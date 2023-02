POSTA! – OGGI, A ROMA, VIA NOMENTANA È ANCORA CHIUSA PER LA POTATURA DEGLI ALBERI. È QUASI UN MESE! MA STANNO SCOLPENDO LE CHIOME? – CARLO DE BENEDETTI: “VEDO L’ASSOCIAZIONE DELLA MIA IMMAGINE ALLA VICENDA GEDI/INPS. IO NON NE SONO MAI STATO INFORMATO ANCHE PERCHÉ TUTTE LE DELEGHE AZIENDALI ERANO STATE CONFERITE DAL CONSIGLIO ESCLUSIVAMENTE ALLA MONDARDINI…”

carlo de benedetti e monica mondardini

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Vedo l’associazione della mia immagine alla vicenda Gedi/Inps. Io non ne sono mai stato informato anche perché TUTTE le deleghe aziendali erano state conferite dal consiglio ESCLUSIVAMENTE alla MONDARDINI…”

Carlo De Benedetti

Lettera 2

Caro Dago,

potature sulla nomentana 21 febbraio 2023 5

come da foto (scattate alle 15.20 di oggi), la Nomentana è ancora chiusa per la potatura degli alberi. È quasi un mese !! Ma stanno scolpendo le chiome? Penso sia utile per la cittadinanza se facessi un’altra nota sul sito.

Tuo affezionatissimo amico

Marco Campagna

Lettera 3

Caro Dago, cinque ore a Kiev... Tutti a chiedersi: quanti pannoloni avrà utilizzato l'intrepido Biden per portare a termine la missione?

Fritz

potature sulla nomentana 21 febbraio 2023 4

Lettera 4

Caro Dago, Meloni a Irpin: "È diverso vedere a caldo le vite distrutte". È strano. Ieri al riguardo Biden non ha fatto una piega. Solo discorsi trionfalistici. Forse a Sleepy Joe interessano più gli affari - armi e ricostruzione - della vita delle persone?

Sandro Celi

Lettera 5

Caro Dago, altro che pace! Andando a fare il Bruce Willis a Kiev, Biden ha dimostrato di volere più guerra. "Sleepy Joe" segua l'esempio del famoso attore: quando si è accorto che le parole non coincidevano più con le azioni si è ritirato dalle scene.

giorgia meloni a irpin e bucha 9

Piero Nuzzo

Lettera 6

Caro Dago, armi all'Ucraina. Borrell presenterà ai ministri della Difesa Ue, che si riuniranno il 7 marzo, un piano per un maxi-acquisto congiunto di munizioni: un milione di pezzi per un investimento totale di 4 miliardi di euro. Alt! Qualcuno prima vada a controllare che a casa dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri non vi siano borse di soldi. Dopo il Qatargate abbiamo imparato ad essere un tantino diffidenti sulle "scelte" dei nostri meravigliosi rappresentanti...

Bibi

Lettera 7

A Dago.

potature sulla nomentana 21 febbraio 2023 1

In Italia continuiamo a farci del male e a renderci ridicoli. Il problema del nuovo stadio a Milano sta diventando una barzelletta. Prendiamo Lisbona, che è paragonabile alla Grande Milano come popolazione, ma non come PIL, che quello di Lisbona rispetto a quello di Milano è di gran lunga inferiore. A Lisbona ci sono 3 stadi di calcio: c’è lo stadio “da Luz” del Benfica, lo “estadio Alvalade” dello Sporting Lisboa e infine lo stadio “Belenenses” dello Sport Club Belem. Inter e Milan come somma di trofei internazionali vinti sovrastano le due squadre principali di Lisbona, Benfica e Sporting Lisboa, ma le nostre gloriose squadre sono ancora senza un proprio stadio nel 2023! E per carità di patria non voglio citare il problema dello stadio (stadi?) a Roma.

Olho.

Lettera 8

Caro Dago, Messina Denaro, la vita del boss diventa un film. Gli dedicheranno anche piazze e vie come a Lenin e a Stalin?

monica mondardini carlo de benedetti bruno manfellotto

Nino

Lettera 9

Nel mondo sottosopra del PD solo gli uomini vanno dall'estetista.

