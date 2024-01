POSTA – DOVE SONO LE ANIME BELLE DELLA SINISTRA, CHE SI SONO SPAVENTATE PER I SALUTI ROMANI, DI FRONTE ALLE VIOLENZE DEI LORO "PROTETTI" CHE IN TENUTA DA SOMMOSSA VOLEVANO AGGREDIRE LO STAND DI ISRAELE A VICENZAORO?” – “CARO DAGO, ABITO A BOLOGNA, E DA QUALCHE GIORNO IL MIO PROBLEMA È QUELLO DI NON SUPERARE I 30 KM. GIÀ NON MI POSSO PERMETTERE DI ANDARE AL CINEMA, FIGURATI SE POSSO PERMETTERMI DI PAGARE MULTE. HO QUINDI DECISO DI…”

Lettera 1

Caro Dago, dove sono le anime belle della sinistra, giornalisti, scrittori, attori con la firma facile, commentatori, che si sono spaventate per qualche saluto romano e sono tranquille e silenziose di fronte alle violenze dei loro "protetti" che in tenuta da sommossa volevano aggredire (democraticamente per carità) lo stand di Israele a Vicenza? Se questa è la loro democrazia ben venga altro....

FB

Lettera 2

Caro Dago, Usa 2024, DeSantis si ritira: "Gli elettori vogliono Trump". Come al solito i giornaloni non avevano capito nulla. Dopo le elezioni di "Medio termine" avevano scritto che Trump era "finito" e che il governatore della Florida avrebbe fatto man bassa di consenso tra i repubblicani. Chissà se adesso chiederanno scusa per il gigantesco abbaglio...

Leo Eredi

Lettera 3

Caro DAGO,La G.U. pubblica il bando per l'assunzione di 100 assistenti parlamentari.Ma come NON avevano detto che riducendo il numero dei parlamentari si sarebbero ridotti i costi ???

SALUTI- ALE

Lettera 4

caro Dago,

abito a Bologna, e da qualche giorno il mio problema è quello di non superare i 30 km. Già non mi posso permettere di andare al cinema, figurati se posso permettermi di pagare multe. Ho quindi deciso di andare sul sicuro, letteralmente parlando, viaggiando regolarmente a 20 km. orari.

Non penso esistano problemi, considerato che ''camminerò'' solo 10 km in meno della velocità massima consentita. Inoltre contribuirò, nel mio piccolo, ad evitare ulteriori incidenti. Se poi qualcuno, cercando di sorpassarmi, cadrà nel tranello degli autovelox, quelli sono cavoli suoi. A mali estremi, estremi rimedi

Tonyborg

Lettera 5

caro Dago,

Problema: quanto tempo ci mette un'auto che viaggia a 30 km. all'ora a superare un'auto che viaggia a 28 km. all'ora?

Tonyborg

Lettera 6

Caro Dago,

leggo che la destra sta cercando di occupare tutte le poltrone, ma queste poltrone erano vuote o occupate da tempo immemorabile da gente di sinistra e adesso c'è una doverosa alternanza?

Giorgio

Lettera 7

Caro Dago, israeliani alla fiera di "VicenzaOro", Elly Schlein tace. Indignata perché l'azione dei centri sociali non è andata a buon fine?

Claudio Coretti

Lettera 8

Dagonzo

Certo che ci vuole un bel coraggio a criticare le nomine dei destri dopo che per anni i sinistri hanno occupato anche gli sgabelli.

Icj

Lettera 9

Caro Dago, secondo un sondaggio solo il 42% degli italiani è d'accordo sull'invio di aiuti militari a Kiev. Perché sono stati presi in giro. Avevano detto che così facendo, e assieme alle sanzioni, la Russia sarebbe crollata. Invece sta crollando l'Ucraina e le bollette di gas, luce, assieme all'inflazione, sono salite alle stelle. Pensano che gli italiani ragionino con quella parte del corpo che i politici hanno al posto della faccia?

SL

Lettera 10

Caro Dago, Elly Schlein non ha detto nulla sugli estremisti dei centri sociali che sabato hanno tentato di assaltare uno stand di gioiellieri israeliani a VicenzaOro? Non ne farei un dramma: magari la prossima volta farà parte del gruppo...

Neal Caffrey

Lettera 11

caro Dago,

a sinistra si lamentano perchè stanno perdendo le poltrone che prima erano tutte loro?

Tonyborg

Lettera 12

Dago,

Perche' stupirsi degli insulti razzisti ad Udine? Sono lo specchio di una societa' allo sbando, senza regole, senso civico, educazione. I pochi che pensano di fare i bulli dovrebbero essere zittiti dai tanti che, invece, se ne lavano le mani, pensando a non intromettersi. Che poi il mondo del calcio sia diventato affarismo e poco altro non e' una novita'. Dove girano tanti soldi, le coscienze tacciono.

MP

Lettera 13

Caro Dago,

la Cassazione ha sentenziato che fare il saluto romano (o fascista che dir si voglia) in certe occasioni non costituisce reato. Dal che si deduce che fare il saluto romano in altre circostanze può costituire reato.

Sorge quindi spontanea la domanda se costituisca reato fare altre tipi di saluto nelle stesse circostanze in cui fare il saluto romano sarebbe considerato reato ?

In altre parole, non vale per la Cassazione l’art 3 della Costituzione dove dice che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione ….. di opinioni politiche…..” ?

E ancora.

Non ha nessun valore l’art 21 della Costituzione quando dice che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” ?

Sul tema, sono perfettamente d’accordo con Massimo Fini che in un suo recente articolo ha sostenuto che “ quella sulle braccia tese è una polemica sepolcrale” e che” Tutte le idee sono legittime basta che non si convertano in violenza”.

Pietro Volpi

Lettera 14

Caro Dago, la multigender e multipassaporti Schlein oltre ad una armocromista che la consiglia su come vestire (?) avrebbe bisogno anche di qualcuna che la informi sui fatti italiani, in particolare quelli politici a lei particolarmente sconosciuti. Non è la prima volta che sollecita lo stop all'invio di armi in Israele ignorando che è vigente dallo scoppio della guerra con Hamas. Complimenti al PD per la competenza della segretaria...

FB