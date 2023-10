POSTA – “CARO DAGO, PONTE SULLO STRETTO. IL RUSPANTE SALVINI CITA UN PROVERBIO CONTADINO: “C'È LA COPERTURA NECESSARIA IN MANOVRA, CARTA CANTA”. SULLA CARTA, APPUNTO. VISTE LE COPERTURE IMMAGINIFICHE, TEMO CHE I SOLDI PER IL PONTE CI SIANO SOLO SULLA CARTA” - COSA ASPETTA PINO INSEGNO A CONVOCARE (PURE LUI) FABRIZIO CORONA E DARE LUSTRO AL SUO PROGRAMMA?

pino insegno e lavinia abate

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, cosa aspetta Pino Insegno a convocare (pure lui) Fabrizio Corona e dare lustro al suo programma ?

Saluti, Labond

Lettera 2

Caro Dago,

Se i comuni cittadini non rispettano le leggi incorrono in punizioni e/o sanzioni.

Se chi deve punire chi non rispetta le leggi non applica le leggi .....

Non ho capito bene......

Giovanna Maldasia

funerale costanzo fabrizio corona foto di bacco 6

Lettera 3

Caro Dago, l'attentatore tunisino di Bruxelles era conosciuto ai servizi di intelligence federali per la sua radicalizzazione islamica. Perfetto: adesso lo "conoscono" ancora meglio!

Lucio Breve

Lettera 4

Caro Dago

certo che l’attentatore di Bruxelles non fa una gran bella pubblicità all’accoglienza in Europa…

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago,

pino insegno giorgia meloni

ponte sullo Stretto. Il ruspante Salvini cita un proverbio contadino: «C'è la copertura necessaria in manovra, carta canta».

Sulla carta, appunto.

Viste le copertura immaginifiche, temo che i soldi per il ponte ci siano solo sulla carta.

L’elettore triste

Lettera 6

Caro Dagos,

Abdesalem Lassoued, l attentatore di Bruxelles, a Genova nel 2021

a noi comuni cittadini non è dato ignorare le leggi, violarle o abolirle di fatto, ma solo rispettarle anche quando non le si condivida, contestandole quanto più civilmente possibile.

I magistrati, invece, possono infischiarsene e fare come gli pare, pur di liberare gente con precedenti, con a carico un decreto di espulsione senza seguito, con giustificazioni della propria clandestinità accolte sulla parola.

Quindi, mentre lor signori possono silurare una legge, il governo dovrebbe ricorrere contro centinaia di sentenze emesse da tribunali che agiscono secondo discrezionalità, valutando la compatibilità della legge con la Costituzione e le direttive o leggi europee.

Abdeslam Jilani - l attentatore di bruxelles

L'organismo sovraordinato, l'Ue, può essere chiamato in causa, con un salto della quaglia che mette fuori gioco il Presidente della Repubblica, garante della costituzionalità delle leggi: la Corte costituzionale: il Parlamento: il governo: Chi manca? Nessuno, mi pare. E che ci stanno a fare, Presidente, ecc...? Tanto, basta un giudice, della cui terzietà fanno fede video e blog: e il gioco delle tre carte con la Carta costituzionale è fatto. Barando.

Raider

Lettera 7

Caro Dago, Onu: "Nei negozi di Gaza cibo solo per 4-5 giorni". Un fatto davvero strano. Solitamente quando le popolazioni temono rischi per l'approvvigionamento alimentare - ad esempio per maltempo o anche come è successo durante varie fasi del Covid - fanno razzia di cibo e sugli scaffali rimane ben poco. I palestinesi, invece, hanno continuato a comperare giorno per giorno quel che consumanio? Da qui si vede che non ce la stanno raccontando giusta...

Neal Caffrey

Lettera 8

shifa hospital di gaza 5

Caro Dago, la portavoce dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani: «L'ordine di evacuare la popolazione del Nord della Striscia di Gaza dato da Israele potrebbe configurare un crimine internazionale di "trasferimento forzato illegale di civili"». Insomma, bombardare i civili è un crimine, avvisarli di sgomberare un'area perché verrà bombardata, anche... Quattro burocrati dell'Onu pensano di poter prendere per il culo il Mondo intero?

Maxmin

Combattimenti Mossad

Lettera 9

egregio sig. dago

Si va bene ...Mossad e Shin Bet hanno fatto una grandissima figura di merda ma io penso che nel sistema difensivo di israele non ci sia solo la prevenzione ma anche la reazione.

Mi chiedo quindi come sia stato possibile che deltaplani e vetture cariche di terroristi abbiano potuto percorrere, per esempio, i 9 km che ci sono tra il confine con la striscia e il kibbutz di Reim, massacrare 260 ragazzi rapire un altro centinaio e tornarsene belli tranquilli nel loro territorio.

joe biden bibi netanyahu

Posso credere che lungo uno dei confini più pericolosi al mondo ( in tutto 55 km) non ci fosse una base di aerei ed elicotteri in grado di levarsi in volo in pochi minuti ed intercettare, se non all'andata almeno al ritorno i veicoli su cui si trovavano i tagliagole.