Signoramia

Lettera 10

caro Dago, molto bella e completa la contro-narrazione di Repubblica alla contro-narrazione putiniana. Peccato che è un po’ come confrontare mele con pere.

Vero che la Russia ha subito più perdite in un anno di quante ne subirono gli americani in Vietnam, vale la pena ricordare che gli USA in Vietnam rovesciarono decine di migliaia di tonnellate di Napalm e altrettante di agente arancio, noto aerosol tossico che ha fatto morti -soprattutto civili - anche 20 anni dopo la fine del conflitto. Decisamente più cattivi gli Americani dei Russi e decisamente peggio armati i vietnamiti.

discorso di putin 21 febbraio 2023

Non è vero che la Nato non dispone di armi nucleari nelle sue basi europee, le abbiamo pure qui in Italia, Aviano per esempio dispone di 16 testane nucleari, la Germania qualcuna di più oltre a Belgio e Paesi Bassi. Quindi non stupirebbe un accordo per portarle pure a Kiev.

E non è vero che -come scrive Repubblica- il PIL russo si è contratto del 3-4%, si è contratto esattamente del 2,1%, meno di quanto si è contratto nell’UE, cioè il 2,5% e questo considerando che i Russi sono 141 milioni mentre gli Europei sono 445 milioni, quindi c’è da capire se le sanzioni le abbiamo fatte noi ai Russi o i Russi a noi…

Larry

Lettera 11

fedez rosa chemical

Splendido Dago,

la visibilità del triste figuro fedez aumenta via via che se ne parla. Proprio per questa ragione, dovrebbe essere ben contento di avere il culo chiaccherato.

Un caro saluto,

Nick Pagnotta

Lettera 12

Dago colendissimo,

matteo messina denaro

quando statisti del calibro di Berlusconi, Salvini e Messina Denaro concordano sul fatto che Zelensky è una spregevole persona, ragazzi, non ce n’è più per nessuno!

Saluti da Stregatto

Lettera 13

Caro Dago, la replica del consigliere presidenziale ucraino, Mychailo Podolyak, al discorso di Putin: "Ha dimostrato pubblicamente la sua irrilevanza e la sua confusione. Non ha soluzioni promettenti e non ne avrà. Perché ovunque ci sono nazisti, marziani e teorie del complotto". Tipo l'invasione della Moldavia?

Nick Morsi

Lettera 14

IL TRIANGOLO FEDEZ, CHIARA FERRAGNI E ROSA CHEMICAL BY OSHO

Caro Dago, 5 mesi per Meloni per cambiare i propositi elettorali,ottenere gli apprezzamenti da alcuni avversari politici e giornaloni internazionali, godere della non ostilità del deep state , sondaggi sempre in alto. L'avrà mai sfiorata il pensiero che nel frattempo sta cambiando, velocemente, la stessa composizione degli elettori che a settembre l'hanno fatta trionfare?

Paloma

Lettera 15

Caro Dago, la Nato: "Putin sta aumentando la sua capacità militare, non vuole la pace ma la guerra". Sembra una barzelletta. Se Putin aumenta la sua capacità militare è perché vuole la guerra. Ma se è l'Occidente ad aumentarla è perché vuole... la pace.

A.B.

Lettera 16

potature sulla nomentana 21 febbraio 2023 6

Caro Dago,

come ben sai attualmente ci sono terremoti in Siria e gli informatori italici parlano di magnitudo x punto y, cioè separano i decimali dalla cifra intera con un punto come è d'uso in paesi anglosassoni. Noi invece adoperiamo la virgola per separare interi da decimali ed allora perché pappagallesgamente mettiamo il punto? In Francia ad esempio adoperano come è corretto la virgola. L'Accademia della crusca cosa dice in merito?

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 17

Caro Dago, Superbonus, Conte: "Governo irresponsabile, parla di buco di bilancio che non c'è". Come la povertà che è stata "abolita"?

potature sulla nomentana 21 febbraio 2023 3 giorgia meloni a irpin e bucha 4

Licio Ferdi

giorgia meloni a irpin e bucha 6 giorgia meloni a irpin e bucha 8 giorgia meloni a irpin e bucha 5

giorgia meloni a irpin e bucha 10