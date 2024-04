POSTA! – CARO DAGO, POVERA ELLY SCHLEIN! ANCHE IL GOVERNATORE PUGLIESE È EMILIANO: COME BONACCINI - ESISTE UN'ALTRA REPUBBLICA DELLE BANANE DOVE UNA SEMI VEDOVA ELETTA IN PARLAMENTO VIENE PAGATA PROFUMATAMENTE STANDO A CASA PIÙ DI UN ANNO A FARE L'INCONSOLABILE E GODE PURE DI UN TRATTAMENTO PRIVILEGIATO? CHIEDO PER TUTTE LE VEDOVE E I VEDOVI D'ITALIA - LA LETTERA DI FABRIZIO COSCIONE

FABRIZIO COSCIONE

Il sottoscritto Coscione Fabrizio, a seguito della pubblicazione avvenuta sul Vostro quotidiano dell’articolo avente ad oggetto una presunta bancarotta fraudolenta per il crac della emittente televisiva Roma Uno imputata allo scrivente, rappresenta quanto segue.

In data 21 marzo 2024 il Tribunale di Roma 9^ Sezione Penale con Sentenza pronunciata in composizione collegiale, proprio all’esito del processo per bancarotta originato dal fallimento della Società Roma Uno, così statuiva “Visto l’art. 530 c.p.p. assolve Coscione Fabrizio dal reato rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste”.

Dal dispositivo della Sentenza su citato si evince chiaramente la mia completa assoluzione nel processo suddetto per il reato di bancarotta.

Vi chiedo pertanto di voler provvedere all’aggiornamento di quanto riportato nella notizia originariamente pubblicata a mio carico e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui l’aggiornamento si riferisce.

Ciò anche alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte la quale con Sentenza n. 6806 del 07/03/2023 ha statuito espressamente che “a richiesta dell’interessato le testate giornalistiche hanno l’obbligo di aggiornare le vicende giudiziarie sulle quali hanno scritto articoli”.

francesca verdini - andrea giambruno - davide vecchi in centro a roma

Distinti saluti

Fabrizio Coscione

Lettera 2

Caro Dago,

Ma come di cosa parlavano la futura (?) Signora Salvini e l’ ex(?) Signor Meloni? Strategie di burraco, ovviamente! Anche perché Salvini non ci ha mai detto chi vinceva tra le due. Ci ha solo detto che nessuna delle due donne voleva perdere…

Saluti alle strategie di burraco,

Lisa

Lettera 3

Caro Dago,

Cazzullo ha ragione. Mai in Italia ci sarà una rivoluzione liberale perché ci sono una montagna di persone che contano e che indirizzano i cervelli altrui vaneggiando di raggiri veri o presunti, quando invece l'unico raggiro vero e numericamente certo è lavorare all'interno di aziende che stanno in piedi solo grazie ai lauti contributi pubblici, facendoci pure la morale e fissando sempre più nel profondo quel male dell'anima che è il socialismo.

Spererei per queste persone (non lui, così carino) che gli italiani si svegliassero, ma queste sono talmente leccanatiche che riuscirebbero a rimanere a galla ancora una volta, conservando privilegi e stipendio, e perpetuando il moralismo.

GIUSEPPE CONTE A BARI

Un caro saluto

@insulodelarozoj

Lettera 4

Dagosuper, Regione Puglia:: Giuseppe Conte si è fatto bello urbi et orbi in televisione annunciando il ritiro da tutti gli incarichi ricoperti in giunta e in consiglio dai grillini. Solo dagli incarichi però! Il posto da consigliere, invece, se lo tengono ben stretto perchè la "bubazza", cioè lo stipendio, quello fa sempre comodo! Alla faccia della legalità e della trasparenza di Giuseppi!

Saluti super.

Donato

donne durante il ramadan 7

Lettera 5

Avevo notato che in tutte le foto un poco propagandistiche che riguardano i ramadan nelle piazze non c'era mai neanche una donna. Poi e' uscita la foto delle donne emarginate e in un recinto.

In Francia (sempre più avanti di noi) hanno problemi negli ospedali per il tentativo di fare passare questo tipo di apartheid. Non sarebbe meglio fare qualche passo avanti nella laicità dello Stato. Nelle scuole francesi il tema è all'ordine del giorno.

Lettera 6

Caro Dago, la centrale termoelettrica Tripolye nella regione di Kiev è stata completamente distrutta in seguito all'attacco russo nella notte. Stop, basta, è finita! Cosa serve ancora a Zelensky per arrendersi? Vuole vedere tutti gli ucraini morti e il Paese completamente distrutto? La propaganda non può cambiare la realtà dei fatti!

Cocit

Lettera 7

JOE BIDEN

Caro Dago, gli Stati Uniti limitano gli spostamenti dei diplomatici americani e dei loro familiari in Israele per motivi di sicurezza. Lo afferma l'ambasciata americana in Israele, senza precisare la causa del nuovo allarme. Ma come a Putin, che è un nemico, l'amministrazione Biden ha detto tutto quel che sapeva - o così almeno ha lasciato intendere - circa un possibile attentato dell'Isis che poi puntualmente si è verificato. Con gli alleati storici israeliani, invece, "Sleepy Joe" fa tanto il misterioso? Qualcosa non torna...

