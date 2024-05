POSTA! – DAGOSANTO & DANNATO, SE IL PAPA PARLA IN MODO RISERVATO AI SUOI VESCOVI E UN BIRICHINO RIVELA A TE IL GRAN SEGRETO... VUOL DIRE CHE HAI PROPRIO DEI SANTI IN PARADISO – EMMANUEL MACRON A DRESDA: "LA RUSSIA HA ATTACCATO L'UCRAINA E POTREBBE ESSERE TEORICAMENTE QUI DOMANI O DOPODOMANI". MA VIVE SU MARTE? I RUSSI SONO GIÀ IN GERMANIA: UN GIORNO SÌ E L'ALTRO PURE VENGONO SMASCHERATE SPIE DI PUTIN…

Lettera 1

Caro Dago, la "frociaggine" e le "checche" di Papa Francesco? Sarebbe stato più semplice dire "Vota Vannacci"!

Ezra Martin

Lettera 2

200 milioni di buco per Benetton. Li paghi con i soldi presi per Autostrade. Gli avanzano 4 miliardi per la vecchiaia.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Brescia, Mattarella: "Gli ideatori della strage di piazza della Loggia rivolevano il fascismo". Chissà... Poi magari si sarebbero accontentati anche di un Premio Nobel alla Letteratura ad un ex repubblichino...

SL

Lettera 4

Caro Dago, "Frociaggine", Santa Sede: "Papa Francesco non voleva offendere, nella Chiesa c'è spazio per tutti". Ma certo. L'importante è che abbia sdoganato il termine: ora tutti potranno usarlo "senza voler offendere"...

Theo

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, Borrell: "Legittimo colpire in Russia con armi Ue". Non si preoccupi. Se temeva di apparire meno idiota di Stoltenberg, ora è riuscito a riacciuffare la parità...

Edy Pucci

Lettera 6

ma si che ha fatto bene il santo padre ad essere diretto e schietto con i suoi

vescovi, tanto più che erano a porte chiuse, ma poi vorrei davvero sapere, al netto delle

ipocrisie, chi di noi (quando non temiamo di essere ascoltati) non utilizza gli stessi epiteti? Si tratta solo di termini di uso comunissimo, largamente diffusi...sbaglierò ma le battaglie sulle parole non mi pare che servano a molto... Viva Francesco, uno come noi !

saluti

LB

Lettera 7

Caro Dago, Emmanuel Macron a Dresda: "La Russia ha attaccato l'Ucraina e potrebbe essere teoricamente qui domani o dopodomani". Ma vive su Marte? I russi sono già in Germania: un giorno sì e l'altro pure vengono smascherate spie di Putin.

Simon Gorky

Lettera 8

Caro Dago, "Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Caivano si è presentata al governatore campano Vincenzo De Luca. Colpito e affondato: lui e tutte le pseudo femministe della sinistra.

Axel

Lettera 9

Caro Dago, frociaggine o premierato? Cosa "preoccuperà" di più il cardinale Zuppi?

Nereo Villa

Lettera 10

Caro Dago, dopo tanto "orgoglio gay", finalmente Bergoglio etero!

John Reese

Lettera 11

Adesso anche mostrare le meraviglie di Pompei e' "indelicato",gli studenti sono troppo stressati per essere interrogati e per imparare a leggere e scrivere,il papa non puo' esprimersi in modo colorito verso un mondo "diverso" che va in giro sempre piu' con la pancia e le chiappe al vento e sostiene l'Islam integralista,pero' c'e' chi mostra i muscoli perche' vuole fare la guerra alla Russia......mandiamo al fronte questa generazione che sverrebbe al primo "bau" dell'armata rossa?

Giovanna Maldasia

Lettera 12

ma se il Papa parla in modo riservato ai Suoi Vescovi e un birichino rivela a Te il gran Segreto... vuol dire che hai proprio dei Santi in Paradiso. DagoSanto & Dannato.

Rob

Lettera 13

Caro Dago, Onu, Guterres dopo l'attacco a Rafah: "Questo orrore deve finire". Sì, i terroristi di Hamas devono arrendersi e consegnarsi...

Soset

Lettera 14

Caro Dago, in Niger, un gruppo di uomini armati ha attaccato il villaggio di Kuchi, uccidendo almeno sette persone e sequestrandone 150. L'Onu faccia finta di nulla e continui ad occuparsi solo di Israele...

Martino Capicchioni

Lettera 15

Caro Dago, «frociaggine», difendiamo il "diritto" di Papa Francesco ad esprimersi come gli pare: viva l'Italia dei diritti!

Greg

Lettera 16

Ma la parola del papa non e' infallibile? Se ha parlato contro i gay, che se ne facciano una ragione! O, con la mala abitudine in voga adesso, si contesta tutto quello che non aggrada? E dov'e' finita l'oggettivita' delle cose, l'onesta' intellettuale, quello che e' giusto o sbagliato?

MP

Lettera 17

dopo averci informato che il DUTY FREE DI FIUMICINO non ritira la denuncia nei confronti dell'On. Fassino, puoi anche indicarci dove si trova questo esercizio commerciale perchè mi sento in dovere, passando per Fiumicino, di passare a fare acquisti da loro: lo meritano.

Fabbixio

Lettera 18

Che ingenui quelli del PD!

Avrebbero potuto anche loro mettere nel simbolo del partito: "Berlinguer Presidente"!

Lettera 19

Caro Dago

se non fa un buon risultato Angelo Bonelli promette di tingersi di verde una ciocca di capelli. Ma avrebbe già dovuto radersi a zero solo per aver fatto eleggere Aboubakar Soumahoro !

Saluti, Usbergo