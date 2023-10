POSTA – “CARO DAGO, SOUMAHORO SI DICE ‘ESTRANEO AI FATTI’. MA NON SI È ACCORTO DELLO SFARZO IN CUI VIVEVANO MOGLIE E SUOCERA? HA IL FANGO DEGLI STIVALI ANCHE SUGLI OCCHI?” – “PARIGI, DONNA URLA ‘ALLAH AKBAR’ E MINACCIA DI ‘FAR SALTARE TUTTO’: LA POLIZIA LE SPARA. L'ACCOGLIENZA INCLUSIVA: VOLEVA ‘FONDERSI’ COI PARIGINI” - "PER RISOLVERE LA SPINOSA SITUAZIONE LUCCA STA ORGANIZZANDO UN PADIGLIONE A PARTE, SENZA PATROCINIO, DOVE GLI OSPITI ANTISEMITI POSSONO FIRMARE GLI AUTOGRAFI…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Soumahoro si dice "estraneo ai fatti". Ma non si è accorto dello sfarzo in cui vivevano moglie e suocera? Ha il fango degli stivali anche sugli occhi?

Scara

Lettera 2

Caro Dago, Putin: "Nessuna giustificazione per bombe sui civili a Gaza". Sembra di sentire Biden quando parla dei bombardamenti russi in Ucraina...

SL

Lettera 3

Caro Dago, Parigi, donna urla "Allah Akbar" e minaccia di "far saltare tutto": la polizia le spara. L'accoglienza inclusiva: voleva "fondersi" coi parigini.

Elia Fumolo

Lettera 4

Caro Dago, ma gli "esperti" non avevano previsto una grande siccità? Esonda il Seveso a Milano, ma questa non è una notizia, perché esonda ogni anno. (Ma nessuno ha mai pensato a scavare un canale scolmatore?) Ieri sui giornali si dichiarava che l'Italia ha perso tanta acqua quanto la capacità di 10 o 20 laghi Trasimeno, oggi sembra che il lago di Como possa straripare. E per di più avremo altri 10 giorni di pioggia.

Ora che cosa diranno gli "esperti"? E dov'è finito il deputato con i sassolini dell'Adige? Secondo me è tutta una manfrina per poter ancora dire "Piove, governo ladro".

Saluti bagnati.

Cips.

Lettera 5

Dago,

Ogni tanto in Italia si fa qualcosa di valido. Il mose, tanto contestato, sta salvando Venezia dagli allagamenti. A quando, una vera limitazione degli afflussi turistici?

MP

Lettera 6

Caro D due cose

la prima: nel 2022 Nordstream, nel 2023 Baltic Connector, e il prezzo del gas va su, ormai gli olandesi chiamano questi mesi post-estivi "Tempo della semina"

La seconda: Per risolvere la spinosa situazione Lucca sta organizzando un padiglione a parte, senza patrocinio, dove gli ospiti antisemiti possono firmare gli autografi

salut'

WBBB

Lettera 7

Caro Dago, Hamas accusa l'Italia: "È partner di Israele nell'aggressione". Continueremo a mandare aiuti a Gaza e a salvare musulmani nel Mediterraneo? Certamente sì, siamo stupidi a sufficienza!

Fabrizio Mayer

Lettera 8

Dago,

La coop Karibu, ed ancora prima Buzzi, mettono in risalto che l'accoglienza dei pseudo migranti e' un lucroso affare per molti. A quando qualcuno che smantelli questa vergogna?

MP

Lettera 9

Caro Dago, ma Fratoianni e degni compagni non provano vergogna ad aver portato in parlamento il marito e genero di chi sfruttava i migranti, di chi utilizzava i soldi a loro destinati per soddisfare il loro "diritto all'eleganza"? Farlo dimettere proprio no? E poi hanno il coraggio di parlare di Salvini...

FB

Lettera 10

Caro Roberto, Gomorra è un fenomeno di tutta la provincia di Napoli, anche oltre la provincia per la verità. Non fate gli arruffoni, però, la sparatoria al McDonald è avvenuta a Sant'Anastasia, paese alle falde del Vesuvio. La nota ADN Kronos lo specifica, ma il titolo parla di città partenopea. Piero D'Agostino , Napoli

P.s.: Il tuo "misero sito" (citazione tua) non ha dato notizia del caso del procuratore che indaga e poi dopo 7 anni, nel corso dello stesso processo,chiede assoluzione perchè il fatto non sussiste". Parlo del caso Conticini (Andrea)

Lettera 11

As Salam Alecum Dago,

Pier Silvio alla fine dixit: non sapevo nulla della mandrakata di Ricci e stimo Giorgia. Ma intignano indefessi dalle sedi dei giornali editi dai pluto - demo - piemontesi forse anco massoni e scrivono: o Piersilvio mente o non conta nulla.

Persino Mulè scrive che tutte le sue minacce al governo sono ideazioni frutto di cronica mala-fantasia. Eppur si campa così in quelle redazioni, oggi non avendo voci, sussurri e fonti del Quirinale in merito al possibile premierato da presentare alle Camere, si rassegnano al futuro, la legge avrà molti mesi di cammino prima di essere approvata e chissà dove saremmo tutti in quel tempo.

Lo stesso si potrebbe dire del loro posti di lavoro, se gli editori aumentassero i contenimenti delle spese. Ma resterebbe pur sempre Corona. Buon festa domani a tutti credenti e quasi.

- peprig -

Lettera 12

Caro Dago,

Finalmente l'abbiamo capito : questo è un paese dove è più facile fare riforme costituzionali che rifare un marciapiede.

Signoramia

Lettera 13

Caro Dago, Visco: "Saggia la decisione della Bce di mantenere alti i tassi a lungo". Ha ragione. Ci sta portando un sacco di vantaggi economici. Ci sentiamo tutti più ricchi.

Ezra Martin

Lettera 14

Caro Dago,

Rinnovo contratto Pubblico Impiego: 7 miliardi

Cuneo fiscale: 10 miliardi

Salvini senza quota 101: non ha prezzo.

L’elettore triste

Lettera 15

Caro Dago, Francia, stelle di David su abitazioni e negozi di Parigi. Ormai l'alunno e la prof dell'Eliseo non contano più nulla: comanda l'Islam.

Theo

Lettera 16

Dago colendissimo,

finalmente è intervenuto con coraggio il sor Vlad, apprezzato per la sua reputazione di onestà e moralità, che ha dichiarato: “Non esiste nessuna giustificazione per i bombardamenti su centinaia di migliaia di civili a Gaza”. Il prossimo passo – finalmente – sarà quando ci svelerà il mistero dei due anni di bombardamenti sui civili ucraini. Finalmente sapremo la verità: gli americani, la Nato, o gli alieni?

Saluti da Stregatto