POSTA! – NON SIAMO STATI NOI A GUIDARE LA SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DEL VACCINO ASTRAZENECA IN EUROPA. SIAMO ANDATI A RIMORCHIO DELLA GERMANIA. DOPO CHE LO HANNO DECISO LORO CI SIAMO ALLINEATI. CONTINUIAMO AD ESSERE SEMPRE UN GRADINO SOTTO AGLI ALTRI – AL VIA L'ERA PD CON LA SEGRETERIA DI LETTA. DILETTA LEOTTA O DI LETTA DI LOTTA?

Enrico Letta annuncia la candidatura a segretario del Pd

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, al via l'era Pd con la segreteria di Letta. Diletta Leotta o di Letta di lotta?

John Doe Junior

Lettera 2

Dagovski,

(Per questo PD) Enrico Letta è il giusto leader asintomatico.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, vaccini, accordo Ue-Pfizer per 10 milioni di dosi entro giugno. Fra tre mesi? Ma stanno scherzando? A Bruxelles una classe politica di falliti e mezze calzette. Vadano a casa!

Ice Nine 1999

Lettera 4

vaccino pfizer

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "La Maturità sarà un esame vero, non di emergenza". Se sarà vero lo vedremo in base alla percentuale dei bocciati, che l'anno scorso era troppo esigua per essere credibile.

Ulisse Greco

Lettera 5

Caro Dago, Potenza, muore un vigile urbano che aveva appena fatto il vaccino Pfizer. Quindi non è solo AstraZeneca a dare problemi. Ma ci sarà un motivo se di solito la sperimentazione dei vaccini richiede assai più tempo? Adesso cominciamo a capire il perché.

vaccino astrazeneca

Fabrizio Mayer

Lettera 6

Caro Dago, il ministro Bianchi: «Stop all’esame di maturità "lotteria"». Gratta e vinci?

Federico

Lettera 7

patrizio bianchi 2

Caro Dago, Covid, Conte o Draghi poco cambia. Nonostante le numerose morti in Italia seguite alle vaccinazioni, non siamo stati noi a guidare la sospensione dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca in Europa. Siamo andati a rimorchio della Germania. Dopo che lo hanno deciso loro ci siamo allineati. Continuiamo ad essere sempre un gradino sotto agli altri.

Ugo Pinzani

Lettera 8

marco travaglio canta renato zero da panariello 1

Caro Dago, anche Travaglio si è accorto che qualcosa non va nell'intreccio Ong, migranti, trafficanti. Speriamo che qualche magistrato raccolga le perplessità del giornalista e inizi a fare chiarezza.

FB

Lettera 9

Prende forma la diabolica strategia “acchiappavoti” di Letta (nipote), di cui ho avuto una informativa dal mossad: prima una dichiarazione sulla cittadinanza agli immigrati, e fa il pieno di consensi, poi so per certo che dichiarerà della necessità di una patrimoniale, e sarà l’apoteosi di voti.

Giuseppe Tubi

MEME SUL VACCINO PFIZER

Lettera 10

Caro Dago, un tg Rai stamattina: "Duplice omicidio a Massafra, nel tarantino. Un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie di 65 e la suocera di 91". Quindi, uccidere una donna è "femminicidio", ucciderne due è "duplice omicidio"?

Jonas Pardi

Lettera 11

Caro Dago, Coppa America, New Zealand-Luna Rossa 6-3. I Kiwi a un punto dalla vittoria. Ai nostri servirebbe una speronatrice del calibro di Carola Rackete!

Salvo Gori

luna rossa new zealand

Lettera 12

Caro Dago, dice il prof. Palù che al momento non c'è evidenza scientifica di un nesso causa-effetto tra l'inoculazione del vaccino AnstraZeneca e le morti per tromboembolia. Il fatto che la scienza non riesca ancora a rilevare il nesso non significa che non ci sia. Il Covid-19 circolava da parecchi mesi prima che si accorgessero della sua esistenza. Non bisogna fare le cose in fretta. Come diceva Isaac Newton "Una goccia ciò che sappiamo, un oceano ciò che ignoriamo".

KIM JONG UN E LA SORELLA

S.d.A.

