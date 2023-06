POSTA! – “CARO DAGO, ANCHE IL MOLISE HA VOTATO CENTRODESTRA. MA IL FAMOSO "EFFETTO SCHLEIN" (CHE SOLO I GIORNALONI HANNO VISTO) QUANDO ARRIVERÀ AGLI ELETTORI? SE CONTINUA COSÌ ARRIVERÀ QUANDO IL PD NON CI SARÀ PIÙ” – “MESSINA DENARO DOVRÀ ESSERE OPERATO: IL SOLITO ‘MAFIOSO’ CHE SALTA LE LISTE D’ATTESA"

Caro Dago

e la regione Molise disse: “ E’ la Schlein che non esiste”.

Saluti, Usbergo

Caro Dago Matteo Messina Denaro dovrà essere operato: il solito "mafioso" che salta le liste d'attesa!

Amandolfo

Caro Dago, Ustica, Mattarella: "Sulla strage mancano tasselli, cercare la verità". D'accordo. Però ricordarsi che: "La fretta è una cattiva consigliera"...

Mario Canale

Caro Dago, qualcuno avvisi i giornaloni che i loro pupilli, aspiranti leader, Schlein e Conte hanno collezionato l'ennesimo flop elettorale...

FB

Caro Dago, inflazione, la presidente della Bce ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi a luglio. Christine Lagarde ed Elly Schlein gemelle del flop: nonostante i risultati diano loro torto, continuano ad insistere nella direzione sbagliata.

Gary Soneji

Caro Dago, rotta balcanica, centri migranti del Friuli Venezia Giulia al collasso. Giunta regionale Fedriga: "Appello al governo: per chiudere le frontiere". E pensare che quando c'era il Covid non si sono fatti scrupoli a chiudere gli ospedali lasciando italiani moribondi a casa! I migranti hanno più diritti di noi?

Antonello Risorta

La Ferilli piuttosto che accusare Zelensky pensi al marito, l'uomo più foraggiato da ogni colore di partito politico. Un pupazzetto rispolverato, preconfezionato, buone per tutte le stagioni di qualunque Azienda di Stato.

Impeto Grif

Ciao caro Dago

La giustizia Italiana, come al solito, due pesi e due misure. Al turista che ha imbrattato con un nome l’Eccellenza artistica romana, (condannabile per carità) una salata multa e rischio di carcere; al demente balordo che ha tolto la vita a un innocente bimbo, arresti domiciliari. Questa é la vita...!!

-- un saluto, giusy

Caro Dago, «Prigozhin ha solo chiesto a Putin di sostituire gli incapaci. […] quando metti i fedelissimi e non i competenti a comandare cosa puoi aspettarti? Prigozhin […] ha fatto un'azione sindacale, tipo cortei dei postini o dei ferrovieri, non come la marcia di Mussolini su Roma.

Alla presa di Rostov sul Don abbiamo visto gente che passeggiava tra i carri armati mangiando gelato. Ma il colpo di Stato si fa di notte e di nascosto, non si annuncia per mesi e mesi». Ha ragione Edward Luttwak. Il fatto è che i media italiani dall’inizio della guerra sbavano al pensiero che Putin venga rovesciato. E quindi, quando hanno visto Prigozhin con la Wagner dirigersi verso Mosca, anziché raccontare la realtà, hanno cominciato a dare sfogo ai propri desideri esaltandosi per il "golpe" e la "guerra civile".

Per poi passare nel giro di poche ore - visto che nulla di tutto ciò stava accadendo - a chiedersi cosa cavolo stesse succedendo vista la atipicità del presunto "golpe" con il cuoco di Vladimir che tornava sui suoi passi senza nemmeno aver combattuto. Che brutta pagina di giornalismo.

P.T.

Caro Dago, legale youtuber: "Due famiglie distrutte. È 'una tragedia per tutti. Il mio assistito è distrutto". Come no, manca solo che chieda scusa e tutto è sistemato... DISTRUTTO UNA MINCHIA! Andava a 124 chilometri orari dove il limite è 50. È un irresponsabile. Distrutta è la famiglia dove una bimba di 5 anni non c'è più. L'altra deve aver sbagliato qualcosa. Magari il babbo a portarlo allegramente su una Ferrari senza cintura. Tutto inizia sempre da piccoli dettagli...

SL

ciao Dago,

geniale la definizione di Luttwak sul finto golpe in Russia come modesta e pacifica manifestazione sindacale... infine, sti omaccioni della Wagner sono meno tosti di alcuni dipendenti dell'AMA, che restano nel loro territorio, pagati il 27 del mese, liberi di commerciare in carburanti e ricambi meccanici, senza neppure essere deportati in Bielorussia...

rob

Caro Dago, secondo il Telegraph "I servizi di sicurezza russi avrebbero minacciato le famiglie dei leader del Gruppo Wagner prima che il fondatore della milizia russa, Yevgeny Prigozhin, decidesse di interrompere la sua marcia verso Mosca sabato scorso". Caspita, come fa Bruxelles con l'Italia per i migranti!

Kevin DiMaggio

Caro Dago,

quello che sta accadendo in tutto il mondo con i Coldplay è impressionante.

i Rolling Stones intercettano i singoli, Springsteen e Vasco le loro rispettive tribù, che sono copiose, nel senso che intercettano gran parte della popolazione "attiva".

Per gli Stones è festa nazionale quando arrivano in una città e li vai a vedere come vieni a vedere il Colosseo, per Bruce e Vasco è un happening, ma i Coldplay, come anche Beyoncé, entrambi "artisti" minori, molto minori, stanno facendo operazioni di marketing davvero impressionanti.

Proprio il loro essere minori fa sì che ci vai tranquillamente, cioè non è necessario che li conosci perfettamente, che tu sia un adepto, e intercettano la massa, nel loro complesso, non ciascuno di loro, o una tribù. E lì agisce il conformismo, in Italia, ovviamente, più che altrove...che fai, non ci vai: è bellissimo lo show, è inclusivo (i braccialetti sono un'ottima trovata), ci vanno tutti, non posso non andarci, non posso mancare!

I prezzi alti non fanno che rafforzare la volontà di esserci, una spesa da fare, per esserci, se non ci sei sei povero, sei out. La stessa cosa che accade con gli Iphone. Ecco hanno copiato il marketing dell'Iphone.

Devo dire che l'obbligo, il conformismo, la paura di sembrare poveri è il vero dramma degli ultimi vent'anni, la stessa per cui i produttori/fornitori se ne approfittano, e l'inflazione schizza senza che nessuno si ribelli, anche solo non standoci!!!

Essere poveri è dignitosissimo, e la coscienza di esserlo è la vera molla per non esserlo più, tramite il duro lavoro. Non volerlo far vedere porta solo alle scorciatoie, agli strozzini, al fallimento.

Un vero mondo di merda.

Caro Dago, anche il Molise ha votato centrodestra. Ma il famoso "effetto Schlein" (che solo i giornaloni hanno visto) quando arriverà agli elettori? Se

continua così arriverà quando il PD non ci sarà più...

FB

