Lettera 1

Caro Dago, Cremlino: "Reazione ferma se l'Ucraina entra nella Nato". Putin non si preoccupi, Biden ha già detto che non entra...

Axel

Lettera 2

Caro Dago

Si aprono indagini su chi ha imbrattato 4 auto mentre per chi spacca vetri, ruba gomme, batterie e pezzi di ricambio vari, non si può fare niente.

Signoramia

Lettera 3

Caro Dago, Zelensky: "Nato dia risposta unitaria su adesione Ucraina". Ma Biden gli tira un mattone in testa: "Kiev nella Nato? Ogni decisione dopo la fine della guerra". Ciao ciao Volodymyr. A Sleepy Joe interessano le Presidenziali 2024, non l'Ucraina...

E.S.

Lettera 4

Caro Dago, Biden: "Kiev non è pronta a far parte della Nato. Deve soddisfare altri requisiti. Non c'è unanimità tra i Paesi membri e farlo ora nel mezzo di un conflitto significherebbe entrare in guerra con la Russia".

Com'era quella storiella? "Putin ha invaso l'Ucraina per non trovarsi la Nato al confine e adesso se la ritrova in Ucraina, Svezia e Finlandia". Due terzi della storiella erano una balla: è entrata solo la Finlandia.

SdA

Lettera 5

Caro Dago, il presidente americano Joe Biden è stato filmato sabato mentre prendeva il sole a Rehoboth Beach, nel Delaware, insieme alla moglie Jill e sua nipote Finnegan. Uno di quei famosi Paesi dove, per opportunità e senso etico, un Presidente si dimette se alla Casa Bianca viene trovata della cocaina. Mica come da noi, con la Santanchè, Delmastro e La Russa ancora al loro posto!

Samo Borzek

Lettera 6

Caro Dago,

Aspettando di sapere cosa sia successo tra il figlio di La Russa e la ragazza, Certo che sarebbe ora di chiedere a Meloni (ma le opposizioni dove sono? Al Twiga?) se per la sinistra a morra cinese donna violentata perdeva contro clandestino, per la Meloni e la destra a morra cinese donna violentata viene battuta da figli di amici di partito? Giuro. Frase vera dell’attuale premier. E la castrazione chimica per stupratori tanto richiesta da Fratelli d’Italia…?

Saluti alla morra cinese,

Lisa

Lettera 7

Caro Dago, Olanda, Rutte non si ricandida: "Lascio la politica". Siamo alla frutta. Solo nell'Occidente idiota, benestante e opulento si può essere così stupidi da far cadere i governi perché non sono abbastanza ben disposti ad accogliere i migranti che scardineranno il nostro sistema e la nostra società. Ci meritiamo di essere cancellati come i dinosauri!

P.T.

Lettera 8

Dago, carissimo,

il ministro Adobi non ama le ostentazioni, a meno che non siano le sue.

Bêtise oblige. Cordialità dismesse (per non farmi notare troppo).

Ivan Viola

Lettera 9

Caro Dago

Attilio Fontana e il suo proscioglimento nel cosiddetto "caso camici". Il tempo è galantuomo. Ma leeeeeeeento.

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Caro Dago, il Cremlino conferma l'incontro tra Putin e Prigozhin.. Il leader russo ha incontrato quello che voleva rovesciarlo col "golpe" e la "guerra civile"? O Vladimir è come Gesù che porge l'altra guancia, piuttosto improbabile, o i nostri grandi analisti ed esperti si son fatti menare per il naso e non hanno capito una mazza di quel che stava accadendo in Russia.

E l'unico ad averci preso è stato Edward Luttwak che aveva parlato di "rivendicazione sindacale". Comunque su questa guerra l'Occidente non ne azzecca una. Siamo passati dalla certezza che la Russia sarebbe collassata grazie alle sanzioni, alle bombe a grappolo (perche siamo rimasti senza munizioni) e gli F-16. Disastro!