Fossi un complottista mi chiederei cosa c'è sotto.

Distinti saluti

Antonio

Lettera 10

joe biden - volodymir zelensky le armi e la guerra israele hamas - vignetta by osho

Caro Dago, incredibile! Stamattina, su Rainews24, il volto del terrorista islamico che ha colpito a Bruxelles uccidendo due tifosi svedesi veniva mostrato sfuocato. Speravano non venisse riconosciuto e catturato? O forse pensavano fosse un minorenne con la privacy da tutelare?

Nino

Lettera 11

Caro Dago, chissà Zelensky che geloso nel vedere come Biden si renda disponibile ad aiutare militarmente Netanyahu subito, in qualsiasi modo e senza tentennamenti...

Sasha

Lettera 12

Caro Dago, terrorismo, operazione della polizia a Milano: due arresti. "Membri dell'Isis attivi nella propaganda e nel proselitismo". La solita sceneggiata post attentati. Si fa finta di prevenire, ma con le centinaia di migliaia di clandestini islamici che andiamo a prendere a un metro dalle coste libiche, come si fa a controllarli tutti?

migranti a lampedusa 4

E per di più non in entrata, dove vale quel che dichiarano loro - qualsiasi storia - ma quando vagano liberamente per il nostro Paese dopo che qualche giudice, magari, li ha fatti liberare dopo che erano stati trattenuti in un Cpr?

Licio Ferdi

Lettera 13

Caro Dago, ogni volta che si parla di sanità pubblica vengono elencate giustamente le varie criticità, taglio dei fondi, chiusura ospedali medio piccoli, personale non adeguatamente pagato ecc.

Ma nessuno evidenzia un fatto molto grave e mi riferisco ai medici di base, il cui orario di lavoro è offensivo per tutti i lavoratori, due ore al giorno e addirittura chiusi nei giorni prefestivi!

Scomparse le visite domiciliari, inutile cercare di ottenere una medicazione o puntura, ti spediscono subito al pronto soccorso, inoltre per non avere problemi prescrivono con grande facilità esami anche costosi e spesso inutili, contribuendo ad appesantire il bilancio della sanità e le liste di attesa.

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

Capisco che rappresentano una lobby più agguerrita dei tassisti ma meraviglia il totale silenzio su questo aspetto che tutti possono toccare con mano...

FB

Lettera 14

Caro Dago

la Rai si affretta ad invitare Corona in trasmissione con generosa retribuzione, ma - domando io - un condannato per lo schifoso reato di estorsione e per vari reati finanziari, cosa ha da insegnare ai telespettatori?

A me, lui non ha proprio niente da insegnare; e a maggior ragione nemmeno i programmi Rai di questo tipo hanno niente da insegnarmi. Mi domando quale è lo scopo di certa TV (inebetire le persone?).

shifa hospital di gaza 2

Lorenzo B.

Lettera 15

Caro Dago: Se Israele avesse fatto installare l'antifurto " Verisure " invece del Mossad, tutta questa carneficina sarebbe stata evitata.

Valter Coazze

Lettera 16

A Monza tutti conoscono Galliani, donne , uomini , bambini , sportivi e non sportivi tutti conoscono Galliani un vero monzese non solo adottivo, MENTRE NESSUNO CINOSCE MARCO CAPPATO, uomini, donne bambini, anziani , nessuno ha mai visto da queste parti Marco Cappato, lui stesso per arrivare a Monza ha usato il navigatore.

adriano galliani - campagna elettorale a monza

E la Signorina SELFY SCHLEIN" perché non si è fatta vedere? che fa fugge le elezioni? è vero che non ne ha vinta una additittura disertare una elezione, e Binaccini perché non ha fatto almeno lui il suo dovere?

Presidente De Luca venga Lei....

Lettera 17

Caro Dago, mea culpa del capo dello Shin Bet per la strage di Hamas: «Avevamo captato dei segnali, ma li abbiamo sottovalutati. La responsabilità è mia». Quindi capo Shin (e)Bet?

Ice Nine

Lettera 18

Caro Dago, attentato islamico a Bruxelles, von der Leyen: "L'Europa è unita contro il terrorismo". Ma non era per l'accoglienza e la redistribuzione?

abdesalem lassoued attentatore di bruxelles

J.R.

Lettera 19

Caro Dago,

L'Europa si era liberata dell'estremismo islamico secoli fa , adesso ce lo ritroviamo in casa grazie alla politica detta "accogliamoli tutti" e dirlo, anche se e' vero, e' considerato razzista, fascista, antidemocratico etc.

Giovanna Maldasia

Lettera 20

Caro Dago complimenti a Stefano Folli che dopo le elezioni in Polonia sa già cosa succederà ai sovranisti alle prossime Europee. Forse conviene aspettare per vedere quanti attentati islamici ci saranno in Ue da qui al voto. Agli elettori basta qualche ora per cambiare opinione figurarsi quando ci sono mesi a separarci dalla chiamata alle urne!

joe biden bibi netanyahu

Marino Pascolo