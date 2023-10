POSTA – “DAGOSAPIENS, MEDIO ORIENTE: “CHIEDIAMO UN CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO E LA PACE”. FIRMATO: PUTIN. SE SI POTESSE RIDERE…” - “CARO DAGO, E QUINDI, PER L'ANM, UN ARBITRO POTREBBE ARBITRARE INTER-JUVE DOPO AVER PARTECIPATO ALLA FESTA DI UNA DELLE DUE SQUADRE?”

giorgia meloni

Lettera 1

Caro Dago, Vajont, 60 anni fa il disastro. Meloni: "Monito e impegno per Italia più sicura". Si, una tragedia che ci ha insegnato tantissimo, basta vedere quel che sta succedendo con i Campi Flegrei...

Gildo Cervani

Lettera 2

Caro Dago, Giorgio Parisi sul cambiamento climatico: "Uccide più del Covid, si dia ascolto a Papa Francesco". Come no. E per comprendere l'origine dell'Universo il Premio Nobel per la Fisica consiglia di leggere la Bibbia?

Furio Panetta

Lettera 3

vladimir putin 1

Dagosapiens, Medio Oriente: “Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace”. Firmato: Putin. Se si potesse ridere…

Vittorio Lapacedeglialtri ExInFeltrito

Lettera 4

Caro Dago, la statunitense Claudia Goldin ha vinto il premio Nobel per l'Economia 2023. Il riconoscimento e' stato assegnato "per aver fatto progredire la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile".

Con una motivazione così banale l'anno prossimo potrebbero apparire un po' meno razzisti di quel che sono assegnandolo ad un nero "per aver fatto progredire la comprensione dei risultati del mercato del lavoro tra le persone di colore".

J.N.

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

Lettera 5

Caro Dago, e quindi, per l'Anm, un arbitro potrebbe arbitrare Inter-Juve dopo aver partecipato alla festa di una delle due squadre?

Nino

Lettera 6

Caro Dago,

per la prima volta ho stima di Schlein.

In una sinistra che spesso si avvolgeva nella pashmina pro Palestina, finalmente una parola chiara contro Hamas. Uscito solo stamani, ma almeno Schlein si è mossa e ha ricordato che indipendentemente da cosa uno pensi su Israele Hamas è un gruppo terroristico che attacca civili e che uccide (dopo averli torturati possibilmente) civili.

soldati israeliani al confine con la striscia di gaza 2

Trovo incredibile leggere sui social media italiani messaggini di ragazzine e ragazzini italiani che difendono (!) Hamas come se fossero dei moderni Robin Hood ...

Saluti a chi almeno capisce che Hamas sono terroristi,

Lisa

Lettera 7

Caro Dago, gli apprezzamenti dei musulmani residenti in diverse città europee per quanto fatto da Hamas in Israele dimostra che, grazie all'accoglienza dei migranti, l'Ue è piena zeppa di cellule dormienti di estremisti islamici. Sembra incredibile che gli unici ad aver capito che non vengono qua per integrarsi siano i polacchi e gli ungheresi, che infatti a casa loro non li fanno entrare.

Licio Ferdi

razzi sulla striscia di gaza

Lettera 8

Caro Dago, sicuramente dietro l'attacco di Hamas ad Israele c'è l' Iran la quale per aiutare la Russia (attacco concordato?) ha scatenato questa guerra che portera' a Putin solo vantaggi, in primo luogo l'attenzione dei media e delle persone si concentrerà sul medio oriente, poi le preoccupazioni dei vari Stati porteranno inevitabilmente a inviare meno aiuti a Kiev. Meglio di così a Putin non poteva andare...

FB

Lettera 9

Caro Dago, e ora come la mettiamo con la Sig.ra Apostolico ripresa da un operatore mentre sembra inveire contro i poliziotti? Chissà come la prenderanno i colleghi magistrati questa partecipazione ad una manifestazione contro un ministro, e cosa si inventeranno i giornali di sinistra per cercare di aiutarla ad uscire da una situazione oggettivamente molto difficile per lei e per la magistratura. Vedremo...

FB

Lettera 10

LA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO SALVINI DEL 2018

Caro Dago, dal Corriere della sera, sul Gas Algerino: "non possiamo più permetterci di dipendere da nessun altro se non da noi stessi". I soliti piagnistei! Allora, perché non permettete le prospezioni e gli sfruttamenti di gas nell'Adriatico, (lo fanno già i croati),

nello Ionio e nel mare di Sicilia?

Saluti.

Cips.

Lettera 11

Dago, prima “era mai più gas dalla Russia” (che praticamente ce lo regalava perché sono cattivi) ora basta gas dall’Algeria perché sono amici di terroristi (ecchissene…) per domani hai progetti? Comprare il gas dai cravattari americani a 5 volte il prezzo che ci faceva Putin? E farsi una doccia fredda per schiarirsi le idee no?

Larry

iolanda apostolico alla manifestazione a catania contro matteo salvini - 25 AGOSTO 2018

Lettera 12

Caro Dago, caso Apostolico, Alessandra Maddalena, vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati: «Giudicare un provvedimento giudiziario da chi l'ha scritto è rischioso. Si può tradurre in un'operazione di indebolimento della credibilità della giurisdizione nella sua interezza». E invece dare la possibilità di scrivere un provvedimento giudiziario a chi palesemente e faziosamente si è già espresso in pubblico al riguardo, rafforza la credibilità della giurisdizione?

RPM