POSTA! – CARO DAGO, VON DER LEYEN: “NAVALNY UCCISO INTENZIONALMENTE, PUTIN SPIETATO". IL PUTIN DA CUI LA GERMANIA, FINO A L'ALTRO IERI, ACQUISTAVA IL GAS AL PREZZO DI UN TERZO RISPETTO AL RESTO D'EUROPA? - LA MINISTRA DEGLI ESTERI TEDESCA, ANNALENA BAERBOCK: "STIAMO ADOTTANDO IL TREDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA". SE SARÀ EFFICACE COME I 12 PACCHETTI PRECEDENTI, PUTIN PUÒ INIZIARE A FESTEGGIARE DA SUBITO: LA PACCHIA CONTINUA!

Riceviamo e pubblichiamo:

MATTEO RENZI - 3

Lettera 1

Caro Dago, Renzi: " alle europee faremo più del 4%"; se non lo raggiunge cosa fa si dimette da senatore semplice di Riad?

FB

Lettera 2

Caro Dago, Von der Leyen conferma: "Mi ricandido alla Commissione, l'Ue per me è casa". Detta proprio in "soldoni"...

Piero Nuzzo

giorgia meloni ursula von der leyen vertice italia africa

Lettera 3

Caro Dago, Rapporto Unicef: "In Europa 20 milioni di bambini a rischio povertà, 1 su 4. Ecco perché l'Italia accoglie i bimbi dei terroristi di Hamas: se c'è tanta abbondanza di risorse...

Edy Pucci

Lettera 4

Caro Dago, Ghali: "Pace non è contro qualcuno ma per tutti". Ottimo. Allora basta che i terroristi di Hamas liberino gli ostaggi e si consegnino, per rispondere del crimine commesso il 7 ottobre 2023, e saremmo a cavallo?

Nick Morsi

Lettera 5

FABIO FAZIO E GHALI

Caro Dago, Alessandra Ghisleri: "[...] la transizione ecologica, un tema caldo e di crescente importanza per gli italiani, con un numero sempre maggiore di persone che si rendono conto dell'urgenza di adottare pratiche sostenibili per proteggere l'ambiente e contrastare il climate change". E infatti basta vedere quanti rinuncino all'utilizzo dell'automobile, preoccupati come sono di non inquinare: strade deserte come ai tempi delle carrozze...

Dirty Harry

Lettera 6

A Dagospia.

La verità per carità.

Volodymyr Zelensky a Davos

In Ucraina il problema vero non è la mancanza di munizioni o di nuove armi per i combattenti ucraini. Sì mancano, ma non è tutto. Arriveranno prima o poi.

Quello che manca in Ucraina è il morale.

Chi combatte è stanco e non vede un futuro di riscossa, ma pensa solo a salvare la pelle. Chi sta dietro le linee evita di combattere e chi può fa di tutto per non essere arruolato. Le famiglie sono divise o distrutte. La corruzione è dilagante, per ammissione stessa dei capi ucraini. La vita sociale è uno sfacelo.

LUIZ INACIO LULA DA SILVA CON ELLY SCHLEIN

Un popolo in queste condizioni come può pensare di vincere una guerra? Quando poi si sta combattendo esclusivamente nel proprio suolo patrio? Se continua così a quando la caduta del regime ucraino? E’ questa la condizione necessaria per avere almeno una tregua?

Putin vincerà le elezioni prossime e si assicurerà altri anni di potere e potrà fare quello che vuole. In Ucraina invece le elezioni politiche dovrebbero esserci quest'anno, ma non sono ancora state indette.

Olho.

Lettera 7

Caro Dago, che squallidi personaggi girano per il mondo, prendiamo quel tale Lula, che sulla guerra di Israele contro Hamas ha le idee chiarissime (come tutti gli idioti) mentre sulla morte di Navalny ordinata dal suo amico Putin, mandante di decine di omicidi, è stranamente prudente.

FB

Lettera 8

NAVALNY E LA MOGLIE YULIA

Caro Dago, Navalny, la moglie: "Avvelenato con Novichok". Come no! Al latte o fondente?

M.H.

