POSTA! – “CARO DAGO, IL PD SI STRACCIA TANTO LE VESTI PER IL SALARIO MINIMO, MA PERCHÉ NON LO HA REALIZZATO NEI DIECI ANNI IN CUI È STATO AL GOVERNO, INVECE DI SBRAITARE SOLO SU LEGGE ZAN , DIRITTI LBGT E IUS SCHOLAE?” – “PATRICK ZAKI? SEMBRA UN DANILO TONINELLI PIÙ GIOVANE E PAFFUTO. CHISSÀ SE HA ANCHE LA STESSA INTELLIGENZA...”

Lettera 1

ELLY SCHLEIN E ALESSANDRO ZAN

Il PD che si straccia tanto le vesti per il salario minimo , perché non lo ha realizzato nei dieci anni in cui è stato al governo invece di sbraitare solo su legge Zan , diritti LBGT e ius scholae? E lo stesso Conte non lo poteva realizzare durante i due governi che ha presieduto ?

Catt

Lettera 2

Caro Dago, chi si accontenta gode e banchetta con quello che passa il convento. Capisco che i Nazareni ed i loro seguaci, con la Madre Badessa in primis, interrompano il digiuno e sciolgano le campane per la "vittoria" della Sinistra nelle terre di Spagna..

Non sarebbe però il caso che dopo la "sbornia" elettorale si ritirassero per qualche giorno nelle loro celle per meditare sul perché la vittoria dei confratelli iberici è in realtà una sconfitta per loro, in quanto certifica che in trasferta si "vince" ed in casa si perde. E quindi qualche colpa la dovranno pure confessare!

Antonio Pochesci

pedro sanchez elezioni in spagna 2023

Lettera 3

Caro Dago, non bastava il maltempo con i nubifragi, il vento e la grandine in Lombardia... Oggi c'è anche Bruce Springsteen col suo concerto al Parco di Monza a rompere i coglioni!

Nino

Lettera 4

Caro Dago, ma come fa i conti Elly Schlein? Salario minimo a 9 euro l'ora quando l'armocromista guadagna più di 33 volte tanto chiedendo 300 euro l'ora? Questa sarebbe giustizia sociale?

Furio Panetta

Lettera 5

Caro Dago,

thomas ceccon

Dai film italiani in concorso a Venezia si evince che essere figli di papà per fare il regista non solo aiuta ma è indispensabile.

Signoramia

Lettera 6

Dai, Precly, come si fa a credere ancora che “SNOB” sia “l'abbreviazione di SINE NOBILITATE, appunto che usavano nei registri i professori dei college inglesi quando questi ultimi aprirono le loro classi anche ai nuovi ricchi, ai parvenu, agli ex poveri, ai villani.” Fai ammenda…e falla fare a tal Ottavio (25.7 ore 13 e 41).

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Caro Dago, Mondiali di nuoto, Ceccon manca il bis di un soffio: è argento nei 100 dorso, vince l'oro lo statunitense Murphy. Ah sì, la famosa legge di Murphy...

Matt Degani

Lettera 8

maltempo nubifragio a milano 6

Caro Dago, maltempo, feriti e danni in tutto il nord Italia. Tempesta nella notte a Milano. Fontana:"Situazione tragica". In Veneto 8 mila al buio senza corrente. Sedicenne scout muore colpita da un albero a Brescia. Meloni: "Protezione civile mobilitata, seguo la situazione". Il traffico è in tilt, chiuso il Castello Sforzesco. Stop ai treni in Veneto. Piene in Trentino. La siccità era prevista da mesi, ma nessuno ha fatto nulla!!!

Cocit

Lettera 9

Caro Dago alla fine Purgatori è diventato un "caso" come quelli di cui si è occupato da sempre in vita.

Amandolfo

Lettera 10

Caro Dago, sono l'uomo e il cambiamento climatico da lui indotto le cause dell'anomala ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa e gli Stati Uniti, che a luglio ha registrato temperature record e causato vittime. Non hanno dubbi gli scienziati autori di uno studio che ritiene "praticamente impossibile" l'attuale innalzamento globale delle temperature senza la combustione di combustibili fossili provocata dall'uomo e l'immissione di gas serra nell'atmosfera.

