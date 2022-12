POSTA! – CARO DIRETTORE, POTREBBE RICORDARE ALLA SANTANCHÉ CHE IL FENOMENO DEGLI STABILIMENTI CHE OCCUPANO TUTTA LA SPIAGGIA È ESCLUSIVAMENTE ITALIANO? LE BASTEREBBE FARE UN GIRETTO SULLE COSTE EUROPEE DI FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO, OLANDA E GERMANIA PER RENDERSENE CONTO. IN QUESTI PAESI LE SPIAGGE SONO TENUTE PULITE DAI COMUNI CON (ANCHE) I SOLDI DEL MINISTERO DEL TURISMO…

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 7

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, inchiesta Qatar, Metsola: "Sono infuriata, democrazia Ue sotto attacco". Ma quale attacco, è stata venduta!

L.Abrami

Lettera 2

Caro Dago, Melbourne, Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro nella finale dei 1500 stile uomini ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Non solo luce e gas, bisogna risparmiare anche sull'acqua?

Giacò

Lettera 3

antonio tajani alla ministeriale nato

Caro Dago, Ucraina, Tajani a Parigi: "Pronti a fare la nostra parte per i civili". E i militari feriti? Figli di un dio minore?

Tuco

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, Giorgia Meloni al G7: "Pieno sostegno a Kiev, anche militare". Quaranta giorni di naja breve e via: tutti a combattere per Zelensky?

SdA

Lettera 5

GIORGIA MELONI

Caro Dago, Borrell: "Non c'è accordo sul nono pacchetto di sanzioni alla Russia". Sarebbe di sprone un "intervento" modello Qatar?

Ranio

Lettera 6

Caro Dago, sui diritti umani la sinistra ha raccontato agli elettori sacchi di frottole e poi li ha riempiti coi soldi.

Pop Cop

Lettera 7

Caro Dago,

cuore a sinistra e portafoglio a… sinistra, và !

Saluti, Usbergo

Josep Borrell

Lettera 8

Dago,

Sulle ong, che oltre a trafficare in esseri umani, pensano al loro tornaconto economico, vale il detto dell'esperto, fu, Giulio Andreotti: a pensare male si fa peccato, ma molte volte si azzecca!

MP

Lettera 9

Caro Dago,

IL CANE DELLA CIRINNA - MEME

per essere candidabili ai premi Oscar, i film devono rispettare i rigidi criteri imposti dalla cultura "Woke" che ha come obiettivi l'inclusività e la lotta alle discriminazioni razziali, culturali e di genere.

Visto che i prossimi mondiali di calcio si svolgeranno (anche) negli Stati Uniti, è possibile che vengano imposti (pena esclusione) gli stessi criteri anche alle squadre di calcio (un primo indizio è l'accusa di razzismo mossa nei confronti dell'Argentina priva di calciatori di colore). Mancano quattro anni, ma cominciamo a preparare i pop corn: ci sarà da ridere (se non ci fosse da piangere...).

Gualtiero Bianco

Lettera 10

Pare che alla ex vicepresidente dell'Europarlamento abbiano sequestrato una somma totale di circa 750.000 €. Praticamente 30 cani della Cirinnà.

Renzi con bin Salman nell’opera di Harry Greb apparsa a Roma

Signoramia

Lettera 11

Dagovski,

Fondi Arabi.

Almeno Renzi emette regolare fattura.

Aigor

Lettera 12

Dago colendissimo,

i sacchi di soldi sequestrati dalla polizia belga (ben oltre un milione di euro) rappresentano solamente una rata. Presumibilmente nel corso dell’ultima dozzina d’anni le rate sono state molteplici, ad esempio qualche dozzina di milioni.

antonio panzeri

E questo solo dal Qatar! E le altre petromonarchie, gli amici russi, cinesi e magari anche turchi? Senza scordare le “donazioni” anche nei singoli paesi della UE. Certo è che queste autocrazie avrebbero tutto il diritto di lamentarsi: ma quanto costano questi europei!

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Dago,

Oltre a farci riconoscere sempre, la maggior parte dei corrotti all'europarlamento e' italiana e di sinistra, alla faccia della rettitudine morale tanto sbandierata; balza agli occhi che la polizia non va tanto per il sottile e che destituzioni ed esclusioni sono state immediate, altro che presunzione di innocenza e chiacchiere varie.

MP

soldi trovati a casa di eva kaili e panzeri

Lettera 14

Caro Dago, inchiesta Qatar, disarcionata Eva Kaili dalla vicepresidenza del Parlamento Europeo, ora resta da vedere quanti sono i sotto-Panzeri parlamentari coinvolti.

Marino Pascolo

Lettera 15

Direttore

potrebbe ricordare alla Santanché che il fenomeno degli stabilimenti che occupano tutta la spiaggia è un fenomeno esclusivamente italiano. Le basterebbe fare un giretto sulle coste europee Francia, Spagna, Portogallo, Olanda e Germania per rendersene conto.

In questi paesi le spiagge sono tenute pulite dai comuni con (anche) i soldi del ministero del turismo.

volodymyr zelensky intervistato da david letterman

Paolo Ferraresi

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, Conte: "Non è con quiz e slogan che si costruisce la pace". Con i "vaffa"?

Claudio Coretti

Lettera 17

Tuco

Lettera 18

I SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNA - MEME

Caro Dago, inchiesta Qatar, sigilli anche negli uffici di alcuni eurodeputati a Strasburgo, tra cui l'eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino. Hanno sigillato anche la bocca di Enrico Letta? Ha tanto parlato sulle "influenze" di Putin sul centrodestra e ora non sente il bisogno di dire qualcosa?

Pino Valle

Lettera 19

Caro Dago, colloquio tra Putin e Xi entro la fine dell'anno. Finalmente un passo avanti per i diritti della comunità Lgbtqia+!

Fritz

Lettera 20

mohammed bin salman e matteo renzi il murale a roma

Caro Dago, come risolvere il dilemma tra contanti e carta.. che non ci fa dormire la notte? Semplice. Non stampiamo più moneta e bona notte ..ar secchio. Risparmiamo così la carta ed evitiamo alla signora vice Presidente dell'Europarlamento il fastidio di dover inzeppare di centoni i propri borsoni.

Antonio Pochesci