GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Lettera 1

Dago,

Un modo per ridurre ildebito pubblico? Togliere tutti bonus che da anni imperversano in Italia. Per quale motivo si devono dare soldi pubblici per comprare monopattini? E la lista sarebbe lunga. Oppure, Se e' vero che deduzioni e detrazioni valgono 160 miliardi, che si cominci da li.

MP

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, Borrell: "Sorpreso dallo stop degli aiuti Usa a Kiev". Svegliaaa!!! Fra 13 mesi negli Stati Uniti ci sono le Presidenziali: solo i tonti possono sorprendersi!

Tommy Prim

Lettera 3

antonio tajani al convegno di forza italia a paestum

Caro Dago, Tajani a Kiev per il Consiglio Affari esteri Ue: "L'Italia farà la sua parte. Forniremo i migliori architetti per la ricostruzione a Odessa". Sì, mentre le scuole italiane cadono a pezzi...

A.Sorrin

Lettera 4

“Roberto Fico si riprende la Slovacchia”. ANSA, 1.X.2023 ore 22 e 54.

Chissà come rosica Di Maio.

Giuseppe Tubi

Lettera 5

Caro Dago, e bravo Biden, il congresso blocca i fondi per la guerra in Ucraina. In poche parole detto chiaramente “ci pensi l’Europa”, un altro Afghanistan…..Bobilduro

martino benzi

Lettera 6

Caro Dago, dopo la strage di Alessandria, dove Martino Benzi ha ammazzato moglie, figlio e suocera, a Vignola, in provincia di Modena, un uomo ha ucciso la madre e il fratello. Sta prendendo piede l'uccisione congiunta di donne e uomini per evitare che si parli di "femminicidio"?

Camillo Geronimus

Lettera 7

Caro Dago, Elly Schlein: "Meloni la smetta di alimentare lo scontro istituzionale". Con tanti argomenti possibili davvero non aveva nulla di meglio da dire? Povero Pd...

Giacò

Lettera 8

Caro Dago, Nobel per la Medicina a Karikó e Weissman per i vaccini a mRna anti-Covid. E Nobel per la Chimica a chi ha creato il virus nel laboratorio di Wuhan?

Nereo Villa

Lettera 9

elly schlein

Caro Dago, Istat, tasso di disoccupazione in discesa ad agosto al 7,3%. Ai minimi da 14 anni. Presto, ossigeno per Landini!

Gary Soneji

Lettera 10

Caro Dago, la Germania paga le ong per scaricare i migranti in Italia, poi blinda tutte le sue frontiere per non farli entrare. I vari Richard Gere, Saviano e tutti e servi sciocchi della sinistra sono in silenzio. Anche la UE, sempre pronta a bacchettare l'Italia è silenziosa, viene da pensare che a Bruxelles sia arrivata qualche valigia sospetta da...Berlino!

FB

Lettera 11

regina elisabetta e la corona 1

Caro Dago, "Il Servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare". Che belle parole! Immaginiamo che lo stesso valga per la scuola, il patrimonio artistico, i lavoratori, i pensionati, e l'accoglienza ai migranti. Ma il presidente Mattarella dica dove si dovrebbero prendere i soldi per difendere e adeguare tutto o che cosa bisognerebbe iniziare a tagliare. Altrimenti sembra il Papa che crede alla moltiplicazione dei pani e dei pesci...

Kevin DiMaggio

Lettera 12

Caro Dago,

FEDEZ DOPO L'OPERAZIONE AL PANCREAS

la regina Elisabetta in tutto il suo regno e anche quando si teneva il referendum sulla Brexit non si lasciò sfuggire una parola sull’Unione Europea. Il presidente Mattarella invece ogni tre per due ci ammonisce che l’Unione Europea è ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro paese. Ma scegliere la politica dell’Italia non dovrebbe essere compito del Parlamento democraticamente eletto e del governo da esso espresso?

L. A. Voisin

Lettera 13

Caro Dago, Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano. Ha già fatto tre trasfusioni! Non gli avranno buttato dentro il sangue di Salvini? Il leader leghista documenta minuziosamente sui social tutte le volte che va a fare donazioni...

Axel

CHIARA FERRAGNI FA VISITA A FEDEZ ALL OSPEDALE FATEBENEFRATELLI

Lettera 14

Caro Dago tutti scandalizzati moralmente per i 5.000€ a migrante. Se non mi sbaglio con 500.000€ si può ottenere la cittadinanza cipriota (lato greco) e quindi "automaticamente" quella "europea" con nessuno che si scandalizza.

Amandolfo

Lettera 15

Caro Dago, ai Mondiali di ginnastica di Anversa, Simone Biles ha realizzato al volteggio il salto che nessuna donna era mai riuscita a eseguire. Si tratta di uno Yurchenko doppio carpio. Quindi, dopo il taglio dei fondi a Kiev da parte del Congresso Usa, pure le ginnaste americane si "schierano" con i russi. Zelensky avrà capito l'antifona?

Lauro Cornacchia

FEDEZ MOSTRA LA CICATRICE DOPO L'OPERAZIONE AL PANCREAS

Lettera 16

Caro Dago,

io non so se sia vera la censura politica, ma nel caso di Fedez (speriamo si riprenda!) penso che abbia più influito il fatto che Fedez negli anni con la RAI non sia sempre stato leale e nemmeno limpido. Per esempio, registrò ad insaputa del suo interlocutore una telefonata con la dirigenza RAI. La vecchia storia del concertone del 1° maggio.

Nemmeno io gradirei avere più a che fare con una persona che si comporta in modo scorretto.

Inoltre non hanno i nostri Kardashian deciso di espropriare Sanremo di alcuni momenti perché servivano alla loro serie su Amazon? Chissà che alla fine la puntata di "Belve" non sarebbe andata in onda su Amazon... Penso che la RAI si sia difesa e abbia fatto bene.

MATTEO SALVINI COMPRA CASTAGNE ALL ESSELUNGA

Saluti alle telefonate registrate,

Lisa

P.S. Comunque la spesa di Salvini la domenica mi ricorda sempre come questa politica viva altrove. Da qualche anno puoi ormai fare la spesa anche a Natale, ma mi chiedo sempre le povere cassiere che si sono ritrovate dall'oggi al domani con un contratto di categoria peggiorato nel silenzio più assoluto delle forze politiche.

Oltre che all'epoca Covid tutti eroi, medici e infermieri che ballavano sulle note di Jerusalema, ma nemmeno una parola per le cassiere (e i cassieri, ovviamente) che andavano tutti i giorni al lavoro. Non mi sembra abbia questo tipo di lavoratori né abbia ricevuto un grazie, né un aumento di stipendio...