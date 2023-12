POSTA! – CARO DAGO, GIUSEPPE CONTE: "VANNACCI? CHI FARNETICA IN UN LIBRO FA CARRIERA". INVECE CHI RIPETE LE FARNETICAZIONI DI UN COMICO, VIENE NOMINATO PREMIER – UCRAINA, STOLTENBERG: "GUERRE IMPREVEDIBILI, PREPARARSI ANCHE A CATTIVE NOTIZIE". UNA PIROETTA MEGLIO DI RUDOLF NUREYEV VISTO CHE SI ERA PARTITI CON "PUTIN NON DEVE ASSOLUTAMENTE VINCERE"...

Lettera 1

Caro Dago, Giuseppe Conte: "Vannacci? Chi farnetica in un libro fa carriera". Invece chi ripete le farneticazioni di un comico, viene nominato premier...

Nino

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, Casa Bianca: "I fondi per la guerra termineranno entro fine anno". Zac! Per Zelensky la forbice delle presidenziali...

Dario Tigor

ROBERTO VANNACCI

Lettera 3

Caro Dago,

certo che citare nella guerra delle corna per difendersi Charlie Chaplin noto playboy che ha avuto qualcosa (si dice) come oltre 2000 amanti e almeno 3 matrimoni…!

Comunque W Belèn che se li prende nessuno e li rende famosi.

Saluti a Charlie,

Lisa

Lettera 4

Caro Dago,

gerry scotti intelligenza artificiale 4

Gerry Scotti non riesce a liberarsi della pensione che gli spetta per il essere stato parlamentare. Ai Maligni può venire il sospetto che il nostro Parlamento abbia legiferato in modo tale da rendere impossibile questa rinuncia, così che anche chi se la vuole tenere ben stretta possa dire " rinuncerei volentieri alla pensione, ma non e' possibile!"

Giovanna Maldasia

Lettera 5

Caro Dago, se l'avvocato di Filippo Turetta è un salutista, potrebbe anche sostenere che al suo cliente è "scattato qualcosa in testa" a causa di quel che, assieme a Giulia, ha mangiato da McDonald's...

Tas

Lettera 5

Dago,

Il servizio sanitario nazionale che peggiora di molto, i tagli costanti alla sanita', l'aspettativa di vita che si accorcia. Meno pensioni da pagare. Ma dappertutto, accoglienza, integrazione 'opposizione politica', ciance a non finire. Come dire, si parla di cose inutili, per coprire i veri problemi.

panorama - i finanziamenti dei vescovi a luca casarini

MP

Lettera 6

Caro Dago

intrallazzo di no global, sacerdoti, conduttori tv per dare contro all’allora ministro Salvini. Ah, poi dopo ci sono i migranti…

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Guerra in Ucraina:la controffensiva è fallita. Stoltenberg:" Prepariamoci a cattive notizie". Zelensky non sarà presente nemmeno in video al festival di Sanremo.

Signoramia

Lettera 8

Caro Dago, Sanità, Paolo Russo per "La Stampa": «Restano poi elevatissimi i decessi causati dall'inquinamento e in fatto di spesa per la sanità siamo sempre più nei bassifondi della classifica...». Vocabolario Treccani online: «bassifóndi s. m. pl. – Propr. plur. di bassofondo, usato in senso fig. per indicare lo strato sociale in cui si sommano la miseria, il vizio e la criminalità». Quando si scrive per un grande giornale non sarebbe meglio usare le parole di cui si conosce il significato?

J.R.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Lettera 9

Caro Dago,

mi spiace contraddire la Lucarelli che ha sempre un pensiero gradevole per tutti ma sui voli nazionali non c'è la Business class e la Economy.

ITA vende i biglietti Premium, che includono nel prezzo un bagaglio a mano...evidentemente Draghi viaggia leggero!

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina Stoltenberg: "Guerre imprevedibili, prepararsi anche a cattive notizie". Una piroetta meglio di Rudolf Nureyev visto che si era partiti con "Putin non deve assolutamente vincere"...

Theo

Lettera 11

MARIA ELENA BOSCHI

Caro Dago, Cop28, bufera su audio del presidente Al Jaber: "Senza petrolio si torna alle caverne". Un'altra bufera causata dai cambiamenti climatici...

