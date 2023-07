POSTA! – CARO DAGO, SULLA VICENDA DEL FIGLIO DI LA RUSSA FAREMO GLI INDIANI VISTO CHE PARLIAMO DI APACHE, FRATELLO DI GERONIMO E COCHIS? - M5S E PD HANNO TANTO INSISTITO AFFINCHÉ LA SANTANCHÈ VENISSE A DARE RISPOSTE "AGLI ITALIANI" IN PARLAMENTO. MA ORA CHE, GRAZIE ALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL COVID, QUESTA OPPORTUNITÀ SARÀ DATA ANCHE A CONTE E SPERANZA, NON SEMBRANO PIÙ ESSERE TANTO ENTUSIASTI... COME MAI?

Riceviamo e pubblichiamo:

LEONARDO APACHE LA RUSSA

Lettera 1

Presunto stupro commesso dal figlio di Grillo, presunto stupro commesso dal figlio de La Russa. Tutto da verificare nelle sedi opportune, ma per ora sono scandali che rispettano il criterio della par condicio.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 2

Reverendissimo Dago,

so bene che ci si riferisce ad un altro Continente ma....sulla vicenda del figlio dell’ On. La Russa faremo gli indiani visto che parliamo di Apache, fratello di Geronimo e Cochis ?

ciro grillo 9

Sempre Tuo Mullah

Lettera 3

Caro Dago, chissà se terminato il suo lavoro di badante la neo milionaria Fascina troverà il tempo di partecipare ai lavori della Camera, per i quali percepisce un ricco stipendio da parte degli italiani...vedremo.

FB

Lettera 4

Caro Dago, dopo quanto successo in Francia in questi giorni, il Pd avrà ancora il coraggiio di insistere con la pagliacciata dello "ius soli"?

Ugo Pinzani

IL CASO SANTANCHE VISTO DA GIANNELLI

Lettera 5

Caro Dago, M5s e Pd hanno tanto insistito affinché la Santanchè venisse a dare risposte "agli italiani" in Parlamento. Ma ora che, grazie alla Commissione d'inchiesta sul Covid, questa opportunità sarà data anche a Conte e Speranza, non sembrano più essere tanto entusiasti... Come mai?

Soset

Lettera 6

Caro Dago, si vuole che l'avviso di garanzia arrivi prima al diretto interessato che ai giornali? Centomila euro di multa e i magistrati staranno ben attenti a chi lo inviano! Come in tutte le professioni chi sbaglia paga.

Spartaco

Lettera 7

VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN

Caro Dago, il cardinale Parolin al Tg1: "La pace in Ucraina dovrà essere una pace giusta". La solita frase idiota radical chic che fa il paio col "Mai più" pronunciato dopo una qualche tragedia. La pace sarà quella che si potrà fare al momento in cui si farà. Com'è sempre successo.

Arty

Lettera 8

Caro Dago, Istat: "Mai così tanti ultracentenari in Italia, nel 2023 sono 22mila". Ecco perché consigliano il richiamo anti Covid ogni12 mesi: se si va avanti così l'Inps porta i libri in tribunale!

Jantra

IGNAZIO LA RUSSA CON IL FIGLIO LEONARDO APACHE

Lettera 9

Caro Dago

testamento di Berlusconi. E' tutto un susseguirsi di: "Ci sei tu?".

Saluti, Usbergo

Lettera 10

Esimio Dago,

imputazione "coatta" per Andrea Delmastro per il caso Cospito. Ma chi l'ha formulata? Finocchiaro (*)?

(*) mitico macellaio interpretato da Angelo Bernabucci in "Compagni di scuola" di Verdone.

Bobo

DELMASTRO LINDO - MEME BY CARLI

Lettera 11

Caro Dago, gli Usa annunceranno oggi l'invio di bombe a grappolo, ma il Pentagono ha specificato che in caso di fornitura si tratterebbe di ordigni con un basso grado di letalità. Ah, ecco. Quelli che quando arrivano al suolo esce il cartello con la scritta '"Boom"?

Bibi

Lettera 12

Caro Dago, gli errori dei maturandi. Garibaldi ha scritto "La divina commedia", Giivanni Pascoli era un pittore, gli ebrei venivano deportati nei campi di "concentrazione" e Sergio Mattarella chi sarà mai? Insomma, gli studenti non sono fluidi solo sessualmente, ma anche dal punto di vista dell'istruzione. Saranno contenti a sinistra, visto che la scuola è da decenni un loro orticello...

GS

Lettera 13

giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella parata 2 giugno

Caro Dago, il presidente Biden ha approvato la fornitura di munizioni a grappolo statunitensi per l'Ucraina. Notizia allarmante e imbarazzante. Avrà capito cos'ha fatto ("Putin sta perdendo la guerra in Iraq") o lo tengono lì solo come figurante per fargli firmare decisioni altrui? È capace di intendere e volere?

Nino

Lettera 14

Caro Dago

Ormai i partiti eleggono il primo che passa. Sconosciuti totali che non erano manco iscritti fanno i segretari e/o i presidenti. Visto che in Forza Italia si è liberato un posto, passare per caso sotto la sede potrebbe essere un'ottima occasione per fare carriera.

Signoramia

Lettera 15

LA SELEZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE DI FRATELLI DITALIA - VIGNETTA ELLEKAPPA

Caro Dago, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo essere partito da Praga alla volta della Turchia, è atterrato inaspettatamente a Bratislava per una breve sosta.. Sta cercando un luogo dove andare in esilio?

A.Reale

Lettera 16

Caro Dago, secondo la Corea del Sud, il piano del Giappone sul rilascio in mare dell'acqua contaminata dall'impianto nucleare di Fukushima kushima, se realizzato come previsto, soddisferebbe gli standard internazionali, compresi quelli dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Come no. E poi gli asini cominceranno a volare... Acqua contaminata dall'impianto nucleare, bombe a grappolo, proiettili all'uranio impoverito... Quello che fa l'Occidente è tutto meraviglioso. Cattivi sono sempre gli altri.

P.T.

DISASTRO NUCLEARE FUKUSHIMA

Lettera 17

Egregio sig. dago:

In sicilia il capo della cosca di Portanuova è uscito di galera perchè il giudice ha dimenticato di notificare un atto. A Milano (fosse per loro) la Santanchè entra in galera anche se il giudice non ha notificato un atto. In tutti e due i casi gli interessati lo avrebbero saputo per vie traverse. Come dico sempre io, con medici meccanici e giudici è sempre una questione di cu.. fortuna.

Antonio