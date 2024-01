POSTA! – CARO DAGO, SCHLEIN: “SIAMO PER REGOLAMENTARE IL FINE VITA”. FORSE PER LEI È PIÙ URGENTE REGOLAMENTARE IL FINE SEGRETERIA – MELONI ALLA CAMERA DA GIURÌ D'ONORE. DOPO LA SEPARAZIONE DA GIAMBRUNO FORSE AVREBBE PIÙ BISOGNO DI UN... ‘GIURÌ D'AMORE’” – GIANCARLO LEHNER: “BISOGNA ESSERE VERTICALMENTE ISLAMOFOBICI PER NON AVVISARE I DIRIGENTI DELLA SQUADRA DI RIAD DEL PERICOLO MOURINHO, SPECIAL SÌ, MA DI BOLLITO MISTO”

Caro Dago, Mes, Meloni alla Camera da Giurì d'onore. Dopo la separazione da Giambruno forse avrebbe più bisogno di un... "Giurì d'amore".

Marino Pascolo

Caro Dago, Cgil, '183mila lavoratori coinvolti in crisi industriali". Perché abbiamo un'industria «inclusiva»!

Sasha

Caro Dago,

i dirigenti del PD vanno in ritiro a Gubbio, donano tutto ai poveri e fondano l’Ordine dei Pentiti Democratici (PD).

L’elettore triste

Dago Draghi,

bisogna essere verticalmente islamofobici per non avvisare i dirigenti della squadra di Riad del pericolo Mourinho, special sì, ma di bollito misto.

Giancarlo Lehner

Caro Dago, Schlein: "Siamo per regolamentare il fine vita". Forse per lei è più urgente regolamentare il fine segreteria...

RPM

Caro Dago, 80 colpi di pistola per gambizzare un diciottenne!

Eh, non ci sono più i sicari di una volta.

Saluti.

Cips.

Caro Dago, il governo Meloni è pronto a cedere il quattro per cento di Eni per ricavarne due miliardi di euro. Quanto serve (forse) per sei mesi di accoglienza dei migranti?

Dario Tigor

Caro Dago, nell'eterna lotta tra pace e guerra non si può prescindere dal considerare il fatto che mentre per fare la guerra si può essere anche da soli, per fare la pace bisogna sempre essere almeno in due.

Se gli aggrediti non disponessero di armi per difendersi, gli immensi guadagni dei fabbricanti delle stesse - lamentati da pacifisti vari ed avariati - non cesserebbero, si sposterebbero solamente verso la lobby dei fabbricanti di burro e di vaselina. Cincinnato 1945

Caro Dago, Trump avvisa la Corte suprema: «Se sarò escluso dal voto sarà il caos». E qui Biden sta diverse spanne avanti: difficile superare il casino che è riuscito a creare lui dall'Ucraina al Medio Oriente!

Nino

Caro Dago,

Leggo sempre la versione di Mughini sperando ogni volta di trovarvi una corrispondenza di sentimenti. Non ricordo, ad oggi, di esserci mai riuscito. Deve essere a causa di un mio limite evidentemente. La cosa strana è che questa cosa non mi toglie il sonno.

Ferdinando Goffredo

Dago,

mi consenta: se per Renzi è doveroso che Del Mastro riferisca alle aule parlamentari in merito all' origine, la traiettoria e sul nome dell' armante il cane della pistola di Palazzolo, propongo che questa operazione di verità sia abbinata alla conoscenza delle modalità di esecuzione delle condanne a morte nel regno saudita.

Il senatore di Rignano, che di quel regno è un fine conoscitore, in particolare del rinascimento locale in atto, potrebbe autorevolmente aumentare lo spettro conoscitivo dei software della AI mondiale. Salam con osservanza.

- peprig –

Caro Dago

Giuseppe Conte si è presentato davanti al Giurì d'onore per confutare la Meloni sul Mes portando un faldone di 100 pagine. Al termine della lettura dell’elaborato, durata un ora e mezza, lui stesso ha ammesso di non aver capito quello che ha scritto.

Saluti, Usbergo

Caro Dago, Unrwa: "A Gaza rischiamo di perdere una generazione". Il vivaio di Hamas?

Ettore Banchi

Egregissimo Dago

Neom "NEOM", la città del futuro, la città del nuovo rinascimento avveniristico arabo avrà almeno una piazza intitolata a Matteo Renzi? Il nuovo Matteo I dè Medici dei paesi arabi, rinascimento o Matteo I mago stratega Do Nascimiento arabo.

Ps potreste chiedere al Senatore Renzi se Italiani di prima fascia Irpef possono andare ad abitarci nella nuova città del fuuro, o se come per Montecarlo soltanto residenti dal portafoglio plurimiliardario?!

Ufo molto interessati

Ps che bene che fate!

Caro Dago,

a chi ieri, preoccupato, si chiedeva se fra qualche anno dovremo pentirci dell'introduzione dell' intelligenza artificiale in quanto molti lavoratori perderanno il posto di lavoro vorrei chiedere se qualcuno si sia mai pentito dell'introduzione, avvenuta a partire dagli anni '50 del secolo scorso, delle macchine per la movimentazione della terra una sola delle quali toglieva il posto di lavoro a centinaia di operai che lavoravano con pala e piccone.

O vogliamo ritornare alla pala ed al piccone per aumentare l'occupazione ? Da che mondo è mondo il progresso fa “sparire” alcuni tipi di lavoro e ne fa “nascere” di altro tipo. L’esperienza di quanto avvenuto in passato dimostra che se il progresso avanza rende incontestabilmente migliore la vita dell’uomo sulla terra. Non penso che ciò non accadrà anche per l’intelligenza artificiale.

Pietro Volpi