Leo Eredi

Lettera 12

Dago colendissimo,

come per le alluvioni, la catastrofe EXPO è già stata archiviata. Va bene che i sauditi hanno soldi a sufficienza per comprarsi tutto; va bene che lo Stivale ed il suo governo vengono ritenuti un divertissement.

roberto vannacci a quarta repubblica 9

Ma la sconosciuta Busan in Corea del Sud? Come ha fatto a prendere più voti di Roma, un unicum per storia, monumenti, arte e non ultimo residenza del papa? Forse ha a che fare con Roma stessa, che non è in grado di gestirsi i rifiuti, i trasporti, i cinghiali, etc. Perché mai avrebbe potuto gestire Expo?

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago,

Niente di nuovo nel campo dello sbandieramento delle corna. Lady Diana sdogano' per prima la moda di mascherare la propria banalita' con l' esposizione pubblica delle proprie ramificazioni frontali, mettendoci la faccia al naturale, mentre oggi tutte le ochette che galleggiano grazie ai chili di botulino e silicone la imitano facendo a gara di chi esibisce i broncetti piu' sporgenti .

Giovanna Maldasia

gennaro sangiuliano

Lettera 14

Dago Gentile,

Sangiuliano da napoletano verace ha ribattuto agli sfottò di De Luca campano con " sembri Wanda Osiris oppure l' imitatore di Crozza ". Buona settimana in allegria a tutti !

- peprig –

Lettera 15

Caro Dago,

Da come vanno le cose nei tribunali, oggi forse ,se il processo di Norimberga si tenesse in Italia ,i criminali nazisti che torturarono e uccisero milioni di persone potrebbero cavarsela dicendo " non so, forse mi e' scattato qualcosa, non volevo, non ricordo ".....

Oppure, ingrassando e fumando, potrebbero sperare in un pronto rilascio "scopo riacquisto della linea".

Giovanna Maldasia

Lettera 16

BEPPE GRILLO CON L AVATAR DI GIUSEPPE CONTE

A Dagospia.

Amo Roma e i Romani per quello che mi hanno dato quando sono vissuto lì. Ma sono milanista da 70 anni, cioè dall’inizio dell’uso della ragione, dai tempi di Viani e Rocco. Spero proprio che Mourinho venga al Milan. Ma temo sia una vana speranza. Purtroppo!

Olho.

Lettera 17

Caro Dago,

Selvaggia Lucarelli dimentica di aggiungere che il biglietto della parlamentare Boschi sarà pure pagato dai contribuenti. Chissà se era un volo finito in nota spese e chissà che progetto aveva a Milano, visto che la sua circoscrizione è nel Lazio? A Bolzano Boschi aveva la fama di non farsi molto vedere, pur essendo stata eletta nel 2014 come senatrice.

JOE BIDEN

Saluti alla prima classe (da chiedere a Boschi se si fa accreditare i punti miglia: in altri paesi, ed Germania, è severamente vietato ai parlamentari prendere i punti miglia se viaggiano a spese dello Stato, ma questo lo chiederei a tutti i nostri parlamantari!),

Lisa

Lettera 18

Dago, defensor humilium, aiutaci tu…!

È da anni che ci vogliono più mesi per un passaporto che una tac. Ora la questura di Bologna ha trovato un rimedio più spiccio: non ti dà neanche l’appuntamento nella mitica Agenda Passaporti. Niente espatrio. Siamo sequestrati nella penisola?

roberto vannacci con la moglie

L’elettore triste

Lettera 19

Caro Dago, Unicef: "I raid a sud di Gaza sono i peggiori da inizio guerra". Sempre nulla rispetto quanto fatto da Hamas in Israele il 7 ottobre scorso!

Ugo Pinzani

Lettera 20

Caro Dago, sostegno a Israele, leader musulmani di 6 Stati Usa - Minnesota, Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania e Florida - si mobilitano contro la ricandidatura di Joe Biden a presidente. Ecco quel che succede a far entrare i fanatici islamici nel proprio Paese credendo che si adatteranno al mondo occidentale: prima o poi pretenderanno si faccia come dicono loro.

Fabrizio Mayer