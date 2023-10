POSTA – “CARO DAGO, NON SI SA ANCORA QUALE SARÀ IL FUTURO DI GIAMBRUNO. AL POSTO SUO NON DISPEREREI, HA DIMOSTRATO UNA CERTA DIMESTICHEZZA CON LE TONALITÀ DEL BLU, SECONDO ME È PORTATO PER FARE L'ARMOCROMISTA. LA SCHLEIN NE APPREZZERÀ IL TALENTO” – “CIÒ CHE FA PIÙ ORRORE NON SONO LE AZIONI DEGLI UOMINI DI HAMAS, SONO DEI TERRORISTI E AGISCONO COME TALI, MA LE MIGLIAIA DI PERSONE CHE MANIFESTANO PER LORO, PURTROPPO ANCHE IN ITALIA. IL TERRORISMO SI PUÒ COMBATTERE, IL FANATISMO IDIOTA È PIÙ DIFFICILE E PERICOLOSO...”

Lettera 1

giorgia meloni e joe biden - g20 new delhi

Caro Dago, Meloni parla con Biden, Sunak, Trudeau, Macron e Scholz. Porca miseria, volevano sapere tutto su Giambruno?

Fritz

Lettera 2

Dagosapiens, Giuseppi Conte, pirotecnico, hai presente: fa venire in mente Gatto Silvestro tutto sbruciacchiato col candelotto che gli è scoppiato in mano.

Vittorio Cosanonsifapersopravvivere ExInFeltrito

Lettera 3

Caro Dago, Crosetto in visita lampo in Libano. Ma se è stata talmente rapida che i libanesi non sono nemneno riusciti a vederlo, a cos'è servita? Voleva avere il timbro sul passaporto?

Gripp

il video di giuseppe conte per un anno di governo meloni 10

Lettera 4

Esimio Dago,

il 25 ottobre Meta lancerà sul mercato (per la modica cifra di 1.799 euro) il nuovo visore VR "Quest Pro" che, grazie a delle telecamere esterne, sarà in grado di "catturare il mondo intorno a noi e visualizzarlo nel visore in tempo reale e a colori".

Cos'è, uno scherzo? O Zuckerberg ritiene troppo faticoso girare la testa per guardarsi intorno usando i propri occhi? Una sola cosa è certa: che ci sarà sicuramente qualche c...ione pronto a comprarlo...

Bobo

Lettera 5

IN DIFESA DI GIAMBRUNO

Lui è quello che è - d'altronde, pure la ex compagna.

Ma se si dovessero segnalare all'Ordine dei Giornalisti tutti i giornalisti come lui e certe divette del giornalismo televisivol'Ordine non potrebbe occuparsi d'altro per svariati anni.

Stefano Cavezzale

MEME SUL POST DI ADDIO DI GIORGIA MELONI A GIAMBRUNO

Lettera 6

Caro Dago, ciò che fa più orrore non sono le azioni degli uomini di Hamas, sono dei terroristi e agiscono come tali, ma le migliaia di persone che manifestano per loro, purtroppo anche in Italia con scene mostruose come quelle viste a Milano. Questo fa paura, il terrorismo si può combattere, il fanatismo idiota è più difficile e pericoloso...

FB

Lettera 7

Caro Dago, La Stampa: "Ci risiamo col riflesso pavloviano del nemico: prima i soliti noti che vorrebbero un governo tecnico, poi i magistrati che favoriscono l'immigrazione illegale, stavolta l'anonima Spectre comprende anche le tante manine che, con i fuorionda di Giambruno, spargono fango e cattiveria. Per Giorgia Meloni ogni crisi è un complotto...".

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - PONTE SULLO STRETTO E LEGGE FORNERO - VIGNETTA BY OSHO

Ma senti chi parla di " complotti"! Un giornale di quel gruppo editoriale che ha già iniziato a scrivere delle "interferenze russe" alle prossime Elezioni europee e alle Predenziali Usa 2024, nel caso non dovesse vincere la parte politica da lorsignori sostenuta: la sinistra...

Axel

Lettera 8

Caro Dago,

MEME SULLA SEPARAZIONE TRA ANDREA GIAMBRUNO E GIORGIA MELONI

certo che quanto a famiglie, a destra si salvini chi può. Facile umorismo, lo so, ma se non avessero cominciato loro con la difesa a oltranza della Famiglia Tradizionale, io non starei qui a fare dell’ironia. Delle famiglie Berlusconi (Silvio), Salvini e Meloni, sappiamo quello che sappiamo. Quello che mi getta nello sconforto è scoprire che Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, nonostante i figli misti a carico, non sono sposati bensì “legati sentimentalmente”.

Non ho parole.

L’elettore triste

Lettera 9

Caro Dago,

Non si sa ancora quale sarà il futuro di Giambruno all'interno di Mediaset. Al posto suo non dispererei, ha dimostrato una certa dimestichezza con le tonalità del blù, secondo me è portato per fare l'armocromista. Di sicuro, la Schlein ne apprezzerà il talento.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 10

EGITTO - GIORGIA MELONI E LE DOMANDE SULLA FINE DELLA STORIA CON ANDREA GIAMBRUNO

Caro Dago

Non se ne può più delle lagne di Tiziano Ferro

Ha la memoria corta…per anni ha mentito sui suoi gusti sessuali facendo credere alle fans che fosse etero scrivendo canzoni per delle donne e ora fa la vittima?

Dice che avrebbe dovuto continuare a mentire? Farsi una finta fidanzata? Davvero? Non lo aveva già fatto abbastanza?

E poi da chi sarebbe sotto attacco?

Si occupi piuttosto dei due figli due (!!) che ha acquistato all’estero…e ora subiscono pure un divorzio…

Saluti

LB

Lettera 11

EGITTO - GIORGIA MELONI E LE DOMANDE SULLA FINE DELLA STORIA CON ANDREA GIAMBRUNO

Caro Dago,

personalmente leggo il tuo sito non certo per il

gossip, anche se tu ne vai fiero. In ogni caso sulla vicenda

Meloni-Giambruno penso che ci si sbizzarrisca troppo su analisi

sociologiche, filosofiche, etc e dintorni. La questione dovrebbe

interessare i due soggetti, non certo la politica italiana, anche se nel

mondo del giornalismo si sono mossi le grandi firme. Cordiali saluti,

Giovanni Attinà

Lettera 12

giorgia meloni con joe biden allo studio ovale

caro Dago,

immagino Ginevra, la figliola della coppia Meloni-Giambruno, in un brodo di giuggiole in seguito alle generose rivelazioni su suo padre, così delicate e riguardose; ogni apprezzamento verso il proprio genitore, a quell'età, è motivo di vanto ed orgoglio. Solo grazie all'animo nobile di Antonio Ricci tutto questo è potuto accadere. Lo stesso Ricci ha sentenziato che la Meloni un giorno scoprirà di aver ricevuto un piacere: da oggi in poi i panni sporchi non si lavano più in famiglia, ma con i fuori onda.

il video di giuseppe conte per un anno di governo meloni 2 MATTEO SALVINI - GIORGIA MELONI - ANTONIO TAJANI

Tonyborg