POSTA! – CARO DAGO, QUANDO IL SINDACO GUALTIERI FINALMENTE SI INSEDIERA' POTRÀ OCCUPARSI DELLE EMERGENZE DI QUESTA DISGRAZIATA CITTÀ, DIPENDENTI NETTEZZA URBANA, AUTISTI BUS, TASSISTI...VERE LOBBY CHE TENGONO IN OSTAGGIO ROMA - VOI CHE SAPETE LE COSE PER PRIMI: MA E' VERO CHE BIANCA BERLINGUER , FIRMATO IL CONTRATTO CON MEDIASET, CAMBIERA' IL COGNOME IN BERLUSGUER?

Riceviamo e pubblichiamo:

BIANCA BERLINGUER A LINEA NOTTE

Lettera 1

Voi che sapete le cose per primi..... ma e' vero che bianca berlinguer , firmato il contratto con mediaset , cambiera' il cognome in berlusguer ??

Grazie e saluti

Marco Funari

Lettera 2

Esimio Dago,

una modesta proposta agli attivisti di Ultima Generazione se vogliono combattere chi inquina veramente: invece di manifestare durante le gare di atletica (troppo facile e, soprattutto, incoerente: quanto inquinano gli atleti?), perché non trovano il coraggio di srotolare i loro striscioni in pista durante un gran premio di Formula 1?

bianca berlinguer silvio berlusconi 2

Bobo

Lettera 3

Dagovski,

Morgan è il testimonial perfetto della campagna della Destra contro le droghe

(tutte, non solo le canne).

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, mi sorge il dubbio che l’Italia, discretamente, stia diventando un paese normale! Dopo decenni nei quali la compagnia di bandiera Alitalia ha bruciato miliardi dei contribuenti italiani, la società è stata finalmente venduta.

jens stoltenberg a kiev

Ora anche la RAI sembra diventata una azienda normale, senza quei privilegi di personale con contratto da dirigente, benefit, auto, ecc. ma senza nessun incarico sembra una cuccagna finita...sarà un vero inizio?

FB

Lettera 5

Caro Dago, Nato, il mandato di Stoltenberg viene prorogato di un anno. Nessuno, nemmeno dietro pagamento, è disposto a intestarsi il disastro Ucraina?

Cocit

Lettera 6

francesco farioli

Caro Dago Faraioli allenatore laureato in filosofia senza essere stato mai giocatore: grande giornalone in estasi! Adesso visto che siamo disseminati di Università di tutti i tipi largo alle lauree in "Allenatorelogia" e stage al bar rionale....

Amandolfo

Lettera 7

Caro Dago,

vuoi un’idea di sostituzione etnica bella e pronta? Ecco, osserva quello che succede in Francia e in Belgio in queste ore!!

Saluti,

antonio tajani ppe

Marcello

Lettera 8

Sempre concreto, l’On. Dr. Salvini, che alla domanda di Zanchini sulle parole di Tajani, risponde: “Ma guardi, io faccio il ministro e per questo mi pagano gli italiani, e sto lavorando al nuovo codice della strada, sto andando a Milano per inaugurare una fermata della metropolitana e il ponte si farà”. Poi, solita propaganda…io, io, io…

(Comunque, ce lo meritiamo). (“RadioUno”, 4.VII.2023, ore 8 e 30).

P.s.

volodymyr zelensky

Su Santanchè: “Io ho assoluta fiducia nei colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione, il mio tempo è occupato dalle opere pubbliche”. Lui lavora come un matto!

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago, Zelensky: "Putin è debole, il suo potere si sta sgretolando". Vero. Con tutte le armi arrivate in Ucraina un bimbo dell'asilo lo avrebbe già sconfitto dieci volte.. Mentre Volodymyr è talmente imbranato che dopo quasi 500 giorni di guerra è riuscito a combinare praticamente "zero"!

P.T.

VITTORIO SGARBI

Lettera 10

A giudicare dai titoli di Repubblica, Stampa e Corriere, sembra che il

turpiloquio di Sgarbi sia più importante della Francia messa a ferro e

fuoco. Forse perché la seconda notizia contrasta la linea immigrazionista di questi giornali?

Laurenzio

Lettera 11

Ma il Travaglio che critica Verderami in quanto Spingitore di Leader per Insufficienza di Prove, è lo stesso Travaglio che nel tempo ha spinto prima Di Pietro, poi Ingroia, poi Grillo, poi Conte, senza dimenticare una spintarella a De Magistris? Ma non è che il vero portafortuna possa essere proprio lui?

Lettera 12

Dago colendissimo,

MARCO TRAVAGLIO

il caso Berlinguer ci conferma ancora una volta che la supremazia culturale di sinistra si è sempre basata sulla garanzia di posti di lavoro (nei media, nelle università, etc). La sora Bianca non ha avuto difficoltà – quando la situazione si è complicata - a transitare da una posizione di sinistra purissima al giornalismo trash.

Dopo l’ennesimo giro di valzer, la sua posizione in Rai era in fase di notevole ridimensionamento. A questo punto poteva anche andare bene il braccio armato di colui che è stato il nemico N° 1 della sinistra (leggasi Mediaset).

Che s'adda fa' pe' campa'.

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, Francia, colletta milionaria per l'agente che ha ucciso Nahel, solo 210 mila per famiglia del 17enne di origine algerine. Quando il popolo è libero di scegliere, sceglie. Chissà se a Macron e alla sinistra si è accesa la lucetta rossa... .

Matt Degani

Lettera 14

Caro Dago

dopo le polemiche sul linguaggio di Sgarbi, probabilmente al Maxxi di Roma non sarà mai esposta, perché inappropriata, l’opera di Piero Manzoni “Merda d’artista”.

scontri a parigi dopo la morte di nahel 3

Saluti, Usbergo

Lettera 15

Caro Dago, ricandidatura del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Elly Schlein: "Sento molto parlare di terzo mandato, vorrei ricordare che attualmente non è previsto dalla legge. Vorrei che il Pd si concentrasse sulle risposte da dare ai cittadini". Ma certo, si parli dei diritti Lgbt e della registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. Sono queste le cose che non fanno dormire gli italiani la notte!

Eli Crunch

Lettera 16

roberto gualtieri foto di bacco (1)

Caro Dago, il tuo (disgraziato) sito ha smascherato l'ennesima fake di "Repubblica" la ex gloriosa testata di Scalfari, ora diventato un giornalino di gossip e falsi scoop. I giornalisti democratici che vi lavorano non hanno nulla di dire?

FB

Lettera 17

Caro Dago, quando il sindaco Gualtieri finalmente si insediera' potrà occuparsi delle emergenze di questa disgraziata città, dipendenti nettezza urbana, autisti bus, tassisti...vere lobby che tengono in ostaggio Roma.

FB