ANDREA PURGATORI

Il risultato è che nell'Europa meridionale si è registrata un'ondata di caldo di 2,5 gradi centigradi in più e che in futuro si rischia uno scenario ancora peggiore se non viene attuato un taglio drastico alle emissioni. ''Il calore è tra le cause più letali di disastri'', avverte Julie Arrighi del Red Cross Red Crescent Climate Center e una delle autrice dello studio. Presto, presto! Greta Thunberg pubblichi lo studio sui social, così fra 5 anni potrà cancellarlo come fatto con quello postato nel 2018...

Giuly

Lettera 11

Caro Dago, Papa Francesco a un giovane trans: "Dio ci ama come siamo, vai avanti". Con tutto il rispetto, non sembra una spiegazione molto azzeccata. Se Dio ama tutti per quel che sono, allora saremmo giustificati a fare qualsiasi cosa perché tanto farebbe parte del nostro modo di essere...

thomas ceccon 2

Oreste Grante

Lettera 12

Caro Dago, non risulta leggendo l’unica biografia (attualmente leggibile) di Elon Musk, quella scritta da Ashlee Vance che ti consiglio, che ci fu una discussione per imporre Paypal su X.com, tutti convennero che Paypal era il nome più adatto.

Semplicemente Elon aveva registrato X.com quando era ancora un bambino e voleva usarlo per qualcosa di grosso e oggi finalmente può farlo. Se avesse reputato Paypal il progetto più grande della sua vita non se ne sarebbe sbarazzato poco dopo per soli 600 milioni di dollari. Non è altresì vero che la prima Tesla abbia avuto una X nel nome, la prima è la Roadster, la seconda è la Model S la terza è la Model X.

Larry

elon musk x

Lettera 13

Caro Dago, sai che sono molto sensibile al percorso accademico di Patrick Zaki. La domanda di oggi è questa: in cosa s'è laureato il "ricercatore egiziano che mai ha fatto ricerca"? In ingegneria, matematica, lettere, agraria, medicina, filosofia, fisica, biologia, giurisprudenza...? Niente di tutto questo! Lui s'è laureato in "Women’s and Gender Studies". Prospettive lavorative: organizzatore di gay pride. Gatto Giacomino

Lettera 14

Caro Dago, che "palle"... questa grandine!

Pikappa

Lettera 15

patrick zaki a bologna

Caro Dago, Patrick Zaki? Sembra uno Danilo Toninelli più giovane e paffuto. Chissà se ha anche la stessa intelligenza...

Sergio Tafi

Lettera 16

ciao Dago, veramente superlativo l’exploit di Threads: da zero a 100 milioni di iscritti in 5 giorni e - nei successivi 5 giorni - da 100 milioni giù a 13 milioni. Che dire, in due settimane nato & morto come una zanzara. Già l’anno prossimo farà compagnia a myspace & co. Continuate a parlate di Twitter (o X) che almeno con quello ci arriviamo alla pensione!

Larry

Lettera 17

twitter threads

Caro Dago, lanzichenecchi, marziani, ecc ecc e il piano dell'attuale governo sarebbe riportarseli in Italia a produrre auto con altri lauti "incentivi" statali, da dirottare all'estero o comunque usare per tutt'altro come avvenuto per decenni dalla fine della guerra in poi (coi soldi degli italiani costruiti stabilimenti in Polonia, Russia, Brasile, ecc ecc e poi tutti in Olanda per non pagare tasse in Italia) ??!!! Cincinnato 1945

Lettera 18

Ci risiamo!

Ora non è più Montagnier a essere un povero vecchio, ora Il trattamento tocca a John Clauser, Nobel per la Fisica nel 2022, che ha osato mettersi di traverso sulle tesi ambientaliste per il cambio di clima, contraddicendo il Premio Nobel per la Fisica del 2021, Giorgio Parisi.

Coraggio, John, se può esserti di conforto anche il compagno di Meloni (Premio Telegatto 2025) la pensa come te!

Giuseppe Tubi