Riceviamo e pubblichiamo:

JOE BIDEN E LLOYD AUSTIN

Lettera 1

Caro Dago, Pentagono: "Se Kiev perde, la Nato dovrà combattere contro la Russia". Lloyd Austin non si è ancora ripreso dalla terapia intensiva?

Mark Kogan

Lettera 2

Caro Dago, civili uccisi a Gaza, Consiglio Ue: "Subito indagine sull'accaduto". Ovvio, come fatto per Giulio Regeni!

A.Sorri

Lettera 3

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

Caro Dago, il G7 sta esaminando il possibile utilizzo degli asset russi congelati. Con gelati ultimamente abbiamo visto solo Biden. Non è che se lì sta pappando lui?

Sasha

Lettera 4

Caro Dago, quando partono le frane è duro fermarle. Ora sembra che perfino la Venere di Botticelli si stia vorticosamente rivoltando nel quadro, super offesa da quando è risultato chiaro che l'allora direttore degli Uffizi Schmidt - neo sindaco di Firenze, in pectore - ha osato il gesto sacrilego di equipararla a un qualsiasi pandoro, pretendendo di farla pubblicizzare dalla Chiara.

Cincinnato 1945

Lettera 5

Caro Dago,con il processo a Vittorio Feltri si è forse instaurato,in Italia, il < reato di antipatia>? Suvvia,le dichiarazioni del giornalista saranno pure grevi, di una mente non apertissima e prevenuta,ma processandolo si vuole dare un messaggio e impedire che le sue opinioni facciano proseliti?

vittorio feltri

Esse sono così eccessive da diventare ridicole; non si combattono comprimendole e punendole come reato di istigazione all'odio ma con il confronto culturale. Se vietate per legge non scompariranno, anzi ,forse perché vietate di esternazione, destinate a moltiplicarsi acriticamente.

Paloma

(non Infeltrita ma per la libera espressione)

Lettera 6

GIORGIA MELONI MEME

Caro Dago, bei tempi quando all'epoca dei Governi antifascisti si mettevano fiori nei manganelli, si spargevano violette, si stendevano tappeti rossi ed i poliziotti cantavano Bella Ciao al passaggio dei manifestanti!

E le manganellate erano solo dei pizzicotti sulle guance insanguinate dei feriti, come accadde, per fare un solo esempio, il 28 gennaio 2022 a Torino. Già, ma all'epoca, assiso su Palazzo Chigi, imperava Draghi!

Se semo quindi capiti.. e boccaccia mia statte zitta!!

Antonio Pochesci

Lettera 7

Caro Dago,

secondo i giornali italiani uno dei passaggi più eclatanti dell'Hornergate sarebbe lui che messaggia alla sottoposta: “è più interessante sapere cosa indossi sotto i vestiti".

Ovvio, più eclatante di lui che, in uno dei messaggi successivi, confessa alla sottoposta di essere stato così "acceso" durante una conversazione con lei in aereo da essere andato in bagno a esplodere. Ma avrebbe preferito che fosse stata lei a farlo esplodere, aggiunge pure.

cosi fan todde - meme by emiliano carli

E mentre l'altra gli ricorda in continuazione di pensare alla moglie e ai suoi figli, lui continua imperterrito con queste molestie da quindicenne in calore. Salvo poi chiederle di cancellare tutto, perché non vuole che la reputazione di lei sia compromessa, ovviamente.

In tutto questo bimbo Christian non si affretta a denunciare i messaggi come falsi, ma si limita a dire che lui "non commenta speculazioni anonime" e che è già stato processato da un rapporto indipendente, così indipendente da essere stato commissionato e visionato solo dalla sua azienda. Deve davvero conoscere dei bei segreti, se la Red Bull ha deciso di salvarlo.

Se non hai già il link alle chat di Horner, posso inoltrartelo.

Osvaldo.

Lettera 8

funerale di navalny 7

Caro Dago, Navalny, l'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana parteciperà ai funerali. Ah, si manda il pesce piccolo! Paura, eh? Dov'è finito il coraggio degli impavidi leader che vanno in Ucraina in zona di guerra?

Ugo Pinzani

Lettera 9

Caro Dago, Biden: "Spero ancora nella tregua ma adesso i negoziati sono più complicati". Le tre "speranze" di Sleepy Joe: cessate il fuoco a Gaza, sconfitta di Putin e rielezione alla Casa Bianca a novembre. Metterebbe a disagio anche Gesù che a moltiplicare pani e pesci non ha avuto difficoltà...

Diego Santini

Lettera 10

Dago,

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

Pare che la destra al governo sia intollerabile, continui attacchi, di ogni genere e tipo, continue denigrazioni per ogni accadimento. Sorge spontanea una considerazione: se questa e' la 'politica' non e' meglio farne senza?

Social, giornali, opinionisti, alimentano una conflittualita' esagerata, insopportabile; perdono e fanno perdere tempo utile verso i problemi effettivi che andrebbero affrontati, quelli che poi provocano scollamento tra reale e mondo virtuale. Troppe parole, troppo voler dire la propria e nessun fatto pratico, che poi e' quello che conta.

MP

Lettera 11

funerale di navalny 5

Caro Dago, nella chiesa dell'Icona della Madre di Dio, alla periferia sud di Mosca, si sono svolti i funerali di Alexei Navalny, il dissidente morto in carcere in Siberia il 16 febbraio. Fuori dal luogo di culto c'erano almeno 2-3mila persone che hanno gridato "La Russia sarà libera", "Niente guerra" e "Assassini". Insomma, più facili e tranquilli di quando in Italia bisogna arrestare un marocchino con 13 condanne, di cui una per stupro, che non ha rispettato il decreto di espulsione dai nostro Paese.

E.S.

Lettera 12

A Dagospia.

Si conosce poco la Russia e si sottovaluta la storia dei Russi.

funerale di alexei navalny - il corpo - foto repubblica

Per Putin Navalny è meno che niente, al massimo è un problema di ordine pubblico e in Russia da sempre i problemi di ordine pubblico vengono risolti con la forza. Quindi niente di nuovo e di rilevante. Il clamore che se ne fa in Occidente non interessa ai Russi, ma neanche agli Ucraini.

Invece viene sottovalutato, almeno dai nostri Media, ma non credo dagli strateghi americani, un fenomeno che si sta manifestando in Russia dall’inizio di questa guerra, che cominciò nel 2013.

Putin non è solo, e anzi egli rappresenta l’apice di quel sistema industriale-militare che ha preso il sopravvento nella politica strategica della Federazione Russa a cominciare dai tempi di Maidan nel 2013.

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

La moglie di Navalny definisce Putin “mafioso”. Può essere, se con “Mafia” si definiscono i Militari Russi. Essi sono i veri nazional-imperialisti in Russia e hanno convinto, anche se non c’era bisogno, Putin ad armarsi e a procedere a contenere la NATO bloccandola sul Caucaso e in Ucraina.

Non so se in USA comanda il Pentagono, ma è certo che in Russia ora comandano le Forze Armate e l’apparato industriale che le supporta. Ripeto, Putin è importante, ma non comanda da solo. Nemmeno lo Zar lo faceva e nemmeno Stalin lo faceva, men che meno Lenin. E’ bene ricordare che la “Rivoluzione di Ottobre” del 1917 ebbe successo grazie all’Armata Rossa comandata da Trotsky.

joe biden Lloyd Austin

(E poi…, diciamolo sottovoce per non disturbare i nostri politici, ma anche in Ucraina comandano i Militari).

Olho.