POSTA! – “CARO DAGO, IN IOWA TRUMP ESONDA: COL 51% HA FATTO IL CAUCUS FUORI DAL VASO!” - , “POZZOLO: ‘LA PISTOLA MI È SCIVOLATA DALLA TASCA DEL GIUBBOTTO, QUALCUNO L'HA RACCOLTA E HA ARMATO IL CANE’. UN DOG SITTER CHE PASSAVA DI LÀ?” – “LEGGO CHE "CON UNA MOSSA ASTUTA MARIA DE FILIPPI RIESCE A PORTARE FABIO FAZIO A MEDIASET". CON O SENZA PAPA FRANCESCO?”

BIELLA CIAO - MEME BY EMILIANO CARLI SUL CASO POZZOLO

Lettera 1

Caro Dago, Pozzolo: «La pistola mi è scivolata dalla tasca del giubbotto, qualcuno l'ha raccolta e ha armato il cane». Un dog sitter che passava di là?

Frankie

Lettera 2

L'esonero di Moufrigno: lo schiaffo del... soldaut

Luigi Contreas

Lettera 3

Caro Dago, Nato: "Nel 2024 la più grande esercitazione in decenni". Massì dai, visto che armi e munizioni abbondano...

Edy Pucci

Lettera 4

Caro Dago

meme sull'esonero di mourinho.

la parabola di Danilo Toninelli: dalla scatoletta di tonno (che dovevano "aprire”), ai fasti del salmone, al ritorno al tonno che non può permettersi più.

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago, la crisi climatica potrebbe causare 14,5 milioni di morti entro il 2050. Lo sostiene un'analisi del World Economic Forum. Come no. Nel frattempo potremmo morire tutti per una guerra atomica, biologica o per una nuova variante del Covid.

Oppure gran parte dell'umanità potrebbe ammalarsi di cancro, visto che sono in forte aumento i casi tra persone giovani e nessuno sa perché. Come si diceva una volta “Se mia nonna avesse avuto le ruote, sarebbe stata un carretto”. A parole si può ipotizzare qualsiasi cosa...

Tom Schusterstich

danilo toninelli

Lettera 6

Caro Dago, leggo che "Con una mossa astuta Maria De Filippi riesce a portare Fabio Fazio a Mediaset". Con o senza Papa Francesco?

Furio Panetta

Lettera 7

Dagonzo

Ho letto che cashmere Bertinight è ritornato a sproloquiare.

Siamo veramente messi male.

Icj

Lettera 8

FABIO FAZIO MARIA DE FILIPPI

Caro Dago, dopo la vittoria nei caucus in Iowa Trump ringrazia, tra gli altri, la moglie Melania (quella da cui avrebbe dovuto essere prossimo alla separazione), lasciando il secondo arrivato Ron DeSantis - quello che 14 mesi fa dopo le Midterm doveva essere "l'uomo nuovo dei repubblicani" - a trenta punti di distanza e relegando Nikki Haley - quella che avrebbe dovuto essere "in grande rimonta" - al terzo posto. I media continuino pure a manipolare l'informazione che poi ci pensa Donald a rimettere le cose a posto!

DONALD TRUMP - CAUCUS IOWA

Sandro Celi

Lettera 9

Caro Dago, in Iowa Trump esonda: col 51% ha fatto il caucus fuori dal vaso!

Neal Caffrey

Lettera 10

Caro Dago,

come noto, un quadro intitolato “Cattura di San Pietro” attribuibile al pittore senese Rutilio Manetti è stato rubato dal castello di Buriasco nel 2013. Si sa che Vittorio Sgarbi esaminò a suo tempo il quadro in questione e cercò inutilmente di acquistarlo tramite interposta persona.

quadrophenia vittorio sgarbi meme by emiliano carli per il giornalone la stampa

Ora Sgarbi sostiene che il quadro da lui visionato fosse una “crosta”. Ma, se fosse una “crosta” perché Sgarbi voleva acquistarlo tramite un intermediario ? Se fosse stato effettivamente una “crosta” che interesse avrebbe mai avuto Sgarbi ad acquistarlo ?

Penso poi che solo Sgarbi possa pensare che dei ladri di opere d’arte si siano dati da fare per rubare quella, che a suo dire, sarebbe stata solo una “crosta”. Chi ha mai visto dei ladri attivarsi per rubare una “crosta” ?

A me sembra che se dei ladri si sono dati da fare per rubare il quadro vuol dire con certezza che il quadro in questione non fosse una “crosta” ma un Manetti autentico.

Ladri si.

Ma non stupidi.

Mi sbaglio ?

chiara ferragni 3

Pietro Volpi

Lettera 11

Caro Dago,

e finalmente arriviamo al punto della questione: ma quanto saranno veri poi tutti sti followers? mi aspettavo una mezza indagine molto prima...invece abbiamo atteso oltre un mese dalla caduta di Icaro...per sapere qualcosa...

La Stampa pubblica i dati del sito Inbeat.co appena mezzo milione davvero sarebbe attivo, sui social della Ferragni, ma anche questo dato potrebbe non esser vero, visto che ci sono società in Cina e Asia che di lavoro fanno proprio questo, mettere likes e far credere che l'influencer sia davvero seguito...

Insomma una grandiosa bolla di sapone e non parlo solo della Ferragni, ma che riguarda un pò tutta la categoria....fin che sembrano tirare consenso, o anche solo far parlare di sè, vanno bene e vengono anzi pompati da giornali e tv ( anche loro al soldo ovviamente degli sponsor), visto che ci sono ben poche indagini sul loro conto, infatti solo saltuariamente emerge il segreto di pulcinella, ovvero che la notorietà sui social si compra facilmente, se hai i soldi...Vacchi docet...

DONALD TRUMP MANGIA LA PIZZA IN IOWA

Ma allora la trasparenza dovrebbe riguardare non solo loro, gli influencers, ma prima di tutto proprio i giornali e la tv, senza i quali, io non saprei neppure che esiste la sig.ra Ferragni, perchè troppi fanno finta di informare e invece "vendono"...non credi carissimo ??? ( non tu)

saluti

LB

baloccarsi vignetta by rolli per il giornalone la stampa

meme gioconda con la candela - caso di vittorio sgarbi e il quadro rubato donald trump vince i caucus in iowa