Lettera 13

Caro Dago, Covid, il ministro Speranza: "Auspico rapida ripartenza con AstraZeneca". Pensavamo auspicasse zero morti a causa delle vaccinazioni.

Pino Valle

Lettera 14

Caro Dago, Corea del Nord, la sorella di Kim Jong-un agli Stati Uniti: "Possiamo farvi perdere il sonno". Ok, però con "Sleepy Joe" sarà difficile.

E.Moro

marvin hagler 6

Lettera 15

Caro Roberto,

l'egocentrismo compulsivo fa dire a Verdone che Marvin Hagler, visto che ha una foto con lui, è stato il più grande peso medio della storia.

Il più grande, in realtà, è stato Sugar Ray Robinson, che, evidentemente, è stato dimenticato, mancando del titolo "foto con Verdone".

Giancarlo Lehner

il principe filippo esce dall'ospedale 7

Lettera 16

Caro Dago, anche se le morti di persone sane appena vaccinate si limitano a pochissimi casi, la gente ha paura e non si fida più del vaccino AstraZeneca. Perché è da inizio pandemia che ci raccontano un sacco di balle cambiando continuamente versione a seconda di quel che fa comodo a lorsignori. La misura è colma e la gente non crede più a nessuno.

Cocit

enrico letta by carli

Lettera 17

Caro Dago, mentre Germania, Francia, Italia e Spagna sospendono per precauzione AstraZeneca, il Regno Unito prosegue a ritmo serrato con le vaccinazioni anti-Covid. Evidentemente loro sanno qualcosa che noi non sappiamo... Sicuri che il prodotto in questione sia uno solo e non uno per uso interno ed un altro per le esportazioni, magari anche a insaputa del governo inglese? Business is business.

Diario Tigor

Lettera 18

Caro Dago, Gran Bretagna, fonti di Buckingham Palace: il principe Filippo è di buon umore dopo il ricovero in ospedale per un lieve malore. E ci credo. Ha qualche sterlina da parte, quest'anno compirà 150 anni e la nipote rompiballe acquisita si è tolta dalle scatole assieme al principino Harry. Perché mai dovrebbe essere di cattivo umore?

marvin hagler

Lucio Breve

Lettera 19

Letta e sottoscritta la linea della precedente segreteria Pd in continuismo rosso rinforzato: ius soli, per marcare la differenza con gli appestati sovran-populisti: e voto ai 16enni, per marcare visita con l'autunno demografico, da cui uscire con una primavera elettorale cosa di cui gli italiani avvertivano tutta l'urgenza, dopo 16 anni di governo piddino sui 21 del nuovo secolo, giustappunto e giurabbacco.

AMANDA GORMAN

Cercasi elettorato disperatamente: per importazione e per cooptazione anagrafica. L'Italia in stato pre-agonico covidico, vaccinale, decresciuta economicamente, devitalizzata socialmente, può attendere. Letta il giovane torna da Parigi come nuovo: e Roma non vale una messa in riga di un bilancio politico della Sinistra che riflette, non è un caso, il declino dell'Italia.

Raider

Lettera 20

Caro Dago,

superba l'idea di allargare il voto ai sedicenni. in poco tempo avremo così, finalmente, Chiara Ferragni capo dello Stato

Lettera 21

GIORGIO PALÙ

Caro Dago, Amanda Gorman, la poetessa che col suo cappottino giallo griffato Prada ci ha tenuti svegli durante il giuramento di Joe Biden, pretende che il suo libro di poesie venga tradotto solo da donne giovani, attiviste e nere. Per non intralciare il suo percorso antirazzista, le auguriamo la stessa cosa per le vendite: che sia acquistato solo da donne giovani, attiviste e nere.

Frankie

Lettera 22

il principe filippo esce dall'ospedale 1

Caro Dago, AstraZeneca, il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio Palù: "6 casi sospetti su milioni di dosi". Se fossero tutti parenti suoi, non avremmo problemi. Ma non vogliamo che, a causa delle leggerezze professionali di questo signore, un nostro caro finisca al cimitero.

Gaetano Lulli

Lettera 23

Caro Dago, calcio Ibrahimovic convocato dalla Svezia dopo 5 anni. Magari è solo per chiedergli scusa...