A.Sorri

Lettera 8

Caro Dago,

Esiste un'altra repubblica delle banane dove una semi vedova eletta in parlamento viene pagata profumatamente stando a casa più di un anno a fare l'inconsolabile e invece di perdere il posto come succederebbe a qualsiasi lavoratore gode pure di un trattamento privilegiato nell'istituzione che sta disertando? Chiedo per tutte le vedove e i vedovi d'Italia.

Giovanna Maldasia

beppe sala

Lettera 9

Caro Dago, Milano, Beppe Sala: "Il 25 aprile la Brigata ebraica non contesti l'Anpi". Quindi, secondo il sindaco coi calzini arcobaleno, gli ebrei devono tacere, hanno meno diritti degli altri. Tutti possono protestare, per quel che gli pare, addirittura imbrattando opere d'arte, ma gli ebrei no. È meglio se stanno zitti. Che bel esempio di "democrazia"! Tollerante ed inclusiva... A quando il consiglio di evitare di entrare in certi negozi?

Daniele Krumitz

Lettera 10

Dagonzo

Però il geometra rapetti , detto mogol, ha un bel coraggio a dire che "lui" ha venduto 150 milioni di dischi.

Icj

Lettera 11

Dago,

La vicenda delle donne recluse in un recinto per la fine del ramadan è solo l'aspetto folcloristico di una situazione che e stata presa troppo alla leggera, complice l'ideologia miope della sinistra, verso un problema che sta diventando preoccupante.

I musulmani sono refrattari alle richieste di integrarsi alle leggi ed alle culture dei paesi che li ospitano, seguono solo la legge coranica. I politici e personaggi vari che incoraggiano l'accoglienza dovrebbero pensarci bene prima di scavarsi la fossa da soli.

MP

sergio mattarella - universita di trieste

Lettera 12

Caro Dago, Mattarella da Trieste dove gli hanno conferito una Laurea magistrale Honoris Causa: "Non recidere il dialogo con le università estere". Oh, meglio tardi che mai! Il riferimento è alle università israeliane?

Giacò

Lettera 13

Caro Dago, Kiev, centinaia di località al buio dopo i raid russi. Possa il buio far vedere la luce, dai. Difficilissimo, se non impossibile, ribaltare le sorti della guerra. Serve un accordo serio, non una barzelletta svizzera...

P.T.

Lettera 14

Caro Dago, Berlino: "Evitare viaggi in Iran, Israele, Palestina e Libano". Ben detto. Per chi aspira a trovarsi nel bel mezzo di una sparatoria, il posto migliore sono gli Stati Uniti di Biden!

sergio mattarella - universita di trieste

Mich

Lettera 15

Caro Dago,

Ben venga cittadini europei (per la cronaca Lega e Meloni non vogliono da sempre rompere con l’EU?) che diventano sindaci o amministratori delle cose pubbliche italiane. Se sono i migliori, davvero ben venga.

Mi chiedo solo come un signore cresciuto in Germania e con un cognome un po’ teutonico possa sul serio candidarsi con un partito che non ha mai preso le distanze con i fascisti. Mi vergognerei un po’ fossi in lui.

E per la cronaca, Firenze venne governata dagli Asburgo. Non è nemmeno originale la cosa, certo non tedeschi. Era sotto il ramo cadetto Asburgo Lorena la Toscana dal 1700. Leopoldo I fece molto bene in particolare tanto che la Toscana divenne uno stato moderno, ma certo perché non era conservatore.

Saluti ai cognomi un po’ teutonici,

Lisa

Lettera 16

L UOMO CHE SUSSURRAVA AI NAVALNY - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Repubblica: "Aleksej Navalny non smette di sfidare il regime di Vladimir Putin nemmeno dalla tomba. L’oppositore russo morto lo scorso febbraio ad appena 47 anni nella colonia carceraria IK-3 dove stava scontando una pena di 19 anni, ha infatti lasciato un libro di memorie alle sue spalle". Ma pensa te! Putin sarà tutto un tremore... Anche se i cronisti di Largo Fochetti lo rileggessero tutti i giorni come fosse il Vangelo, che cosa cambierà?

Arty

Lettera 17

"Io non volevo essere semplicemente un presidente. Volevo diventare il re dei presidenti, e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare al PD. Volevo avere il potere di farlo fallire" Dal best seller di Peppe Conte "Come diventare capo di partito senza essere iscritto."

Prefazione a cura di E. Schlein.

Signoramia

Lettera 18

Caro Dago, povera Elly Schlein! Anche il governatore pugliese è Emiliano: come Bonaccini...

Fritz

a tel aviv manifesti con le foto degli ostaggi in mano a hamas

Lettera 19

Caro Dago, Gaza, "Hamas non intende proseguire i negoziati". Ovvio. Su cosa potrebbe negoziare se non sa che fine abbiano fatto gli ostaggi catturati il 7 ottobre? Adesso Israele può veramente annientare l'organizzazione terroristica senza alcuna remora!

Giuly

Lettera 20

Caro Dago, il ministro Giorgetti vorrebbe allungare il Pnrr a suo piacimento. Perché invece non rallenta lo scorrere del tempo? Si potrà fare no? Se ci hanno raccontato che è possibile cambiare addirittura il clima...

Gildo Cervani