turni da 8 ore, massimo quattro a settimana, la paga oraria (non so se è il minimo, ma per fare la cameriera, straniera poi, ai tavoli non credo applichino chissà quali favolosi codici) è di 14,50 euro lordi l'ora, in più le mance.

GIORGIA MELONI INCONTRA LE OPPOSIZIONI PER IL SALARIO MINIMO

L'affitto di una stanza costa meno che a Milano, dove ha studiato in precedenza, giusto per precisare a quelli che con il ditino alzato diranno "eh ma il costo della vitaaa".

Ecco, e noi in Italia siamo qui a chiedere al Cnel se 9 euro (lordi)! l'ora sono troppi o sono pochi. Te lo dico io, sono pochissimi ed è una vergogna già discuterne .

Per concludere ti butto lì un prezzo aggiornato, a quanto stanno i diari scolastici: 18 euro (netti), hai capito? Diciottooo eurooooo, i libri non te lo dico nemmeno. Dica il candidato quante ore di lavoro al minimo ci vogliono solo per comprare libri diario e astuccio a un ragazzino o una ragazzina che va alle superiori.

Buon ferragosto a tutti, anche al Cnel e all'infaticabile e ineffabile Brunetta.

SALARIO MINIMO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

E anche a te e a tutta la tua fantastica redazione!!

Un abbraccio

Fabio

Lettera 14

Dago,

Che dopo aver tradito ed essere stata pubblicamente qualificata, la donna venga fatta passare per vittima, adducendo motivi, tipo, il turbamento della figlia o la violenza privata, fa ridere. Un'ulteriore modo di mistificare la realta' e di amplificare aspetti che sono solo marginali. D'altronde in una societa' social, oramai contano piu' gli aspetti delle cose, che i fatti reali.

MP

Lettera 15

Dago,

vladimir putin aleksandar vucic

La mamma della ragazza uccisa ha ragione! La riabilitazione dei carcerati e' un qualcosa che andrebbe gestito meglio, specialmente nel caso di reati di sangue. Chi li fa, tranne rarissimi casi di malattia mentale, sa cosa sta facendo e quindi e' giusto che paghi in proporzione al delitto. Altro che sconti, lavoro fuori, comunita'. Togliere una vita consapevolmente ha un costo che va pagato interamente.

MP

Lettera 16

Caro Dago, Serbia, il capo dello Stato Aleksandar Vucic ha dichiarato che fino a quando resterà in carica non firmerà alcuna legge sui matrimoni tra persone omosessuali, nonché su persone "non binarie". Ogni tanto qualcuno che ragiona con la propria testa senza farsi condizionare da minoranze arroganti, chiassose e prepotenti, appoggiate dai media per il 90% a dominio sinistro.

Cocit