Lettera 9

Caro Dago, oggi tutti in piazza alla fiaccolata "Per Navalny, per la libertà", su iniziativa del leader di Azione, Carlo Calenda. E il festival dell'ipocrisia non sarebbe completo senza una marea di video postati sui social con i telefoni prodotti in Cina, nota patria delle libertà, dei diritti, della democrazia e del rispetto del dissenso...

Camillo Geronimus

alexei navalny vladimir putin

Lettera 10

Caro Dago, "Putin ha ucciso mio marito", sarebbe stato avvelenato con il Novichok e le autorità russe avrebbero nascosto il corpo in attesa che spariscano le tracce dell'agente nervino dal cadavere. La denuncia è della vedova dell'attivista russo, Yulia Navalnaya. Sicuro. È il disperato tentativo di Vladimir per ingraziarsi l'Occidente a un mese dalle elezioni...

A.Reale

Lettera 11

Caro Dagos,

VINCENZO DE LUCA

poliamore o polisportiva, che differenza fa? L'importante è partecipare, non importa vincere, ma nemmeno il tipo di competizione, a vincere o a perdere o pareggiare, fatti i conti con il team con cui giocarsela. L'individuo, fulcro della civiltà occidentale, è in via di liquidazione: le sue scorie riempiono cronache e statistiche: non tutte liete.

E la famiglia? Stesso destino. Non essendoci identità madrepatrie, che rimane? Tutto un disfacimento: i "valori occidentali" in formato (famiglia) esportazione, a suon di bombe, sono questi? Le bombe sono l'esito bellico di questa implosione: e la denatalità, solo igiene del mondo (finché basta), è un segno di uno spasmo pre-agonico.

Raider

Lettera 12

Caro Dago, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock: "Stiamo adottando il tredicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che terrà conto anche delle conseguenze della morte del dissidente russo Alexei Navalny". Se sarà efficace come i 12 pacchetti precedenti, Putin può iniziare a festeggiare da subito: la pacchia continua!

Bobby Canz

Lettera 13

Caro Dago,

ANTONIO TAJANI ANNALENA BAERBOCK

mi ha davvero molto amareggiato l'avvenuta identificazione delle persone che hanno omaggiato il povero Naval'nyj, posando fiori accanto alla sua foto. Un atto che rievoca liste di proscrizione e giorni davvero tristi della nostra storia. Adesso chiunque protesta deve venire manganellato e/o identificato nella migliore delle ipotesi dalla polizia ?

Abbiamo diritto ad essere liberi di manifestare pacificamente se non è apologia di reato senza essere spiati dalla digos, ma che scherziamo ?! Non stanno esagerando ? dobbiamo iniziare a preoccuparci ?

Mala tempora currunt

saluti

LB

Lettera 14

VINCENZO DE LUCA CONTRO GIORGIA MELONI: LAVORA TU, STRONZA

Caro Dago, Von der Leyen: "Navalny ucciso intenzionalmente, Putin spietato". Il Putin da cui la Germania, fino a l'altro ieri, acquistava il gas al prezzo di un terzo rispetto al resto d'Europa?

Eh, chissà che rimandare Navalny in Russia, dopo averlo curato per l'avvelenamento del 2020, non facesse parte del "pacchetto" per ottenere dalla russa Gazprom prezzi favorevoli sulle forniture energetiche. All'epoca non parve molto sensato che il principale oppositore del regime russo volesse tornare di sua iniziativa a Mosca, come ci è stato raccontato, per farsi arrestare...

Mark Kogan

vincenzo de luca prova a entrare a palazzo chigi - 2

Lettera 15

Caro Dago

il marciatore capitolino Vincenzo De Luca è sulla buona strada per finire come diversi influencer. Da idolatrato e seguito a imbarazzante e appestato.

alexei navalny e la moglie yulia 2

Saluti, Usbergo

VINCENZO DE LUCA DAVANTI A PALAZZO CHIGI ANTONIO TAJANI ANNALENA BAERBOCK alexei navalny e la moglie yulia 1 VINCENZO DE LUCA DAVANTI A PALAZZO CHIGI