GS

Lettera 11

Illuminato Drago,

l'amico e sodale Facci è preso di mira dai compagni che sbagliano ed hanno sempre sbagliato. Codesti eredi di Andrej Januar'evic Vyšinskij lo attaccano soprattutto perché rimase accanto a Bettino sino all'ultimo. In soccorso del bravo Filippo accorre il grande Mughini.

La difesa dello juventino è certo gradita, ma noi craxiani del covo di via Boezio ci chiediamo: dov'era nascosto Mughini, quando il manipulitismo assassinava Craxi e il liberalsocialismo?

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Giorgina, Giorgina….ma non eri tu la madre, la cristiana? Sarà il caso che questi qui li porti in discarica alla svelta.

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago viste da un punto di vista linguistico le nomine papali domenica Angelus da San... Pedro....

Amandolfo

Lettera 14

CARO DAGO.Vedo sul tuo sito le immagini del FANTASMAGORICO testamento Fascina.Orbene quello che mi sembra.....MOLTO STRANO...( modalità a parte di ...""APPARIZIONE"") è che secondo i miei occhiali ..... le differenze dalla scrittura del SUPERSILVIO ....mi sembrano ....BEN VISIBILI AD OCCHIO NUDO !....... Forse ricorrere a qualche esperto grafologo .....NO...??? forse si ....forse no...???.UN SALUTO ALEX

Lettera 15

Avanza la cultura dei nuovi padroni d’Italia.

Un sentito ringraziamento a Santanchè, Sgarbi, Facci, La Russa, Giuli, Sangiuliano…

per ora, ma se ne aggiungeranno altri, il frutto non cade distante dall’albero, e non si può cavar sangue dalle rape…

Giuseppe Tubi

Lettera 16

Dago,

Che la giustizia italiana abbia bisogno di riforme e' evidente. Nel processo al figlio di grillo, indipendentemente dall'esito, un giudice e' stato trasferito e pare si debba ricominciare di nuovo. Cose folli. Soldi nostri per pagare altri magistrati, cancellieri e tutta la compagnia, un sacco di tempo perso. Ed ancora protestano perche' qualcuno vuole cambiare qualcosa. Altro che destra autoritaria governo.

MP

Lettera 17

Caro Dago, il quotidiano francese Libération scrive, citando fonti di intelligence occidentali che hanno parlato a condizione di rimanere anonime, che il 1 luglio Prigozhin è stato convocato al Cremlino da Putin. Chissà se sono le stesse fonti anonime, molto "intelligence", che l'anno scorso sostenevano che Putin avrebbe dovuto terminare l'operazione militare speciale entro il 9 maggio 2022, giorno della parata per l'anniversario della vittoria sul nazismo nella Piazza Rossa a Mosca?

Tas

Lettera 18

Caro Dago, “Giuseppe Garibaldi ha scritto la Divina commedia e Pascoli era un pittore”.

Gli asini sempre ci sono stati e sempre ci saranno. La differenza è che ora li promuovono, sull'onda del 9 in condotta a chi spara pallini in faccia all'insegnante.

Non avendo capito che certi personaggi - poi colpevoli facilmente quantomeno di incuria pazzoide da incapacità - ormai fanno morti quotidiani dovunque si trovino a "lavorare" e non: dalle RSA ai SUV. Cincinnato 1945

Lettera 19

Caro Dago,

tu l’hai capito cosa significhi quando, in particolare i politici, dicono di parlare “da mamma” o “da papà”?

Vorrà dire che se parlassero semplicemente da esseri umani con l’uso della ragione direbbero l’opposto? Che non rifiutano compromessi per la famiglia o provano a giustificare qualcosa dalla parte opposta alla giustizia? Si arrampicano sui vetri o ci stanno prendendo per i fondelli?

Intanto abbiamo figli ultimi in Europa per senso civico, voglia di studiare e lavorare, conoscenza di lingue straniere nonché dell’arte del loro Paese, laureati.

Francesca