Claudio Coretti

Lettera 24

Caro Dago

CAPELLO E CASSANO AI TEMPI DEL REAL MADRID

vorrei puntualizzare una cosa su Capello al Real: fu lui con il "real de las estrellas" a far rinascere il Real dopo una crisi durata decenni in cui non vincevano praticamente più nulla. La squadra che tornò a vincere la CL (contro la Juve) l'aveva forgiata lui, e l'aveva abbandonata forse sbagliando, per ragioni di cuore nei confronti del Milan e di Berlusconi. Scelta che molti madrileni non gli hanno perdonato.

amanda gorman con doppia mascherina

Quando tornò è vero la sua squadra non giocava bene, ma si aggiudicò anche la liga più avvincente di sempre contro un Barcellona già fortissimo. Ed ebbe il coraggio di spedire al Milan gente come Ronaldo che non era d'aiuto.

Questi i fatti. Direi grazie a quell'esperienza a Madrid il club spagnolo ne uscì molto rafforzato che non lo ammettano è un altro discorso.

Saluti

Alessandro

Lettera 25

Lungi da me voler ricoprire il ruolo di vaticanista di Dagospia - di per sé un ossimoro - ma qui ogni ora ci sarebbe da intervenire e non proprio blandamente.

PAPA FRANCESCO CON MARIO DRAGHI

Che il Papa sia il Vicario di Cristo in terra (ruolo e compito che, se svolto come si deve, fa semplicemente tremare i polsi anche al più dotato degli uomini, e solo per il fatto di rappresentare Dio in terra) ne sono consapevoli i cattolici (altrimenti tali non sono) con tutto quello che ne consegue nell'ambito della Dottrina Cattolica, e in materia in infallibilità del Papa sugli aspetti dogmatici.

osho sui like di papa francesco bergoglio

Ora, è evidente che ogni sua parola, ogni suo gesto venga filtrato a livello mondiale. E se, come è stato fatto ieri con la decisione dello stesso Papa di considerare illecite (perchè contro la Dottrina Cattolica) le benedizioni alle cosiddette coppie gay, rimarrebbe tuttavia da dichiarare a chiare lettere che le cosiddette unioni civili non sono lecite in quanto tali.

JOE BIDEN PAPA FRANCESCO BERGOGLIO

Cosa che il Papa non ha mai fatto con chiarezza, lasciando porte aperte alle fantasie di chi vuole cambiare le basi della Dottrina Cattolica. Questo non mi conforta, perchè la Parola di Cristo va ribadita sempre e non solo a tratti o calcolando le conseguenze. E così arrivo al punto di oggi, sempre se ciò che ho letto rispondesse al vero. Mi auguro di no, però...

Al Papa non piace la signora Le Pen, perchè populista etc.etc. . Avrebbe cioè dichiarato che in caso di vittoria della bionda francese, sarebbero guai per la Francia, l'Europa, il Mondo. Meglio Macron e la sua nonna per il Papa.

A questo punto, però, caro Papa Francesco che sei infallibile in campo dogmatico, stai sbagliando di grosso in campo politico. Per una semplice ragione: non puoi fare il politico. Non puoi fare il consigliori politico. Non puoi scegliere questo o quel partito. Perchè lo fai? Non lo comprendo, anche perchè tra i tuoi poco amati sovranisti allignano un sacco di cattolici, molti veri cattolici, mentre tra i "Bidennisti" ci sono i nemici della Chiesa.

PAPA FRANCESCO E LA CINA

Gente come appunto Biden che è a favore dell'aborto libero sino al giorno prima della nascita della creatura che la madre (?) porta in grembo. Uno così non dovresti mai incontrarlo. Perchè? Semplice: è molto peggio di Salvini che almeno difende (seppur grossolanamente talvolta) i valori cattolici. Se non incontri Salvini almeno per cercare di redimerlo, men che mai un Biden. Per cui ti prego Papa Francesco: ricorda le Parole di Nostro Signore che disse: "Date a Cesare... "

PAPA BERGOGLIO E MARCELLO SEMERARO papa francesco si toglie la mascherina